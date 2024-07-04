RWA 與家族辦公室的創新投資配置

6 月 27 日，財華社 FinMeta 主辦的 Web3 菁英會 - 家族辦公室與 RWA 虛擬資產投資的活動在中港金融菁英交流中心圓滿舉辦，現場與會嘉賓和朋友以及線上朋友共同討論了家族辦公室與 RWA 虛擬資產投資的相關話題。

葉開受邀做了 RWA 與家族辦公室的創新投資配置方面的主題演講，因為是現場口頭分享，事後結合直播視頻進行整理和補充了文字內容，以供大家參考，也可以作為家辦投資的一個新角度思考。

從美國的貝萊德等資管來看，即使這些資管的比特幣現貨 ETF 可能都 100 多億美元，但對比他們的資管規模而言，基本上不到 1-2%。如果再看其它的資管、銀行、養老基金等，比特幣等虛擬資產配置，還是比較小的份額，不超過 1-2%，再多也不會超過 5 個點。當然，對於這些投資比較穩健的機構而言，比特幣現貨 ETF 產品還需要有一個週期，目前才短短半年時間，一般來講比如説一年之後，跑出來一個週期的具體數據，這是大規模資金配置所需要的。

現場的分享我用了 5 個詞：組合、通脹、對沖、盤活和傳承。

組合

家辦的資產配置策略，關鍵是投資組合。我們做常規的投資基金，也會有自己的投資組合，比如常見的是：6-3-1 組合，即 60% 配置比較穩定收益的，30% 配置相對高收益和中低風險的，10% 會配置一些高風險，比如打打新幣，不同賽道的比如 #AI、#DePIN、#meme 等代幣，雖然 10% 的資金，可是週期短滾動快，2/3 個月轉一圈，反而差不多可以撬動類似 40% 的資金量。但是打新幣需要快，所以需要有敏鋭的投研洞察能力，要經常泡社區、聽 space、關注新動態以及參加線上線下活動等。

因為家辦一般缺少虛擬資產這方面的專業能力，所以可以委託專業的 Crypto Fund 進行投資或者成為相關加密基金產品的 LP，關鍵是投資策略、週期以及收益率要求等能夠匹配。

其實，在傳統的基金投資裏面，比如我們的影視基金，往往也會採取 「6-3-1」 組合，60% 投收益比較穩定的電視，30% 投票房可能爆、高收益但也可能有慘淡票房的電影，10% 投週期短、收益高的微短劇。

而在 Crypto Fund 裏面，也差不多會採取 「6-3-1」 組合，60% 配置比特幣或者流動性比較高的比特幣現貨 ETF 產品，30% 配置量化吃比特幣等主流代幣的波段，10% 配置打新幣，一個熱點賽道的新代幣週期可能就幾個月，快速打完繼續滾動投資。

前面的主題演講中新加坡銀行的周先生提到兩個數據非常令人鼓舞，一個是不動產依舊是主力配置，但主要圍繞消費娛樂性商業地產，如酒店、商鋪等，其中提到馬老師太太最近在新加坡買了 1 億新幣的商業地產；一個是新加坡家辦的一代一般投資策略比較穩健，二代接班的投資策略比較激進，開始配置 Crypto 投資，甚至達到了資產配置的 10%，而這些其中 40% 配置實物比特幣，60% 相關虛擬資產投資產品或 Crypto Fund。只是新加坡的虛擬資產投資出金到銀行不太認不敢收，相對香港持牌交易所的交易流水銀行認可資金來源憑證，這或許是香港 RWA 的優勢。

通脹

全球資金都在開始追求抗通脹。現在的資金喜好，從短期流動性轉移到抗通脹，所以美國優質的不動產、高科技尤其是 AI 股票 ETF、優質企業債等開始成為資金首選。這些不動產和股權產品，包括企業債的固收產品，在傳統投資產品的基礎上，還有沒有更好的產品形式？有沒有可能產生其它更多的紅利？流動性是否可以更加靈活？這些都是我們可以進一步思考的。

比如不動產，目前的不動產投資策略已經有了很大變化，更多的是關注有經營性現金流的不動產，這塊其實可以關注黑石（Blackstone）的 REITs 資產配置策略，它從去年開始就大幅調整不動產資產配置，將住宅公寓等開始調整為商業租賃、數據中心、物流倉儲、實驗室與工業廠房等等。不動產的產品，從企業債，到 ABS 的固收，到出表的 REITs，可以有不同的產品形式，與 RWA 結合後可以更加靈活，包括份額化和流動性。比如經營性現金流的不動產，則更多的類似於數字 REITs，現金分派可以更靈活，傳統 REITs 一般是一年或者半年進行現金收益分派，而 RWA 的數字 REITs 可以每月甚至每週、每天進行現金分派，那這樣的產品在預期和流動性上就更加具有吸引力。

盈立家辦的 Cici 總裁分享了新加坡家辦中不動產和虛擬資產是不免税的，直接投資虛擬資產，是不是可以通過 RWA 通過投資金融產品來間接配置虛擬資產避免税負。另外，另類資產比如商業地產的體量比較大，3-5 年鎖定期，RWA 在週期和流動性上是否可以更加靈活和優勢？

