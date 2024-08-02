Web3 要聞 ｜富途香港已上線比特幣與以太坊交易

1.Telegram 推出瀏覽器和迷你應用商店等多項新功能

Telegram 創始人 Pavel Durov 發佈消息稱，Telegram 推出了 Telegram 瀏覽器和迷你應用商店等多項新功能。Telegram 瀏覽器支持用户在瀏覽網站和消息之間切換，並且可以訪問去中心化網站 TON Sites。用户還可以贈送 Stars，並通過迷你應用商店查看接受 Stars 的應用。

此外，迷你應用程序可以通過升級後的 Stories 功能在 Telegram 生態系統中傳播。

2.國際清算銀行和英國央行計劃對穩定幣資產負債表進行監管

國際清算銀行（BIS）發佈報告稱，BIS 和英國央行（BoE）合作開發了的代幣化產品監控平台 Pyxtrial 。

Pyxtrial 旨在探索技術解決方案以實現對資產支持穩定幣資產負債表的監控，從而深入瞭解支持資產是否始終超過其負債。其中包括數據收集、存儲和分析。它可以為監管者提供有關穩定幣負債及其支持資產的實時的數據。有助於監管者更快地應對潛在風險。

3.Ripple 加入 Fenasbac 加速器計劃，旨在推動巴西區塊鏈領域創新

Ripple 發佈公告稱，Ripple 與巴西中央銀行服務器協會全國聯合會（Fenasbac）達成合作，通過 Next 加速器計劃推動巴西的區塊鏈金融科技創新。

雙方聯合努力將支持開發可擴展的金融服務解決方案，如企業級公鏈 XRP Ledger。

4.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 30 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 7 月 31 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 30 萬美元。

灰度 ETF GBTC 單日流入流出為 0；貝萊德 ETF IBIT 單日淨流入約 2099 萬美元；富達 ETF FBTC 淨流出為 3157 萬美元；21Shares ETF ARKB 淨流出為 461 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流出為 251 萬美元；灰度 ETF BTC 單日淨流入約 1800 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO 單日流入流出為 0；VanEck ETF HODL 單日淨流出為 558 萬美元；Valkyrie ETF BRRR 單日流入流出為 0；Franklin ETF EZBC 單日流入流出為 0；WisdomTree ETF BTCW 單日流入流出為 0 。

5.昨日美國以太坊現貨 ETF 總淨流出約 7721 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 7 月 31 日）以太坊現貨 ETF 總淨流出約 7721 萬美元。

貝萊德 ETF ETHA 單日淨流入為 498 萬美元；灰度 ETF ETHE 單日淨流出為 1.33 億美元；灰度 ETF ETH 單日淨流入為 1954 萬美元；Bitwise ETF ETHW 單日淨流入為 471 萬美元；Fidelity ETF FETH 單日淨流入為 1880 億美元；VanEck ETF ETHV 單日淨流入為 481 萬美元；Franklin ETF EZET 單日流入流出為 0；21Shares ETF CETH 單日淨流入為 328 萬美元；Invesco ETF QETH 單日流入流出為 0。

6.多家韓國加密貨幣交易所從明年起需上繳監管費用，預計總額 3 億韓元

據 Naver 報道，隨着《虛擬資產用户保護法》的實施，Upbit、Bithumb 和 Coinone 等韓國加密貨幣交易所將從明年起上繳監管費用，監管費用基於營業收入，預計總額為 3 億韓元。

按 2024 年的分擔率計算，Upbit 費用約為 2.72 億韓元，Bithumb 約為 3650 萬韓元，Coinone 和 Gopax 分別為 603 萬韓元和 83 萬韓元。

7.富途香港已上線比特幣與以太坊交易，可使用港幣及美元以實時匯率買入

據明報報道，富途香港今日正式上線受香港證監會規管的虛擬貨幣交易服務，客户投資門檻為 80 港元或 10 美元，包括 比特幣、以太坊與美元、港幣在內的四個現貨交易對，可直接使用港幣及美元以實時匯率直接買入虛擬貨幣。

此外，富途還提供港美股現貨 ETF 交易、港美股期貨 ETF 交易，以及區塊鏈概念股等相關投資類別。

8. Alchemy Pay 已將其支付產品擴展至 29 個歐洲國家

加密支付解決方案提供商 Alchemy Pay 已通過 On-Ramp 服務將其支付產品擴展到 29 個歐洲國家。

9. 韓國要求加密貨幣交易所繳納監管費

據 Cointelegraph 報道，根據韓國新實施的《虛擬資產用户保護法》，虛擬資產運營者從明年開始需要繳納金融監管局（FSS）檢查的監管費用。營業收入達到或超過 30 億韓元的企業需要繳納這筆費用。

10. OKX Ventures 與 Aptos Foundation 共同設立 1000 萬美元基金支持 Aptos 生態發展

OKX Ventures 和 Aptos Foundation 聯合設立 1000 萬美元基金，旨在支持 Aptos 生態系統發展、推動 Web3 廣泛應用。