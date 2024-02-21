啟德冧棚架｜警檢棚架底座調查　勞工處巡全港設大型竹棚地盤兩周

啟德承富里2號「澐璟」地盤昨午（20日）發生致命工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，導致2死3傷。勞工處已發出暫時停工通知書，停止承建商在地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架。警方重案組探員、勞工處及政府化驗所人員今日（21日）返回地盤調查，墮下的棚架仍在現場，探員檢走一個棚架底座、電腦主機及文件等證物。另外，勞工處表示，由今日起展開為期兩周的特別巡查行動，針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，包括檢視該等竹棚架的安全及穩固情況，以保障工人的工作安全。



警方重案組探員檢走一個竹棚底座調查。（梁偉權攝）

勞工處發言人表示，就昨日（20日）於啟德一個建築地盤發生涉及竹棚架倒塌導致2死3傷的嚴重工作意外，勞工處高度關注，正聯同相關部門作出深入調查，以確定意外成因及查找有關持責者的法律責任。若調查發現有違反職業安全及健康（職安健）法例的規定，定會依法處理。

在巡查行動期間，勞工處職業安全主任若發現有違例情況，定必嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控而不會給予警告，以遏止不安全作業。

警方重案組探員今早到地盤調查。（黃偉民攝）

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勞工處發言人續稱，處方正修訂《竹棚架工作安全守則》（守則），內容涉及加強竹棚架的穩定性，包括連牆器的技術要求及禁止擅自改動竹棚架。該修訂亦會要求竹棚架工人須持有有效的安全訓練證書，才可進行相關作業。此外，守則亦會更詳細說明監督工人進行棚架工作的『合資格的人』工作時的要求。勞工處計劃於今年3至4月推出經修訂後的守則。

根據職安健法例的一般責任條款規定，僱主違反極嚴重個案會被「可公訴罪行」形式提出檢控，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年。若僱員違反上述規定，則最高可被判罰款15萬元及監禁6個月。

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事發在於周二（20日）下午近5時，啟德承富里2號「澐璟」地盤有一名女工在外牆19樓外棚進行金屬鋁板及玻璃安裝，其間一幅15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，4名工人剛經過現場被棚架擊中，結果54歲姓林及68歲姓王女工傷重不治，其餘1男2女工人送往伊利沙伯醫院救治。