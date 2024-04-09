Web3遊戲 | 兼具遊戲性到區塊鏈技術的創新組合

香港Web3嘉年華在本月6日至9日於灣仔會議展覽中心圓滿舉行，場內展出多項有關Web3、虛擬資產、區塊鏈及元宇宙等應用科技。Web3與普羅大眾可能未必有即時的關連，但活動現場中發佈的一款名為《Cards Ahoy!》 的遊戲，可在不知不覺間將大家帶進Web3領域中。



普羅大眾對 Web3 的觀念也許仍停留在區塊鏈及虛擬資產等，而坊間對Web3遊戲的評價是可玩性不高，入場門檻也不低。《Cards Ahoy!》由Metalist Game開發，是一款Web3策略卡牌手機及平板遊戲。玩家可以自由收集各種 MEME 卡牌， 與世界各地的玩家對戰並贏得獎勵。遊戲對戰過程只需60秒，過程爽快好玩，適合香港人快速的節奏。有別於傳統手遊的「抽卡」概念，遊戲結合區塊鏈及NFT技術，為所有「卡牌」賦予真實價值，並可以透過交易成為USDT等加密貨幣。儘管《Cards Ahoy!》的片牌最終可能以加密貨幣「變現」，但入場門檻其實一點也不高，遊戲可在應用程式商店免費下載及遊玩之餘，也可透過應用程式商店帳戶購買盲盒卡包等，讓玩家以傳統的遊戲方式，投入並體驗 Web3世界，提高大眾對Web3的認知。

有別於傳統網遊及手遊，過往玩家的「變現」方式，主要為出售帳號及遊戲道具，當中獲得遊戲道具，除了需投入金錢及大量時間外，亦有運氣成份。隨著Web3遊戲的興起，玩家未來也可以透過自身遊戲技術、為遊戲持有的卡牌甚至角色賦予價值。

網易區塊鏈總經理、Cards Ahoy!遊戲顧問顧費勇於活動現場表示， Web3 遊戲不僅是一種娛樂，更是一種社交模式。全球有超過30億的遊戲用戶，市場規模接近21,968億美元，其中Web3游戲營收只有52億美元。我們有理由相信，在未來的Web3時代，香港將會成為更多優秀Web3遊戲的落地點。而隨著這些遊戲的不斷湧現和發展，我們也將迎來一個更加豐富多彩、充滿活力的Web3經濟新時代。綜合活動當天來自世界各地Web3專家的意見，大家均提出香港有條件成為國家發展Web3經濟的動力中心，當中香港政府積極推動Web3.0及數字經濟、再配合良好法規以至成熟的信息技術及金融科技等，均為香港發展Web3創造有利條件。