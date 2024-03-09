屯門玻璃樽藏嬰屍｜單位重門深鎖　街坊稱少少驚：唔做虧心事就得

屯門昨日（8日）揭發玻璃樽藏兩嬰屍案，警方同日拘捕單位的兩名租客，相信是嬰兒的父母，涉嫌「非法處理屍體」罪。警方調查過後已解封單位，記者今早（9日）到場了解，只見重門深鎖。

樓下經營美容店的業主李小姐指昨日才知悉事件，坦言：「知道梗係有少少驚，都要住呢到架，唔通搬呀？」她並不認識事發單位的業主及兩名租客，但昨日警察調查時亦有向她了解情況。李小姐說不會拜神求心安，「我唔信呢啲嘢，自己唔做虧心事就得」。



警方調查過後已解封單位，今早記者見單位重門深鎖。（林澤鋒攝）

警方在記者會上交代指，昨日（8日）接獲一名清潔工人報案，指在屯門啟民徑一個單位清潔時發現兩個玻璃樽，內有懷疑人形物體。警員到場調查，發現兩個玻璃樽內分別裝有一具男性嬰兒屍體，案件列屍體發現，交由新界北總區重案組跟進。人員經深入調查後，昨日在油麻地區拘捕一名24歲姓林本地男子及一名22歲姓周本地女子，涉嫌非法處理屍體，

警方指，被捕男子報稱倉務員，而被捕女子則報稱公關，份屬情侶關係，相信是男嬰父母。二人於2022年12月起租住上址作住宅用途。警方正調查其犯案動機，至於男嬰屍體，身上沒有明顯傷痕，法醫將解剖驗屍，以確定出世和死亡時間及死因。

消息指，兩人租住單位，未見在上址營商，但因欠租而被業主勒令搬走，由於事出突然，未能及時搬走所有物件，遺下雜物和兩具嬰屍。由於遺體被不明液體浸住，加上使用直徑約15厘米的玻璃樽，在場人員不敢貿然開樽調查，暫未肯定到兩名嬰兒的出世和死亡時間，人員需要等待解剖後才能查證，但初步觀察其體積，不排除兩名嬰兒可能一出世就已經夭折。