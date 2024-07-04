Web3 要聞 ｜Telegram 更新付費照片和視頻的功能

1.Telegram 更新引入頻道所有者發佈付費照片和視頻的功能，用户可用 Stars 購買

Telegram 首席執行官 Patel Du Rove 在其個人頻道發文，最近的 Telegram 更新引入了頻道所有者發佈付費照片和視頻的功能，用户可以用 Stars 購買。與小程序開發者一樣，頻道所有者幾乎無需向 Telegram 支付任何費用，就可以將他們收集的 Stars 兑換成 Toncoin。

此外，最新版本的 Telegram 還包括其他功能，在使用多個小程序時可摺疊並在它們之間切換，新增公共故事的標籤和位置搜索等。

2.尼日利亞對幣安的洗錢案審判已延期至 7 月 5 日

據 CoinDesk 報道，尼日利亞針對幣安及兩名高管的洗錢案審判延期至 7 月 5 日。此外，儘管法院下達了多項命令，但幣安高管 Tigran Gambaryan 所在的監獄仍未公佈他一個月前唯一一次去醫院的醫療記錄。

據 Tigran Gambaryan 的家人稱，他的健康狀況正在惡化。 Tigran Gambaryan 自 2 月以來一直被關押在非洲人口最多的國家，與恐怖組織博科聖地的人員一起被關押在庫傑監獄。另一名高管 Nadeem Anjarwalla 也面臨洗錢指控，現已逃離。

3.東方資產管理與 PeachTech 合作對實體資產進行代幣化

東方資產管理（香港）與配智科技 PeachTech 簽署戰略合作協議，旨在共同推動傳統金融機構與香港 Web3 數字資產世界的創新和融合。

PeachTech 將提供專屬的顧問服務和基礎建設來協助東方資管（香港）的實體資產進行代幣化，這些資產將通過 Peach Investment Fund（PIF）和 Peach Investment FundToken（PIFT）進行管理，以改變傳統金融資產（如房地產）的管理和代幣化方式，為亞洲傳統金融和加密貨幣之間打造一個更加融合和創新的金融生態系統。

4.許正宇：香港金管局和證監會將適時檢視虛擬資產相關活動的要求

在今日香港立法會會議上，香港財經事務及庫務局局長許正宇回答李惟宏議員提問稱，「關於虛擬資產相關措施，監管機構是否會加快審批相關牌照的升級事宜，以及適度放寬中介人分銷虛擬資產的規定」。

許正宇回答道，為了有效監管香港虛擬資產行業並實現其可持續發展，證監會和金管局在 2022 年 1 月發佈了《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》，並於 2023 年 10 月和 12 月對《聯合通函》進行了修訂，以優化適用於中介人蔘與分銷虛擬資產相關投資產品的規定。根據規定，持牌法團如有意從事涉及虛擬資產的任何活動，必須預先通知證監會，而註冊機構則須通知證監會及金管局。一般來説，獲得發牌或註冊的中介人在就其受監管的活動通知相關監管機構後，便可分銷虛擬資產相關產品，而無需申請修改發牌條件。

5.全球數字資產銀行集團 Sygnum 與富達國際、Chainlink 合作向鏈上提供基金淨值數據

全球數字資產銀行集團 Sygnum 攜手富達國際與 Chainlink 達成合作，向鏈上傳輸資產淨值（NAV）數據。作為具有里程碑意義的通證化資產用例，此次合作將為 Sygnum 近期發行的價值 69 億美元的富達國際機構流動性基金（Institutional Liquidity Fund）鏈上版本中的關鍵資產數據提供數據透明性和可及性。

在 Chainlink 的助力下，資產淨值數據可以自動、安全且準確地傳輸到鏈上並在鏈上進行同步，為 Sygnum、Sygnum 的客户以及其他市場參與者提供實時的透明性以及內置入口來獲得歷史數據。

