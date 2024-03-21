MEME 幣熱度一騎絕塵，5 大主流敘事何去何從？

MEME 幣的持續狂歡，主流敘事幣的相對低迷，讓人總有這輪牛市要靠 AltCoin 驅動的錯覺，這不禁讓滿手主流幣還在一線 Build 的人飄忽茫然。難道價值投資要敗給純情緒 FOMO 了麼？顯然不是。

在我看來，MEME 幣的頻頻破圈只是給姍姍來遲的 Layer2 Summer、AI+DePIN、鏈抽象等主流敘事預熱，大的或許正在孕育中：

首先，BOME 三天上幣安成就了 MEME 行情的大奇蹟日，MEME 純資產發行的敘事，雖然風險很大如刀口舔血，但從最初的 DOGE、再到上一輪的 SHIB PEPE，MEME 幣已經成為長時間無進展主流敘事接力空窗期的「主流敘事」。

但須要明白，純資產發行敘事的基本面就是情緒，一些偏好高風險且傾向高波動的資金會炒情緒，一些場外新資金和用戶容易被情緒 FOMO，然而情緒終歸是情緒。MEME 幣的低發行、運營成本註定了 MEME 幣的生命周期會很短，切莫貪戀。

事實上，通過這段時間和 VC 朋友們的接觸，同時也看了大量垂直敘事方向的早期項目，我很堅定的認為，MEME 橫行只是因為主流敘事發酵還需要時間，價值投資並不會落空，更磅礴持久的牛市需要這些主流敘事來接力。接下來，分享下我的趨勢觀察：

1）AI+web3

AI+DePIN 一定會是本輪牛市的敘事主升浪，原因很簡單：新故事，延展性強，落地慢。

AI 概念通吃 web2+web3 關注量，會吸引大量的開發者、VC 資金和大規模用戶進場，這一輪牛市能不能破除存量資金怪圈，就得靠 AI 破圈效應的發力了；

同時 AI 的場景延伸可能性大，算力匯聚、模型訓練、模型通信可交互操作、智能自動化交易執行、AI 分佈式數據驗證、數據 IP 所有權等等，這個敘事場景下的可發力空間太多了。

當下熱潮聚焦的 AI+DePIN 本質上還處於用區塊鏈 Tokenomics 為 AI 賦能，等 AI 基礎 infra 成熟些，AI 會用意圖交易路徑、體驗升級等 AI Agent 再為區塊鏈 DeFi 賦能。AI+Web3 的可敘事想象空間會大到超乎想象。

有了敘事空間，圍繞各個垂直方向搞開發，各類 infra 項目接力組合拓產業，引 VC 投資，玩擼毛，發展應用等等，關鍵是 infra 的繁榮程度和市場對應用的落地預期還不成正比，都知道 AI 應用落地難，不正是 infra 市場推向天際的契機麼？

試想，市場主流敘事若能從 DeFi 的 infra 轉向 AI+web3 的 infra，即使不談落地應用的事，AI 這個大敘事框架橫貫兩輪牛熊周期都沒問題。

2）ETH layer2

雖然模塊化的一鍵發鏈和坎昆升級利好都讓 layer2 的開發維護成本梯級下滑，但這樣一來 layer2 都被背上了綜合鏈的市場預期包袱。

哪家 layer2 技術更具獨特性和差異化，哪家 layer2 用戶和流量增長速度快，哪家 layer2 B 端 Stack 戰略資源覆蓋面大，哪家 layer2 生態落地進展快，哪家 layer2 能有殺手級應用跑出等等都會成為 layer2 價值評估體系的指標。

這意味着 layer2 賽道會越來越卷，更多 Metis 這類新鋭 layer2 項目會頻頻出奇招來攪局，站在 layer2 風口之上的四大天王會壓力山大。龐大的市場預期 + 較慢的生態落地，會讓這些 layer2 項目想再刷新一個高度會異常艱難。

某種程度上，選擇了 layer2 註定要耐住煎熬和寂寞，好在，layer2 賽道的延展性也足夠強，模塊化組合新鏈、Rollup As A Service、Stack 戰略、layer3 應用鏈、Paymaster 補貼 War、Tokenomics catalyst、Primitive 組件商品化輸出等等，都是可以發力的點。

我一直認為，當下的 layer2 本質上都是在對 layer1 主網進行「軟分叉」，站在巨人的肩膀上，以更靈活、更自主的方式進行 Crypto-Native 鏈改，某種程度上也是賦予以太坊二次生命。

