投資香港現貨比特幣 ETF 如何納稅？

自美國證券交易委員會於 1 月 10 日批准首批 11 只現貨比特幣 ETF 上市後，香港金融市場在納入虛擬資產方面亦有了新進展。4 月 15 日周一，據公開訊息披露，內地公募基金旗下香港子公司博時國際、華夏基金（香港）、嘉實國際發行虛擬資產現貨 ETF 產品已獲得香港證監會原則上批准。據悉，獲批該業務後，管理人可向投資者提供虛擬資產管理服務，並向監管申請發行能夠投資於現貨比特幣和現貨以太幣的 ETF 產品，普通投資者可以通過港交所申購相關產品。

此前，TaxDAO 已撰文對香港比特幣 ETF 涉稅問題進行分析。本文對相應要點進行整理和重述。

1. 投資者投資的條件

目前香港政府已就加密貨幣交易立法，在香港領有香港證監局批出牌照的交易所，才可以合法交易加密貨幣。由於 ETF 並不算是直接購買虛擬貨幣，在香港目前的法例下，加密貨幣 ETF 反而被視為基金監管，因此只要是合法於香港證監及港交所上市的加密貨幣 ETF，均可以經合法渠道購買。

就香港目前的交易方式而言，任何人購買 ETF，都需要購買特定下限的基金單位，而不同入場門檻令會令買賣及成本有異。如三星比特幣期貨主動型 ETF 的入場門檻為 50 基金單位，而南方東英比特幣期貨 ETF（3066.HK）的 100 基金單位。同時香港存在投資者限制，根據《聯合通函》要求，虛擬資產相關產品的銷售必須符合相關司法管轄區的要求，即虛擬資產現貨 ETF 禁止向中國內地投資者銷售。虛擬資產有關產品並無於中國內地直接或間接向中國內地之法人或自然人發售、出售，或為其利益而發售、出售。中國內地的法人或自然人，在未事先獲得中國內地所有必要的政府批准的情況下，不得直接或間接購買比特幣 ETF。

2. 香港和新加坡居民投資比特幣 ETF 的稅務處理

比特幣 ETF 的底層稅收大致與其他 ETF 相同，涉及資本利得稅、所得稅和預扣稅。在 ETF 的出售和贖回中，出售構成資本利得稅事件，而贖回不構成應稅事件，不需要繳稅；同時，在其他國家和地區投資 ETF 所獲得的分紅將涉及預扣稅。

需要指出的是，比特幣 ETF 產品不提供股息和分紅，因為它追蹤的是比特幣的價格，而不是傳統公司股票。在香港，比特幣 ETF 的投資者通常不需要為通過出售 ETF 所獲得的價差收入支付利得稅，然而，具體的稅務情況可能會根據投資者的居住地和投資目標所在管轄區以及投資的期限等因素有所不同。

2.1 香港居民投資香港比特幣 ETF 的稅務處理

根據香港的稅收制度，該地區實行的是屬地來源原則，即只有在香港產生或源自香港的利潤和收入才被徵稅。通常情況下，香港的個人和公司不需要為資本利得繳稅，即通過投資比特幣 ETF 所獲得的收益無需繳納資本利得稅。

對於 「資本利得」 的認定，香港當局規定，以長期投資為目的而持有的投資證券的銷售利得具有資本性質；以短期交易為目的而產生的利得則可能屬於交易性質，屬於交易性質的收入應納稅。因此，如果投資者的交易行為頻繁，並且持股時間較短，則頻繁交易比特幣 ETF 所獲得的價差收入可能會被界定為交易性質的收入，這種情況下可能需要繳納香港利得稅（即通常概念上的所得稅）。換句話說，只要香港居民個人或企業不是通過頻繁交易比特幣 ETF 來獲得收益，他們通常不需要為這類收益繳納稅款。

2.2 新加坡居民投資香港比特幣 ETF 的稅務處理

新加坡對個人和公司取得的資本利得一般不徵稅。然而，同香港類似，為了避免避稅，如果投資期限較短且頻繁交易，則出售證券、股權所獲得的收入可能會被視為經營所得，從而需要繳稅。

在投資者層面，新加坡也實施屬地來源原則，只對在新加坡產生或來源於新加坡的收入徵稅。個人和公司通常不需為資本利得繳稅。

具體到投資香港比特幣 ETF 的情形，對於新加坡個人投資者，首先投資香港比特幣 ETF 取得的收入按照香港規定，在香港完稅（一般無需納稅），將資本利得彙入新加坡之後，根據新加坡稅法通常不需要交稅。

對於企業投資者，新加坡財政部在 2023 年提出了 Income Tax (Amendment) Bill No. /2023 修訂案，其中新增的的 10L 條目更新了境外收入免稅規則。這一規則規定，企業自 2024 年 1 月 1 日後處置 「外國資產」（即位於新加坡境外的任何權利或利益）獲得的收益，將被視為所得稅法第 10 條第 (1) 款 (g) 項中在相關評估年度內應納稅的收入。這意味着新加坡企業投資香港比特幣 ETF 將承擔相應所得稅義務，應按照新加坡當局有關規定申報完稅。

額外地，對於普通 ETF 來說，新加坡居民公司從海外來源獲得的股息收入可以免稅，如果滿足以下條件：(1) 當海外來源的收入在新加坡收到時，該海外國家對收入的最高公司稅率（名義稅率）至少為 15%；(2) 收入已在海外被徵稅；(3) 當局認為免稅對居民公司有利。

本文獲得《投資香港現貨比特幣 ETF 如何納稅？》授權轉載，作者：Taxdao