Sygnum 是一家全球數字資產銀行集團，由瑞士和新加坡團隊創建。Sygnum 受專業和機構投資者、銀行、企業以及分佈式賬本技術基金會全權委託投資數字資產。

6. Galaxy Digital：加密貨幣領域 Q2 共獲 31.9 億美元風險投資

據 The Block 報道，Galaxy Digital 報告顯示，今年第二季度加密貨幣領域共獲 31.9 億美元風險投資，較第一季度的 31.6 億美元略有增長。交易規模中位數從 300 萬美元上升至 320 萬美元。此外，獲中等投資規模的項目的投前估值從 1900 萬美元增至 3700 萬美元，接近歷史高點。Galaxy Digital 研究分析師 Alex Thorn 和 Gabe Parker 表示，「儘管水平仍明顯低於 2021-2022 年的牛市，但加密風險投資情緒正持續改善。」

The Block Pro 數據顯示，第二季度加密貨幣風險投資交易總數從第一季度的 682 筆上升到 739 筆，上升了 8%，接近 2022 年第二季度 775 筆交易的歷史高點。此外，Web3 在第二季度的風險投資類別中遙遙領先，吸引了 4.955 億美元的投資。L1 在該季度獲得 3.71 億美元的融資，而比特幣 L2 賽道共獲 9460 萬美元融資，環比增長 174%。

7. 印度加密貨幣交易所 CoinDCX 收購迪拜交易平台 BitOasis

據 CoinDesk 報道，印度加密貨幣交易所 CoinDCX 收購迪拜交易平台 BitOasis，收購金額未披露，這標誌着 CoinDCX 首次進軍中東和北非地區（MENA）。BitOasis 已獲巴林及阿聯酋的經紀商經營許可證。

8. 德國數字資產管理公司 DDA 推出比特幣宏觀 ETP

德國數字資產管理公司 Deutsche Digital Assets (DDA) 宣佈在德國證券交易所 Xetra 上推出比特幣宏觀 ETP。該 ETP 由構成 Compass DDA 比特幣宏觀配置指數（DDAMACRO）的一籃子加密貨幣實物支持，並由 Coinbase Custody 以機構級託管解決方案持有。該 ETP 提供對 BTC 和 USDC 的動態、系統性敞口，總費率為 2.00%。

9. Mantra 將代幣化迪拜房地產開發商 MAG Group 價值 5 億美元的資產

據 CoinDesk 報道，專注於 RWA 的 Layer 1 區塊鏈 Mantra 將對總部位於迪拜的房地產開發商 MAG Group 價值 5 億美元的資產進行代幣化。Mantra 將分批代幣化這些資產。投資者將通過穩定幣和 Mantra 的 OM 代幣獲得收益，具體細節仍在討論中。

今年 3 月，Mantra 創始人 John Patrick Mullin 表示，該公司正處於獲取迪拜加密貨幣監管機構 VARA 許可證的最後階段。

10. 中國社科院金研所所長：香港可考慮在加密資產領域先行先試，爭取更多數字資產領域主動權

據大公報報道，中國社會科學院金融研究所所長張曉晶在接受採訪時表示，在金融強國這一目標上，香港作為國際金融中心可發揮獨特且重要的作用，香港國際金融中心地位越穩固，中國的金融就越安全。張曉晶強調，在數字資產、加密貨幣領域，香港必須走在前面，通過大膽創新試驗，為中國爭取更多的數字資產領域主動權，守住這一重要的陣地。無論科技金融、數字金融，抑或是未來這種數字化（代幣化）資產等，這些方面將會是香港非常大的優勢和特色領域。

11. Bitget 正尋求獲得印度金融監管機構 VASP 牌照

據 Cointelegraph 報道，加密貨幣交易所 Bitget 宣佈一直在與印度金融情報機構（FIU）積極討論，以獲得當地虛擬資產服務提供商（VASP）牌照。Bitget 全球通信主管 Simran Alphonso 表示，Bitget 目前在印度市場運營，但由於缺乏 VASP 註冊的相關限制，在註冊新用户方面面臨問題，如「新用户很難訪問谷歌 Play 商店和蘋果 App Store 中的 Bitget 應用。」

12. Marathon Digital 6 月共挖出 590 枚比特幣，哈希率為 31.5 EH/s

比特幣礦企 Marathon Digital 發佈 6 月比特幣生產和挖礦運營更新，該月共挖出 590 枚比特幣，較去年 6 月的 979 枚同比下降約 40%，較 5 月的 616 枚環比下降約 4%。6 月總哈希率為 31.5 EH/s。截至 6 月 30 日，該公司共持有 18536 枚比特幣。