優質企業債，這類固收產品是常規配置，沒有什麼特別的，只是收益率不會太高，在 6-8 個點年化就很不錯了。但如果結合 RWA 設計，能夠在常規的年化收益基礎上，結合代幣化後的增量內生價值，結合新賽道新概念的溢價，以及代幣化後在二級市場的多元化流動性，會不會有新的驚喜？

常規的債和固收類產品代幣化的流動性，一般都是代幣化的份額化和持有代幣進行收益分紅，但實際上代幣化的模型設計可以非常靈活和多樣化，比如可以不進行收益分紅的設計，而是將經營性現金流按核算後的一定比例，基於智能合約等約定條件，定期投入到代幣的流動池，相當於 RWA 代幣的流動性基金，從而實現 RWA 代幣的階段節奏和價值增長，由於時間先後和 Maker Fund 帶來的需求稀缺性，可以出現 RWA 產品配置的超售溢價，從而遠遠超過現實資產的原始收益率。後者這種模式，也適合於非證券收益類的另類投資代幣化。

另外，Web3.0 的 NFT 形式也可以形成多元化組合設計。鏈上唯一的 NFT 可以作為數字金融憑證，可以是權益憑證，類似紙股票；也可以不是收益分紅，而是空投資格，相當於一種稀缺的身份憑證，從而可以獲得某種稀缺的權益比如預售資格、優先權、決策權等空投或者行使權利，NFT 配合 RWA 代幣可以實現不同模式的組合設計。

對沖

家族辦公室的資產往往是來自於家族的核心產業，RWA 的價值在於可以與家辦的委託方家族的核心產業形成一定的對沖，或者是對開始衰退的產業實現價值保持和溢價的，或者是對產業創新領域進行前瞻性投資的。

比如新能源光儲充領域，中國在新能源產業的製造產能，已經佔全球的 60-70% 以上，隨着中美脱鈎，歐美對於本土的新能源光儲充項目不再允許中國企業進行招投標，歐洲也在針對中國的新能源光儲充產品徵收碳税，受這些衝擊，新能源光儲充產業的家族其資產規模受到很大縮水。

但在海外市場，新能源是充分市場化且許可 VPP 和 P2P，圍繞新能源的 #DePIN、#RWA 以及 EnergyGPT 的 #AI 非常火爆，而鏈上代幣化產品是沒有地域的，因此新能源光儲充產業通過智能盒子和鏈上代幣化的升級後，#DePIN 賽道的綠電、光儲充節點以及充電樁網絡等等代幣化項目，由於傳統產業的設備出貨量和裝機量足夠巨大，可以快速形成分佈式網絡效應，比純 Web3.0 的 #DePIN 項目更有優勢，從而快速獲得產業代幣化的溢價及流動性，從而形成特殊的 「對沖」。當然，這些代幣化現金流也可以再回饋到實體產業中，讓現實世界資產繼續增值。

盤活

相當於老家族而言盤活也是一個關鍵詞。大家可能都知道，內地的大 A 股，香港的港股，這些傳統家族的資本市場一般都是通過上市公司，但是目前的股價很慘淡，流動性也不夠，因此如何盤活就是一個核心問題，這也涉及到我們以前討論過的 RWA 幣股聯動模式。

RWA 與上市公司的聯動模式，一般都是，先宣佈投資比特幣或 ETF 產品，上市公司的資產表配置虛擬資產；其次，發佈 Web3.0 的投資和發展策略，進軍虛擬資產和 Web3.0 領域，配合市值管理；然後，進一步看如何通過虛擬資產和資產代幣化為自己的產業賦能。

目前內地企業比較焦慮，一個是企業融資渠道收窄很難融到錢，再一個是內地 IPO 收緊，很難上市了，來香港上市，可是港股的流動性差，市值不到 100 億規模進不了北向通。

所以對於類似家族產業，是現金流比較好但是利潤低一些的資產或者企業，是可以考慮在香港發行 RWA 來實現數字 IPO，除了企業債類的 RWA 之外，還可以股權類 RWA，相當於新的數字 IPO，再結合代幣化的流動性設計等等。

傳承

家族辦公室的核心使命是傳承。從傳承的角度，已經不只是二代接班的問題了，馬上就會面臨三代。這些 00 後，是數字原生居民，從小玩智能手機、我的世界的創世遊戲以及各類電子產品和數字世界，他們幾乎不可能理解制造業的廠房和設備，傳統家族的資本積累很大部分都來自於傳統制造業，目前的二代接班都很難繼續延續製造業了，三代更不可能，他們都是在數字世界裏面生存和成長的。

那麼，從傳承的角度，家辦的未來，必然要佈局數字世界和數字資產的。二三十年前的港股時代早期，跟現在的虛擬資產時代早期很像，也是很混亂但是又有着勃勃生機，就像是一個新的加密港股時代，這個時候是需要提前佈局。

本文獲得《RWA 與家族辦公室的創新投資配置》授權轉載，作者：葉開