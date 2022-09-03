東寶小館結業・圖輯｜兩天半告別期　熟客趕來道別感激觥籌中相遇

2022年8月31日，北角東寶小館突然宣布被食環署終止租約，最遲今晚（2日）後交還在渣華道街市的檔口。經理露比指妻子接當局電話接到罹患抑鬱，為免繼續糾纏故放棄上訴，「上（訴）嚟做乜啫，輸緊嘅，官字兩個口，你打（官司）嚟做乜啫，嘥律師費！」訪問期間，露比仍收到食環署的警告電話。

兩日半告別期相對30年的經營歲月實在短得誇張，熟客們都匆忙訂檯趕來「安歌」，送別「戰鬥碗」、排檔美食、強勁音樂，以及無以量度的濃厚人情。觥籌交錯之中，人們來不及感嘆世態炎涼，無常越見逼人。光管下的筵席終須曲終人散，人們在熄燈前盡量捕捉，離座後也得努力記得，那一同狂歡、跳舞、乾杯的美好緣份。

攝影：李澤彤、夏家朗、梁鵬威

圖片編輯：周穎瑤

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