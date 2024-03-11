樂翠臺億元維修風波｜法團主席再次嘗試搬走票箱不果　被居民噓走

柴灣樂翠臺日前爆出億元大維修風波，法團被質疑強行選用比市建局估價高出57%的1.07億元「天價」維修方案，每戶須支付10萬元巨額維修費，引起業主強烈反彈，「手拉手」阻止動工，將於3月12日舉行特別業主大會討論維修事宜。昨晚（10日）原為「授權票」開箱日，住戶要求在公開地方點票，法團主席到場回收票箱及抱緊票箱，並與在場人士起肢體衝突，其後與另一名女街坊登上救護車，眾住戶徹夜留守守住票箱，希望到3月12日業主大會當晚公開點票。惟今日（11日）早上，法團主席再次現身，試圖搬走票箱，但被居民喝倒彩阻止，現場群情洶湧。最後法團主席空手而去。



昨日本來是「授權票」開箱日，惟管業處人員一度想將3座共8個票箱帶入會議室點票，做法引起居民不滿，其後法團主席現身回收票箱，現場環境陷入一度混亂，並和居民發生肢體衝突，一名女街坊倒地抱頭，而主席亦緊抱票箱，他們均報稱受傷，登上救護車送院治理。

由於居民擔心有人私下點票，通宵守住屋苑內8個票箱，禁止管業處人員帶走。至今日上午11時15分左右法團主席再度現身，並嘗試拿走放在屋苑內不同位置的8個票箱，但居民早已接獲通知，紛紛趕至阻止。每當主席行近票箱，即報以噓聲，並不停質問，何以不公開點票。

不過，法團主席對所有提問也沒有回應；擾攘多時，不得其法，只好離開，但也多次被居民阻止登上的士。其間警方有軍裝及便衣警員在場戒備，最終為免引起混亂，用警車將法團主席載走。

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居民葉先生稱，主席沒有回應今日會否點票，他們會繼續看守點票箱。葉續稱，居民要求主席公開點票，直言「當初通告寫得好清楚，話歡迎各業主到場參觀，但依家主席話唔得，要入房點，唔俾大家一齊睇，只可以有幾位企門口望住入邊點票。」

葉質問說：「主席想公開透明嘅話，點解唔可以俾大家一齊睇呢？而家咁多居民都咁擔心，咁想知道係唔係一個公平公正嘅投票？」

▼3月10日晚上的混亂情況▼

