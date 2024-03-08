長沙灣奪命車禍｜家屬殮房哀傷認屍　盼儘快領遺體辦身後事

長沙灣連翔道周三（6日）發生奪命車禍，導致一名56歲印度裔鐵騎士身亡，涉事的士及私家車不顧而去，警方事後拘捕兩名司機。今日（8日）死者家屬一行約9人在回教組織人士陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷。家屬希望能夠今日內領取遺體，在港舉行喪葬儀式。



今日（8日）死者家屬在回教組織人士陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（黃學潤攝）

警方昨日（7日）已拘捕67歲的士男司機及65歲Tesla私家車女司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」等罪，被捕人現正被扣留調查。

周三（6日）晚上10時05分，56歲印度男子駕駛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，至近荔寶路時疑由左一線切線至左二線時，意外與一輛的士相撞，鐵騎士跌倒地上，其後懷疑被駛至的私家車輾過。惟事故後的士和私家車均沒有停下，並駛離現場。鐵騎士昏迷送院，於晚上10時38分被證實死亡。

意外後警方呼籲目擊者提供資料，而涉事的士的乘客聯絡警方及提供車牌。警方根據車牌資料，於凌晨時分拘捕67歲姓馬男的士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」。昨早65歲Tesla私家車女司機亦主動聯絡警方自首，現涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「意外發生後沒有停車」被捕。