【2023回顧．圖輯】除下口罩全面通關　追逐遠去的開心與繽紛

2023年來到了尾聲，這一年「疫後復常」是社會的主旋律。年初，我們仍然戴着口罩排隊檢測，不久香港與內地全面通關、隔離令撤消、口罩令撤消，全部社交距離措施都成為過去。

接下來大小節日的傳統活動、各式文化體育盛事回歸，黃鴨暢游維港，FIA越野車馳騁中環海濱。政府大力推動「你好，香港」、「開心香港」、「香港夜繽紛」等項目，渴望找回香港購物天堂、盛事之都的輝煌。在各種漏氣、停電狀況下跌跌撞撞，試圖扭轉3年疫情所塑造出的新常態，復常所面對的挑戰，一點都不比疫情的挑戰輕鬆。

「01影像」挑選了過去一年的新聞照片，與讀者一起回顧2023年。

攝影：《香港01》攝影組、翁鈺輝

圖片編輯：蘇煒然

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