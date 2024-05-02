專訪博時和 HashKey Capital 高管，揭秘聯合發行背後的故事

4 月 24 日，博時基金（國際）有限公司與 HashKey Capital Limited 共同申請的比特幣、以太币現貨 ETF 已獲得香港證監會（SFC）正式批准。今日，博時 HashKey 現貨比特幣、以太币 ETF 正式開始交易。不同於其他幾隻加密貨幣現貨 ETF，博時 HashKey ETF 是唯一一家聯合發行的加密貨幣現貨 ETF。為了揭秘聯合發行 ETF 背後的故事，我們採訪了 HashKey Capital 二级基金合伙人 Vivien Wong 和博時國際海外銷售負責人王典。

Techub News：首先非常恭喜博時 HashKey 比特幣、以太币現貨 ETF 上市。首批發行加密貨幣 ETF 的基金中，嘉實和華夏都是獨立發行 ETF，唯獨博時和 HashKey 是聯合發行。想請問二位，為什麼考慮聯合申請 ETF 呢，其中有什麼故事可以和大家分享麼？

王典：博時是中國的老牌基金公司，也是最早成立的中國管理人之一，也是最早來香港，我們公司一直的文化理念是一旦我們要做一類資產，我們就要把最專業的，然後最好的這個資產的運作方式給到投資人。雖然博時在傳統資產裏，有着非常好的優勢，但是在 Web3 和數字資產領域，我們還是希望能夠找一家最專業、最好的機構和我們一起合作，這樣的話能確保我們在所有環節能夠給客戶最好的體驗，這是我們合作的初衷，也是我們選擇 HashKey 的原因。

第二點，因為這個產品是傳統金融資產到數字資產的橋樑。HashKey 作為香港乃至亞洲最大的 Web3 機構，它的平台交易所可以給 Web3 客戶更好的效率，而博時在境外也是最大的融資管理人。我們現在的規模在境外也超過了 1000 億港幣，也有全球各種大機構投資人，我們希望在傳統領域發揮我們的這個優勢來給到客戶這樣一個資產，所以兩邊的結合就讓我們各自發揮自己在自身資產領域的優勢。

Vivien Wong：另外，一個原因是我們的創始人也是同一個人。1998 年，肖風博士創立了博時，成為中國最早期及規模最大的資產管理公司。2017 年，他創立了 HashKey。他的理念是把現在虛擬資產的優勢及經驗搬到傳統領域。雖然我們要發展的是虛擬貨幣，但很希望可以從傳統的基礎上慢慢去搭建這些基金。後續他就跟我們建立了跟博時合作的機會。

Techub News：所以 ETF 實際上是準備了很久的時間，那具體是從什麼時候開始有這個想法的？

Vivien Wong：實際上，早在有期貨 ETF 的出現之時，我們就開始萌生成立虛擬貨幣現貨 ETF 的理念，並積極與香港證監會進行溝通。我們相信現在是最佳時機，因為無論是資產管理公司、信託公司還是虛擬資產交易所，各方面都已經做好了準備。

隨着虛擬貨幣的快速發展，投資者對於虛擬資產的需求不斷增加。虛擬貨幣現貨 ETF 的成立將為投資者提供更多選擇和靈活性，並且有望在傳統金融領域引起重大變革。我們相信，通過將虛擬資產的優勢與傳統金融市場的穩定性相結合，將能夠為投資者創造更加安全和可持續的投資機會。

我們的團隊密切關注着市場發展，並與相關機構合作，以確保虛擬貨幣現貨 ETF 的順利成立。

Techub News：在成交量這塊兩家是怎麼樣合作的？

王典：從傳統資產領域的客戶來講，如果他們接觸的資產對他們來說是全新的，除了產品本身，他們要了解整個數字資產背後的整個運作邏輯。在這一塊上可以給我們提供非常高效的賦能。這是我們服務傳統的零售客戶、高淨值客戶、券商家族辦公室的時候最大的優勢。那麼很多客戶在我們在路演或者在介紹的過程當中，HashKey 的加入就給我們帶來了很大的幫助。

第二點就是客戶在看的時候也會看你這個產品一旦運行的時間久了，是怎麼樣保證它運作的穩定性、高效、安全性。還有就是成本控制。從我們的角度來講，我們是三家，唯一一個 HashKey 作為託管和交易所，HashKey 作為產品的合作方之一，他們也在費率和成本控制上做了一些讓步。這樣的話就使得客戶在交易這支產品的時候，費用更加經濟。

Techub News：但目前嘉實前六個月免費，並且它的費率是最低的。

Vivien Wong：談論到費率，Bosera HashKey 的現貨 ETF 整體費用應該是最低的，這是基於我們堅持提供高性價比產品的原則和費率優勢的結果。

Techub News：除了管理費還要產生什麼費用？

Vivien Wong：基金內部的費用包括行政管理費、託管費、審計費等等，這些都是後續運作中需要考慮的費用。然而，我們在成本控制方面做得相當出色，始終致力於將費用維持在較低水平。我們與合作方密切合作，共同努力將費用壓低，以使投資者能夠獲得更高的回報。