這樣想，是不是會對一直落地不及預期的 layer2 多了一絲新期待呢？無他，以太坊 layer2 之戰，雖難但志在必行。

3）BTC layer2

如果順着模塊化的思路來看 BTC 生態，BTC 似乎更適合推進一系列的 BTC layer2 衍生生態，因為它共識更強，同時技術缺陷又很明顯，而且技術邊界感和原則又不強，以 BTC 主網做結算層，然後構建一個能釋放龐大流動性的 BTC 衍生市場，得天獨厚。

然而，BTC 生態萌芽於 Ordinals 的序數理論，爆發於 BRC20 後的銘文資產發行範式，目前圍繞 RGB、閃電網絡、CKB 平替鏈、BTC-EVM 鏈等一系列的技術敘事正在探索落地中。

很多人焦急等待的銘文第三浪很可能得靠即將到來了 BTC layer2 敘事來帶動，或者說 BTC layer2 infra 本身會承接第三浪，畢竟 BTC 生態靠資產發行已經沉澱了大量的用戶、資金，只有能直接落地的 layer2 才能將故事繼續。

悲觀一點可以認為，BTC layer2 市場實在舊瓶裝新酒，但樂觀點看，以太坊生態的開發對資源、人力、資金的需求門檻都太高了，而 BTC layer2 是完全新開闢的一個新戰略高地，更多開發者可以以相對較低的門檻加入 Builder 的行列。

況且 BTC 的共識還更強，BTC layer2 的通天大道寬又闊，何不讓開發者們放馬揚鞭博一博？

4）Alt-layer1 高性能鏈

上一輪牛市大家都探討誰是以太坊殺手，這一輪 Alt layer1 比拼的則是誰能成為以太坊有效補充。

EVM- Compatible 的 layer1 擴張更多還是想借細微差異化分流以太坊生態的開發者，大家只是在重複以太坊做過的事。而這一輪高併發交易鏈、並行 EVM 鏈、MOVE 系語言底層鏈等等，更多是想走一條以太坊無法走的路，吸引更多有創新力的開發者「從頭再來」一次。

我對這一次高性能 layer1 的鏈的信心就來源於此。包括，Solana 高併發交易在 DePIN 敘事上的潛力、SUI Move 語言在 DeFi 安全上的重塑、Sei、Artela、Monad 等一系列並行 EVM 鏈的發力等等。

在我看來，這些新鋭鏈本質上都是超越了以太坊發鏈時存在的技術侷限性，嘗試用更大的底層創新來激活新一輪的樂高敘事，至於 Solana 能不能盤活 DePIN、SUI 能不能重振新 DeFI，目前還不知道，但值得期待。

5）Chain Abstraction 鏈抽象

模塊化思想發展至今我不認為它僅僅是敘事那麼簡單了，而成為一種最底層的區塊鏈思想。而圍繞以太坊 EVM 環境提了多年的賬戶抽象也已經在更復雜 UTXO 鏈、非 EVM 多元鏈的環境下變得不合時宜。於是，又一個更抽象的概念登上舞台了 ——「鏈抽象」。

應該說，鏈抽象是「賬戶抽象」+「模塊化」雙劍合璧的集大成者。它實在是太重要了，Mass Adoption 口號喊了那麼多年不落地，歸結到底在於市場還停留在炒鏈、錢包、交易所、DeFi 等基礎 infra 的階段，這給一個新 Onboard web3 的用戶帶來了極高的門檻和挑戰。

鏈抽象是基於用戶體驗本位，以中間鏈或鏈中鏈等更加 to B 的服務形式來降低門檻，讓 web2 更廣泛的群體進入 web3 會有更流暢絲滑的使用體驗，從而改變 Crypto 一直小眾且存量市場博弈的基本面。

以上

此外還有 Restaking 再質押、Fully-onchain 全鏈遊戲、intent-centric 交易、Privacy 隱私交易等等細分小賽道，他們都或多或少承載着一部分主流敘事進展方向。

我知道，肯定會有人視這些主流敘事如同 MEME，甚至還不如 MEME，市場 FOMO 浮躁到一定程度難免會讓人價值觀錯亂。Anyway，姑且就算這是一篇為堅守價值投資方向的人書寫的雞血文吧，希望能反映一大批執着 Builder 們的真實心聲，足矣。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。堅定走在符合自己認知的正確道路上，繼續 Build 吧！

本文獲得《MEME 幣熱度一騎絕塵，5 大主流敘事何去何從？》授權轉載，作者：郝天