旺角涉賣貓狗肉｜4越南男女涉賣貓狗肉供食用　漁護署今落案起訴

漁農自然護理署聯同食物環境衞生署和警務處，於周四（2月29日）展開聯合行動，在旺角上海街一唐樓單位內，檢獲35公斤懷疑貓肉和狗肉，懷疑有人於該處售賣貓狗肉作食物。行動中有5名越南籍男女被捕。漁護署經調查後在facebook發帖表示，今早（3月2日）已根據《貓狗規例》（第167A章）落案起訴其中3男1女。



涉事單位處於上海街一唐樓二樓位置。(羅日昇攝)

據了解，漁護署人員較早時向警方提供資料及線報，指發現一名50歲越南籍男子，在上址出售狗肉，而有2男1女（16歲至43歲）則負責運送菜餚。2月29日中午時分，漁護署、食環署及在旺角警區刑事調查隊人員，突擊搜查該單位，並檢獲冷凍狗肉和貓肉、炊具和越南語食物菜單。調查顯示，上址單位已營運約6個月，並只招待越南同鄉。

經初步調查後，上述4人涉嫌「殘酷對待動物」、「無牌經營食肆」、「違反逗留條件」等被拘捕。單位內另一名33歲越南籍男子則涉嫌「非法入境」被捕。

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。漁護署強調絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定會嚴肅跟進，如有足夠證據，會採取執法行動。市民如發現懷疑違例情況，可致電1823舉報。