博時與傳統基金合作方有着長期的合作關係，這使得我們能夠更好地協商費用，並獲得更有利的價格條件。

另一方面，HashKey 與虛擬資產的夥伴們建立了緊密的合作關係。我們充分利用這些合作關係，以獲取更有競爭力的費率和更優惠的條件。

Techub News：博時有了 HashKey 的助力，可以使得更多傳統的大的機構對這個行業會更好的認知和了解。那除此以外，博時給到什麼樣的支持呢？

Vivien Wong：博時在 ETF 和公共基金領域擁有豐富的歷史和經驗，我們一直在向他們學習，並從中汲取寶貴的經驗。特別是在服務散戶方面，及對 ETF tracking 的把控性。

Techub News：HashKey 本身是一個託管的交易平台，申請了現貨 ETF。接下來其他基金去申請現貨 ETF，託管會不會就不選擇 HashKey Exchange？目前來看，除了自家基金選擇了 HashKey 託管，另外兩家都選擇了 OSL。這會對 HashKey 產生影響麼？

Vivien Wong：這次是一個很好的案例，讓大家更加了解他們的平台和能力。雖然我們之間擁有不同的牌照和業務，但我們會進行業務上的合作和聯動，但絕對不會涉足對方的業務領域。

我們了解到 HashKey Exchange 目前也在與一些有興趣做 ETF 的基金公司進行合作洽談。這種合作對於推動 ETF 市場的發展非常重要。我們歡迎這種積極的合作態勢，因為它有助於促進市場競爭和創新。

Techub News：大家是怎麼去看待這次香港的 3 只基金、 6 只現貨 ETF 的通過呢？他對於香港的意義，或者說對於行業的意義是什麼？

王典：我們覺得香港在所有的全球主要的市場裏面，對於數字貨幣監管的方框架體系和法律架構是最完善的。第二，我們來看這幾支的發行，我們覺得這樣的一個試點發行其實是非常好的，主要考有幾個考慮，一個考慮就是整體對於傳統世界、傳統機構投資者的資產配置，因為在過去的幾年大家都看到了全球的金融環境非常的複雜，波動性持續的豐富，持續本偏高，通脹往上走，無風險，收益率在往上走，包括地緣政治的風險一直在加強，就使得傳統資產在配置方面的分散度越來越低。我們可以看到過去幾年股票和債券同漲同跌的情況非常多，這樣的一類資產對於分散整個組合、提高它的 sharp ratio、降低波動率有着非常明顯的價值。

之前的痛點是大型的傳統機構投資者沒有辦法通過一個傳統的投資框架來購買到這樣的資產。我舉個例子，像我們看到很多大型的機構客戶他可以買 ETF，但他不能專門去買數字資產，但現在通過這樣的一個 ETF，相當於我們把這個語言給拉通了，把數字資產翻譯成傳統資產可以理解的語言。我們覺得這是一個重大的意義。

Techub News：反洗錢這一塊是怎麼去預防洗錢的問題？

Vivien Wong：這個流程可以分為三個步驟。

首先是 KYC（Know Your Customer），博時聘請的行政管理公司以及 PD 和 VATP HashKey Exchange 都會進行 KYC，以了解客戶的基本資料和個人資產來源。這個步驟旨在確保我們對客戶的身份和背景有充分的了解。

第二個步驟是審查客戶端錢包，以確定錢包的擁有者身份。這個步驟同樣由 PD 和 VATP HashKey Exchange 進行。通過對客戶錢包的審查，我們可以核實客戶的身份並確保交易的合法性。

第三個步驟是 KYT（Know Your Transaction），這也是 PD 和 VATP HashKey Exchange 的責任。KYT 是一種監控和跟蹤客戶虛擬資產交易的方法，旨在識別可能存在欺詐或可疑活動的交易。通過 KYT，我們可以及時發現和預防潛在的洗錢問題，保護客戶和市場的利益。

後兩個步驟是持續性執行的審查措施，旨在確保我們能夠及時識別和預防客戶的洗錢行為。這些措施有助於維護市場的穩定性和透明度，並保護投資者的利益。

王典：因為其實博時對於傳統客戶已經有了一套既定的 KYC 流程，整個流程是嵌套在傳統金融領域，所以對於我們這邊來講，我們覺得沒有太大的區別。這也是為什麼傳統資產這一次的 ETF 重大的另外一個原因，因為他把傳統領域需要做的合規風控全部嵌套到了這類新的資產裏面，這個也是我們覺得對於傳統投資者，特別大型機構投資人來說非常重要的。

Techub News：相較傳統股票市場，加密貨幣波動性是比較大的。ETF 是怎麼實時和比特幣、以太坊價格聯動？

王典：這個也是我們在產品設計裏面非常注意的一點。博時這一次的發行家和另外兩家都不一樣，因為我們把比特幣、以太坊的價格和我們的股價及份數做了一個連接。簡單來說，每 1 萬股博時的比特幣的 ETF 就相當於一個比特幣的價格，所以您可以看到我們今天的發行價大概是 6.2 美金。那這個 6.2 美金怎麼定的呢？其實就是根據比特幣來定的，就是 1/ 10, 000 就是我們 1 股的價格。

