大嶼山梅窩錄2級地震　約100人報告感到震動　天文台指是斷層引致

今日（3月11日）是日本311地震13周年，本港今日也發生一宗輕度地震。天文台表示，下午下午1時22分香港大嶼山梅窩發生一次2.0級地震，震源深度約10公里，天文台指是大嶼山斷層滑動引致的微地震，不會有大影響。



天文台在地震後即接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒，至下午2時增至逾80名，到晚上升至約100名。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第3度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。



+ 3

地震烈度表第三度 即室內有感如小型貨車駛過振動

天文台今日下午1時半公布，在下午1時22分，大嶼山發生一次2.0級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，在天文台以西約20公里，震源深度約10公里。震央為梅窩銀鑛灣山邊，有超過10名市民向天文台報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。

天文台初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動，不過有梅窩市民稱搖晃一兩秒聞，聲響「好似行雷」。

天文台3月11日下午1時22分在大嶼山梅窩錄得發生一次2.0級地震，震源深度約10公里。(天文台圖片）

1979年以來第9次香港境內有感地震

截至下2時，天文台共接獲超過80名市民報告感到震動，大部分報告來自大嶼山，亦有來自屯門、元朗、港島、九龍的市民向天文台報告。到晚上10時許增至約100人報告。

天文台高級科學主任林靜芝表示，今次是自1979年有紀錄以來，第九次震央在香港境內而市民感受到的地震，對上一次是2019年12月5日，當時震中位於長洲附近，強度為1.4級。她又表示，不排除稍後會有餘震，但或會輕微至人感受不到， 只有儀器可測度。

天文台指，3月11日下午1時22分香港大嶼山發生一次 2.0級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，地圖顯示鄰近梅窩。

天文台指屬斷層引致的微地震

林靜芝表示，今次是第6次震央在大嶼山的地震。對上一次是1995年5月29日，當日上午及下午發生強度為2.4及2.2級。

為何三分二次境內有感地震都發生在大嶼山？林靜芝解釋，本港並非位於地殼板塊邊緣的活躍地震帶，最接近香港的地震帶距離約600公里，歷史上亦沒有發生嚴重地震，相信今次亦是斷層引致的微地震，不會有大影響。

南中國沿海的海岸線差不多成一直線，是受區域性東北 - 西南向的主要斷層所控制。香港的地形例子有沙田谷和北大嶼山海岸，而3月11日的震央正是一段東北 - 西南斷層（紅圈示）。（土木工程拓展署圖片)

東北 - 西南向地質構造控制香港地形

土木工程拓展署資料顯示，南中國沿海的海岸線差不多成一直線，是受區域性東北 - 西南向的主要斷層所控制；類似的東北 - 西南向的地質構造，亦同樣地控制着香港的地形，例子有沙田谷和北大嶼山海岸，今次地震正是東北 - 西南向的地質位置。香港並沒有任何已知的活動斷層，過去的地震活動大多因歐亞板塊和菲律賓板塊間的相互作用產生。

土木工程拓展署資料顯示，距香港最近而記錄中強度最高的地震是於1911年發生，位於香港以東85公里外的紅海灣，震級高達6.0級。