Web3 要聞｜特朗普：若當選將建立比特幣戰略儲備

1. 比特幣 L2 網絡 Mezo 完成 750 萬美元融資

據 The Block 報道，比特幣 L2 網絡 Mezo 完成 750 萬美元融資，Ledger Cathay Fund 領投，參投方包括 ArkStream Capital、Aquarius Fund、Flowdesk、GSR、Origin Protocol、Mantle EcoFund 等。本輪融資將用於擴大 Mezo 的採用，這包括在其網絡中集成更多產品，例如其比特幣質押平台 Acre。

2. 比特幣礦業公司 Marathon Digital 尋求合作開發比特幣 L2 跨境支付解決方案

據 Cointelegraph 報道，比特幣礦業公司 Marathon Digital 正在尋求與區塊鏈開發者合作，以構建比特幣 L2 跨境支付解決方案。Marathon 還關注實物資產代幣化（RWA）領域，已開始在美國計劃代幣化威士忌桶，並與一個 RWA 平台合作保護法國城堡。Marathon 是比特幣最大的企業持有者之一，其比特幣儲備約為 20,000 枚，價值超過 10 億美元。

3.Pudgy Penguins 母公司旗下加密消費者應用 Abstract 上線測試網

加密消費者應用 Abstract 發推表示，其測試網已正式上線。該測試網由 ZK Stack 提供支持，作為以太坊 Sepolia 測試網上的 L2 運行。開發者可以利用這個測試網來測試應用程序，確保在今年晚些時候 Abstract 主網上線前順利運行。

4. 香港立法會議員譚嶽衡：加快推出匹配聯繫匯率制度特色的穩定幣發行和交易

全國政協委員、立法會議員譚嶽衡於《鞏固金融中心地位分享深化改革紅利》中表示，數字金融方面，特區政府須繼續發展數字金融和合資格的虛擬產品，對新型金融業態進行有益探索，推動金融業自身發展新質生產力。

香港須推動金融科技公司參與穩定幣沙盒機制，加快推出匹配聯繫匯率制度特色的穩定幣發行和交易；擴大數字人民幣作為跨境支付工具的測試範圍和落地場景；重點發展虛擬資產與底層實際資產掛鈎的產品，將藝術品、房地產、股權以及碳排放等通過區塊鏈技術轉化為數字代幣。

5.Mountain Protocol 獲百慕大金管局頒發數字資產業務許可證

收益型穩定幣發行商 Mountain Protocol 於 X 發文表示，其許可證已被百慕大金融管理局（F 類）升級為完整許可證。這是百慕大數字資產業務可獲得的最高許可證，目前只有 Coinbase、Circle、Hashkey 和 Zero Hash 獲得。

6.Cantor Fitzgerald 計劃推出支持比特幣作為抵押品的融資業務

Cantor Fitzgerald 計劃推出支持比特幣作為抵押品的融資業務，為持有比特幣的投資者提供增加槓桿的能力。該業務的初始總金額上限為 20 億美元，預計未來將大幅提高該上限。

7. 特朗普：若當選將解僱美 SEC 現任主席並建立比特幣戰略儲備

據 The Block 報道，特朗普在納什維爾舉行的「比特幣 2024」大會上發表主題演講，承諾如果在 11 月當選，將解僱美國證券交易委員會主席 Gary Gensler，並阻止政府出售持有的比特幣，建立「戰略比特幣儲備」。此外，特朗普還重申了他過去做出的承諾，即為絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 減刑，並阻止美國政府進一步開發 CBDC。特朗普還對在美國發展穩定幣和比特幣挖礦業務表示贊成。特朗普稱，美國將成為全球加密之都，比特幣將在美國開採和鑄造。演講期間，比特幣價格跌至約 66600 USDT，不久後回升至 68000 USDT。

8. 美參議員 Lummis 提議美國政府購買 100 萬枚比特幣以減少國債

據 CoinDesk 報道，美國參議員 Cynthia Lummis 在納什維爾舉行的比特幣大會上呼籲美國政府建立「戰略比特幣儲備」，通過在五年內購買 100 萬枚比特幣並持有至少 20 年以減少國債。

9. 知情人士：哈里斯團隊已與 Coinbase 等公司取得聯繫，旨在「緩和」關係

據金融時報援引知情人士報道，美國民主黨總統候選人卡瑪拉・哈里斯的競選團隊已與頂級加密貨幣公司進行了接觸，並商討了會面事宜。兩名知情人士稱，這些公司包括 Coinbase、Circle 和 Ripple Labs。

10. 香港立法會議員吳傑莊：未來在合規的情況下可以考慮將比特幣作為國家或地區的官方財政儲備

香港立法會議員吳傑莊就特朗普今日在「比特幣 2024」大會上的演講發表個人觀點。吳傑莊認為，可以考慮將比特幣作為國家或地區的官方財政儲備，「現時全球對於比特幣的認受性日益增加，而比特幣在技術的背景下被公眾認為是『數碼黃金』，所以未來的確可以研究和考慮在合規情況下把比特幣納入戰略財政儲備。」

此外，吳傑莊指出，香港必須加速 Web3 生態發展，相信特區政府會負責任地循序漸進式開放市場。同時，Web3 代表科技及技術創新，香港應該進一步建設生態圈，把全球人才與資金、公鏈與交易所、企業與項目等生態吸引到港，培育行業技術發展。

吳傑莊稱，「我會與不同持份者在香港討論把比特幣納入財政儲備的可行性和機會，並適時和大家報告情況。」