Web3 要聞｜香港金管局：防利用數碼港元先導計劃進行詐騙活動

1：紐約州金融服務部為加密公司制定新指南以提高客户服務標準

據 Cryptoslate 報道，紐約州金融服務部（NYDFS）於 5 月 30 日發佈了新指南，以加強虛擬貨幣實體（VCE）的客户服務標準。該指南將於 11 月 1 日起生效。紐約州金融服務部表示，這些全面的指導方針旨在確保 VCE 擁有強大的客户服務機制，能夠及時有效地處理客户問題。VCE 應保持其客户服務政策的更新，並遵守所有相關法律法規。 該指南要求 VCE 建立和維護有效的客户服務程序，包括提交請求和投訴的多種渠道，例如電話和電子文本機制。此外，VCE 必須定期向客户提供更新和預計解決時間，跟蹤請求狀態，併發布可訪問的常見問題解答。如果在客户服務中使用人工智能 (AI) 工具，則必須在互動開始時告知客户，並讓客户可以選擇將問題上報給人工代表。VCE 還必須向 NYDFS 提供季度數據，詳細説明收到的客户服務請求和投訴的數量、提交方式和處理的主題。這些報告還必須包括解決每個問題的平均時間。監管機構將審查這些記錄，通過持續的檢查和監督監控來評估所實施的政策和程序的有效性。

2：SEC 要求以太坊現貨 ETF 發行人於週五之前提交首輪 S-1 表格草案

據 The Block 報道，兩位知情人士透露，SEC 要求發行人於週五之前提交 S-1 文件草案。此後，SEC 將提供第一輪意見，並最終做出進一步修改。S-1 表格可能需要幾周時間才能生效並開始交易。

3：灰度提交其以太坊現貨 ETF S-3 修訂註冊聲明

據 The Block 報道，在貝萊德提交修訂後的 S-1 聲明的第二天，灰度於週四提交了修訂後的 S-3 註冊聲明，預計隨後還會有更多修訂後的註冊聲明。灰度在其最新文件中討論了對以太坊的監管處理。

在更新後的文件中增加了關於創建股票組合需要多少以太坊的新關鍵點。最新文件中寫道：「截至 2024 年 5 月 28 日，創建 100 股股票組合所需的以太坊數量約為 0.94552590 個，而修訂後的信託協議生效後，創建 10,000 股股票組合所需的以太坊數量為 94.552590 個。」

4：EOS新代幣經濟學提案已通過，將關閉EOS通脹並銷燬未來總供應量的80%

EOS 網絡基金會（ENF）首席執行官 Yves La Rose 發推表示，EOS 網絡新代幣經濟學提案已經通過，該提案會關閉通脹並銷燬 EOS 未來總供應量的 80%，代碼部署將於 6 月 1 日生效。未來 EOS 總量將固定為 21 億枚。

5：香港署理財政司司長：將全力推動包括 Web3 相關的 DeFi、虛擬資產等重點領域金融創新

據財新網報道，香港特區政府署理財政司司長黃偉綸在今日舉辦的 2024 財新夏季峯會上發表主旨演講稱，香港將持續全力推動金融創新，重點領域包括與金融科技、綠色金融、Web3（第三代互聯網）相關的 DeFi（去中心化金融）、虛擬資產等。特區政府會確保將金融風險穩定在可控水準。另一方面，繼續拓展香港與中國內地金融市場的互聯互通。

6：HashKey Exchange 已獲香港虛擬資產交易平台監管框架下的 AMLO 牌照

HashKey Exchange 已獲 AMLO 牌照（《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台）。該牌照是當前香港虛擬資產交易平台監管框架下的重要牌照。該牌照的獲取證明 HashKey Group 旗下成員已按各自之業務需求，領有在香港地區提供虛擬資產相關服務的全部所需牌照。

7.比特幣金融服務公司 UNCHAINED 與奧斯汀大學合作設立 500 萬美元捐贈基金，用於投資比特幣

據 BSCN Headlines 發推表示，比特幣金融服務公司 UNCHAINED 與奧斯汀大學合作設立 500 萬美元的捐贈基金，該基金將用來投資比特幣。

8.華夏比特幣 ETF 規模突破 10 億港幣

華夏基金（香港）微信公眾號發文表示，截至 2024 年 5 月 31 日，華夏比特幣 ETF 總規模突破 10 億港幣大關，上市以來一直維持着規模領先的地位，是亞洲規模最大的比特幣 ETF。

9.復星財富初步獲批香港證監會虛擬資產交易服務牌照

據巴士的報報道，復星財富國際控股有限公司旗下子公司復星國際證券有限公司宣佈初步獲香港證監會批准，提供虛擬資產交易服務牌照。

10.香港金管局：一些不法分子利用數碼港元先導計劃進行詐騙活動

香港金管局微信公眾號發文表示，注意到一些不法分子利用與香港金融管理局（金管局）相關的項目，如數碼港元（e-HKD）先導計劃和跨境理財通機制的名義，進行詐騙活動。

金管局鄭重提醒廣大市民，民眾（無論是內地居民還是香港居民）需要提高警惕，謹防上當受騙。金管局收到公眾查詢，聲稱某公司入選數碼港元先導計劃，會釋放數碼港元、股權並分紅，以吸引公眾投資，金管局已經就事件向香港警方報案。

11. 日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin 被盜價值 3.05 億美元的比特幣

據日經新聞報道，DMM.com 集團旗下從事加密貨幣資產（虛擬貨幣）交易的 DMM Bitcoin 發生了比特幣不正當流出事件，流出金額約為 480 億日元（約合 3.059 億美元）。該公司宣佈將在集團公司的支持下全力保障客户泄露的比特幣。

這是日本加密貨幣交易所規模第二大的黑客攻擊損失金額，2018 年，Coincheck 遭到黑客攻擊，損失 580 億日元。