Web3 要聞 ｜各國政府持有約 178 億美元比特幣 美國份額最大

1.區塊鏈金融技術公司 Hamilton 在比特幣 Layer2 推出代幣化的美國國債

據 Cointelegraph 報道，區塊鏈金融技術公司 Hamilton 在比特幣 Layer2 上發行了代幣化美國國債。該公司聲稱這是此類發行的首例。 Hamilton US T-Bills (HUST) 將在 Stacks、Core 和 BoB（Build on Bitcoin）比特幣 Layer2 解決方案上可用，與 HUST 的首次交易發生在 7 月 4 日。

該公司表示，使用比特幣 Layer2 去中心化金融生態系統將比特幣網絡的穩定性與美元的可靠性結合起來，比特幣 Layer2 增強了網絡的可擴展性和功能性。

2.俄羅斯正在討論允許使用穩定幣進行跨境支付

據 Izvestia 報道，俄羅斯正在討論允許使用穩定幣進行跨境支付。央行副主席 Alexey Guznov 表示，相關提案已提交，財政部也在研究此事。

3.Astar 創始人：Startale Labs 將在未來一兩週內公佈品牌重塑計劃

Astar Network 創始人 Sota Watanabe 發推表示，由索尼和 Astar 基金會合作成立的 Web3 技術公司 Startale Labs，預計將在未來一到兩週內公佈其品牌重塑計劃。

4.Mt.Gox 將通過指定加密貨幣交易所向部分債權人賠付

Mt. Gox發佈公告稱，2024 年 7 月 5 日，已根據重組計劃，通過部分指定加密貨幣交易所向部分債權人償還比特幣和 Bitcoin Cash。其他債權人的償還將在以下條件滿足後迅速進行：確認註冊賬户和其他事項的有效性；指定加密貨幣交易所接受代理接收協議的意向；破產受託人與指定加密貨幣交易所完成關於償還的討論；確認償還可以安全進行。

5. Arkham：各國政府持有約 178 億美元比特幣

據 Decrypt 報道，據加密分析公司 Arkham 的數據顯示，各國政府持有約 178 億美元比特幣。其中，美國政府持有份額最大，估計其持有的比特幣價值為120 億美元。英國政府持有價值約33億美元的比特幣。德國持有價值約 22 億美元的比特幣。薩爾瓦多持有價值 3.14 億美元的比特幣。

6. 德國議員猛烈抨擊政府拋售比特幣，呼籲將其作為戰略儲備

據 The Block 報道，德國聯邦議院議員 Joana Cotar 批評了政府「匆忙」出售所持有的比特幣的決定，並敦促政府制定全面的比特幣戰略。包括將比特幣保留在國庫中、發行比特幣債券以及創造有利的監管環境。

7. 在歐盟運營的加密貨幣交易所需在 12 月 30 日後受歐盟旅行規則約束

據 Cointelegraph 報道，在歐盟運營的加密貨幣交易所需在 12 月 30 日後受歐盟旅行規則約束，該法規要求報告資金和加密資產轉移的信息，即加密資產服務提供商 (CASP) 將受到歐盟反洗錢/打擊恐怖主義融資 (AML/CFT) 制度的約束。