Techub News：因為咱們是兩家的力量結合嘛？那你覺得咱們比起另外兩家的話，我們的優勢在哪裏？

王典：首先第一點就是從這個我們的合作來講，博時其實是我們最接近 Web 3 的傳統管理。ETF 絕對不只是一個費率，或者是一個簡單產品本身，更多的要去對整個市場做投資者教育。在這一塊來講，博時藉助 HashKey 的資源和平台，我們是最有優勢的。第二點，從我們整個運營上來講，我們儲管理費外的其他費率是三家裏面最低的，所以相當於我們幫助投資人做了一個更經濟、更交高效的投資。

Vivien Wong：HashKey Capital 自 2017 年創立以來，已經成功設立了三個風險投資基金，资产管理总规模超 10 亿美金。我們在行業中享有良好的聲譽，併成功投資了 600 多個項目。此外，去年九月我們還成立了第一個主動管理基金，進一步擴大了我們的業務範圍。對於每天什麼時間去買賣，交易渠道怎樣操作？實體申購需要怎麼去做？我們搭配的很好。

Techub News：除了香港本地用戶的話，非香港用戶大概涵蓋了哪些地區？博時用戶覆蓋的範圍大概是在哪一些的地區？

王典：首先我先講一下我們客戶的覆蓋範圍。我們純境外的資產管理規模已經超過 1000 億港幣，覆蓋的客戶那主要是以亞太和中東為主，亞太的話主要是東南亞，包括東北亞、韓國這樣的一些市場。我們的特點是以大型機構為主，對於主權和央行類的機構，我們應該是市場上最大的投資人。

Techub News：目前和咱們合作的券商大概有多少家？

王典：現在其實很多的券商都在談，我們最近在做的其實大概是十幾家。

Techub News：您覺得機構用戶、散戶，包括 Crypto 圈子的這些用戶，他大概最後會形成大概什麼樣的一個比例呢？

王典：就傳統的 ETF 來講，其實零售的這個佔比會比較高啊。但場外申購肯定是主要以機構為主，我們覺得初期 Web3 的客戶可能 Vivien 會介紹的更多一些。我們這邊主要是一些超高淨值客戶，還有一些家辦可能以及投資彈性大的客戶會感興趣。

Vivien Wong：目前我們管理着三隻基金，併成功投資了大約 300 個投資組合項目。客戶表示他們認可我們對虛擬資產投資的能力，並希望長期支持我們發展 ETF 項目。這對我們的基金是一種重要的貢獻。

此外，我們與一些在虛擬資產領域有密切合作的投資者保持着緊密聯繫。他們對這個領域非常感興趣，並願意與我們合作。我們擁有傳統金融和虛擬資產領域的雙重經驗，這是我們在行業中的競爭優勢之一。我們深知自己的優勢，並非常感謝與我們投資者的支持。

Techub News：還很好奇一點，因為畢竟是兩家公司，權益義務這塊大家是怎麼分配的呢？

王典：因為我們兩個家是一起把這個產品培養大，所以所有營銷的努力、運作、成本上我們都是非常平等的啊。

Techub News：HashKey Capital 未來還會跟其他的機構聯合去發行 ETF 嗎？

Vivien Wong：我們的目標是在比特幣和以太坊等項目上尋求穩定增長，並與博時建立緊密合作，逐步擴大基金規模。對我們而言，最重要的是保持穩定性。我們並不追求短期內取得驚人的成績，而是希望建立長期的合作關係。

我們非常重視與投資人之間的長期合作關係。我們希望與那些願意與我們共同成長的投資人保持密切合作。

Techub News：加密貨幣價格波動其實是非常大的，這對投資人投資 ETF 產生影響嗎？

王典：其實 SFC 對於這類資產有一些特別的聲明。我們在跟投資者溝通的時候也會講得很清楚，這類資產和傳統資產最大的分別是它的波動性確實是更大，所以投資人在買的時候，他自己需要做風險評估。那對於家辦或者其他的機構投資者來說，那又是另外一個故事。他知道比特幣波動大，也知道可能會短期內有一些波幅，但更關注的是整個資產配置的效果，這個時候，比特幣對他們來講就起到了一個分散的一個作用。如果把一個比如說 60 固收 40 股票的資產拿出來，加入一定比例的比特幣，這對於整個波動性的下降其實是有幫助的。

Techub News：投資者為什麼會選擇買 ETF 而不是直接交易所購買呢？

Vivien Wong：因為有一個現實的原因。對於一些大額資金而言，即使在合規的交易所進行交易，也無法進行全面審計。因此，通過 ETF 是必要的選擇。

王典：還有一點在於 ETF 的便捷性。如果為了不大的資金量，專門去開一個交易所的賬戶，把比特幣、美金換成 USDC，肯定不如買 ETF 更便捷。

本文獲得《專訪博時和 HashKey Capital 高管，揭秘聯合發行背後的故事》授權轉載，作者：Tia