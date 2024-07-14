史上最難賺錢的比特幣牛市，就要結束了？

近來加密市場行情變幻莫測，不少人開始認為這就是一個奇怪牛市，大家都沒錢賺，甚至有不少人抱怨這是史上最難賺錢的比特幣牛市！於是一向本着「行情好的時候，看什麼都像是未來，行情不好，看什麼項目都是歪瓜裂棗」思路的人開始虧得懷疑人生、懷疑整個加密行業的價值了，認為牛市就要結束了……

牛市賺錢本來就很難

雖説本輪牛市奇怪，但歷經那麼多輪牛市，早該見怪不怪了，這一點前面文章《比特幣牛市邏輯悄然變天，很多人依然賺不到錢？》早有對比分析，實際上不是本輪牛市不賺錢，而是每一輪牛市都賺錢都不容易。要知道，過去幾輪賺錢的人，大都不是在牛市才上車的，牛市才嗅到「賺錢」機遇進來的人只有後面才會知道，別人賺的就是自己提供的錢。

本質上能穿越牛熊毫髮無損過來的人才是正正的贏家。在比特幣和加密市場起起落落的這些年裏，來了許多著名的淘金者，有華爾街天才交易員 SBF、有「韓國馬斯克」之稱的 Do Kwon 等人都紛紛折戟加密市場，從中總結的教訓都很簡單，除了急功近利、不敬畏風險之外，最重要的一點就是「加密價值觀」的錯誤。

一直以來，包括以 SBF 為代表的很多交易員自詡為「聰明人」進入加密市場或許並不是認可比特幣和加密資產帶來的價值，而是認為這裏「接盤的傻瓜多」，本着低價收「空氣」比特幣倒賣給傻瓜的思路在這個市場中盛極一時。但他們想不到的是，在這個高度自由的市場永遠躲不過「大魚吃小魚」的命運。任何行業，但凡不是追求行業正確價值觀而來，不認可行業價值，本着「割韭菜」的心理進入的人，註定是幹不好這份事業的，即便一開始嚐到了甜頭也很快會被市場反噬掉。

或許很多人都忘記了比特幣、加密行業的初心是什麼，而扭曲的價值觀最後的結果可能就是嚴重的判斷失誤。

價值項目出了什麼問題？

這輪牛市裏，很明顯的特徵是很多 VC 熱捧的「價值項目」、此前加密市場一直在建設的老牌加密價值項目包括以太坊、Layer2、元宇宙、DeFi 等許多人本以為牛市會一飛沖天的項目似乎並沒有獲得市場的認可，反而人們似乎更願意參與銘文和 Meme，這不得不令人反思，建設了那麼多年的「加密價值項目」到底出了什麼問題？

其實完全不能怪市場「不接盤」價值項目，而是「價值項目」真的出了問題！近段時間，我們觀察到，以太坊 GAS price 甚至降低到了 1、一些日活沒多少的 Layer2、元宇宙、DeFI 項目、新上市的 VC 項目八字還沒一撇，但市值卻動輒高達幾億幾十億。數據這麼差，這麼高的市值給人一種極度高估泡沫的既視感，當然沒有人會願意傻傻接盤，不如直接衝低市值的 Meme，拒絕各種 PUA。

一直以來，許多人過於關注表面而忽略了背後的本質原因，其實不是價值項目沒有價值了，很多價值項目的估值並不單單隻用活躍用户來衡量，因為它背後承載了幾十億幾百億的 TVL，這些資金量也是不容忽視的。

當然最重要的一點是，近年來盛行的「擼羊毛」運動，不僅滋生了大量虛假用户，也讓新 VC 項目難以估值且很難靜下心來做事，進而發展成整個 Web3 行業的問題，大量虛假流量和用户某種程度上綁架了這些項目。甚至有一些組織為了牟利利用市場不良風氣進行高度定製：為騙 VC 接盤，打造表面上的明星團隊、為「擼羊毛」的人定製「價值項目」，沒有人關心技術、沒有人關心是否解決真實需求和問題，此類價值導向畸形的 VC 項目可想而知，落地即收割，慘淡收場。

於是乎，人們發現新老「價值項目」中被摻入了雜質，一顆老鼠屎尚且能壞一鍋粥，更何況這還是普遍現象……因此既然認不清到底有沒有價值，那麼不接盤便成為了最好的策略。

當然了，即便如此，我們也不能完全否定了大部分保持加密價值初心的項目，比特幣帶來了資產的透明和自我託管實現了個人財產神聖不可侵犯，以太坊含 Layer2 等智能合約平台帶來了互聯網應用的「可信」運行環境，把互聯網從 online 推向 onchain……歷經洗禮，相信它們依然能在加密市場不斷的自我「正本清源」的修正中屹立不倒。

牛市邏輯變了也沒變

牛市的邏輯説變其實也沒變，一直以來，大多數山寨只是比特幣衝高以後價值溢出的承接者而已。當比特幣價格進入到高位區間就很難衝上去了，人們發現很多新敍事、市值低的小山寨看起來似乎是「價值窪地」，於是在 FOMO 情緒的帶動下，一部分資金選擇衝向了這些周邊的山寨幣「小蓄水池」，由於池子小，只需要少量資金就能獲得幾倍幾十倍的漲幅，於是人們慢慢便悟出了這個牛市邏輯。

但是今年，除了各種概念的新老山寨之外，Meme 項目全面開花，市場發現 FOMO 情緒價值也是可以有容器來收集的，既然 FOMO 情緒可以直接被裝入 Meme，那麼何必浪費精力去那些充斥着各種「老鼠屎」，遍地都為散户所準備好的「山寨陷阱」當中去呢？

於是乎，Meme 對本該流向山寨的資金進行了直接截流，牛市邏輯變了，但也沒有變，只不過在山寨水池邊上又多出了一圈 Meme 水池承接了比特幣溢出來的資金。

牛到底走了沒？大部分人都可能迷失了方向

對於牛市是不是走了，還有沒有山寨牛等問題很多人陷入了糾結和矛盾當中，但我想説的是，既然我們早就知道，對大部分人來説：「牛市不一定賺錢，熊市不一定是虧錢」，既然如此，為何還要如此在意牛不牛呢？

以史為鑑，讓我們來看一看過去 100 年黃金的走勢圖，你會發現比特幣這個數字黃金和黃金除了一些屬性類似之外，在走勢圖上都有很多相似之處：

1）時間線拉長的話，早期價格走勢不論牛熊幾乎都變成了一條直線

2）價格都是起起伏伏，有周期、始終保持長期螺旋上升的通道

那麼簡單得出一個大概率是對的結論，比特幣和黃金一樣，100 年內，最好的長期策列一直都會是逢低配置。

黃金與美國國債規模走勢正相關

以美國為代表，全球早就進入了印鈔創造鉅額債務的路子一去不復返，不斷推高的債務化解方法也只能是開動印鈔機……

小結

近來門頭溝債務清算、政府拋售等因素給市場帶來了巨大的負面影響，但好的一面是這些懸在加密市場上的「達摩斯之劍」也隨之消失。若我們把時間線拉長，「牛」會一直在，因此完全不需要擔心，只需要安靜地懷揣加密初心，耐心迎接新時代即可。

本文獲得《史上最難賺錢的比特幣牛市，就要結束了？》授權轉載，作者：木沐