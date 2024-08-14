Web3 要聞 | SEC 指控 NovaTech 涉 6.5 億美元加密貨幣欺詐案

1.Three Arrows Capital 的清算人正在向 TerraForm Labs 尋求至少 13 億美元的賠償

據彭博社報道，破產的加密貨幣對沖基金 Three Arrows Capital 的清算人正在向破產的 TerraForm Labs 尋求至少 13 億美元的賠償，以彌補該基金在 2022 年 TerraUSD 和 Luna 代幣崩盤後遭受的損失。

2.美 SEC 指控 NovaTech 涉及 6.5 億美元加密貨幣欺詐案

美國證券交易委員會（SEC）官方文件顯示，SEC 指控 NovaTech 及其負責人 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 涉嫌 6.5 億美元的加密貨幣欺詐。

該案件涉及全球超過 20 萬名投資者，其中包括大量海地裔美國人。SEC 同時指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 在向投資者推廣 NovaTech 方面扮演了重要角色。

3.薩爾瓦多獲土耳其 Yilport 16.2 億美元投資，將用於建設「比特幣城市」

據 Decrypt 報道，薩爾瓦多政府上週日表示，土耳其控股公司 Yilport 將向薩爾瓦多的兩個海港投資 16.2 億美元，這是該國曆史上最大的私人投資，將用於建設「比特幣城市」。

其中一個港口是阿卡胡特拉海港，負責該國大部分咖啡、糖和秘魯香醋的出口。另一個是拉烏尼翁海港，一個位於比特幣城市計劃建設地點的閒置和廢棄的海港。

4.SEC 就 Uniswap 問題致函 a16z 和 USV 等風投基金

據 Axios 報道，多個消息來源稱，包括 Andreessen Horowitz（a16z）和 Union Square Ventures 在內的多家風險投資基金收到了美國證券交易委員會（SEC）的信函，詢問其與 DEX 運營商 Uniswap Labs 的關係。

此前，Uniswap Labs 共獲得超 1.7 億美元的融資，最近一次融資是在 2022 年底，估值接近 17 億美元。公司今年早些時候收到了 SEC 的 Wells 通知並已作出回應。監管機構可能指控 Uniswap 為未註冊的交易所。

5.螞蟻集團子品牌 ZAN 與 Mysten Labs 達成合作，將為 Sui 提供 RPC 節點服務

據 Decrypt 報道，螞蟻集團旗下 Web3 技術品牌 ZAN 與 Sui 區塊鏈原始貢獻者 Mysten Labs 宣佈達成合作。ZAN 將為 Sui 提供 KYC 服務和 RPC 節點服務，以增強 Sui 的可擴展性和可訪問性，尤其針對亞太地區的開發者和用户。

ZAN 首席運營官 Cobe Zhang 表示，期待與 Mysten Labs 進行更多技術交流，共同推動整個行業的創新和發展。雙方將在支付、數據、數字身份等領域探索合作機會，致力於為消費者、企業和本地社區提供創新解決方案。

Mysten Labs 聯合創始人 Adeniyi Abiodun 稱，此次合作將為香港和亞太地區的 Web3 生態系統帶來重要里程碑，加速創新應用的開發。

6.德國復興信貸銀行將在歐洲央行試點發行代幣化債券

據 CoinDesk 報道，德國復興信貸銀行（KfW），已與斯圖加特加密貨幣交易所 Boerse Stuttgart Digital (BSD) 合作，作為基礎設施提供合作伙伴，為即將推出的基於區塊鏈的代幣化債券發行做準備。

KfW 計劃在未來幾周內根據德國電子證券法 (eWpG) 在歐洲央行發行代幣化債券。BSD 將在發行和贖回過程中負責管理加密貨幣錢包並保護私鑰。

7.美國上訴法院重啓針對 Binance.US 的 HEX 代幣價格操縱案

據 Cointelegraph 報道，美國上訴法院部分推翻了對 Binance.US 提起的集體訴訟的駁回決定，該訴訟指控 Binance.US 非法操縱 HEX 代幣的價格。第九巡迴上訴法院的三名法官組成的小組推翻了地區法院先前駁回集體訴訟的判決，稱原告 Ryan Cox 對 Binance.US 和 CoinMarketCap 的訴訟請求合理。

8.Grayscale 推出MKR信託基金Grayscale MakerDAO Trust

據 CoinDesk 報道，Grayscale 推出MKR信託基金Grayscale MakerDAO Trust。新的封閉式基金 Grayscale MakerDAO Trust 將向合格的個人和機構認可投資者開放。與公司的其他單資產信託類似，該基金不允許直接提款，可能導致二級市場上的基金份額價格與基礎資產價格之間的偏差。

9.加密貨幣託管公司 Copper 與 Hedera 合作為 HBAR 代幣提供託管和質押服務

據 The Block 報道，加密貨幣託管公司 Copper 與 Hedera 合作，擴大機構對 HBAR 代幣的訪問權限。Copper 將為 HBAR 代幣提供託管和質押服務，並通過其 ClearLoop 和 Connect 平台為機構用户提供進入 DeFi 的通道。Copper 由前英國財政大臣菲利普・哈蒙德（Philip Hammond）擔任主席，擁有 300 多家大型機構和加密交易平台客户。此次合作使機構投資者可以更簡便和安全地進入 Hedera 生態系統。HBAR 代幣將接入 Copper 的 ClearLoop 結算網絡，並可通過 Copper Connect 應用接入 Aave 等 DeFi 協議。

10.紐約州金融服務部將招募加密和 AI 專家加入政策部門

據 Cointelegraph 報道，紐約州金融服務部將招募加密和 AI 專家加入政策部門，以制定加密貨幣、DeFi 和人工智能等領域的相關政策。該職位將隸屬於創新政策部門，專注於解決金融服務領域的前沿政策問題。

紐約州金融服務部自 2015 年推出加密貨幣使用的商業許可證 BitLicense 以來，一直在更新以加強對加密交易所和服務提供商的監管。近期，紐約州金融服務部還要求加密公司提交代幣上架和下架政策以供審核。

此外，紐約州審計長曾對 BitLicense 管理提出擔憂，指出在申請審批前缺乏全面的安全檢查。創新政策部門成員需進行定性和定量研究，為政策審查提供決策支持。目前，有 32 家加密交易所註冊了 BitLicense 或信託憲章。

11.DBS Bank 啓動區塊鏈驅動的財庫代幣試點項目

據 Cointelegraph 報道，跨國銀行和金融服務公司 DBS Bank 與數字支付提供商螞蟻國際合作推出基於區塊鏈的新型資金和流動性管理解決方案。星展銀行將試點推出 DBS 財庫代幣（DBS Treasury Tokens）試點項目，螞蟻國際將使用該代幣進行即時多幣種資金管理和流動性管理。螞蟻國際將使用的新型DBS Bank 財資代幣存在於 DBS Bank 許可的區塊鏈上，供其在多個市場的實體使用。 DBS Bank 介紹，其許可區塊鏈與 EVM 兼容，並與該銀行的核心支付引擎集成。該銀行還指出，區塊鏈已與螞蟻國際的資金管理平台 Whale 整合。這使該公司能夠不間斷地管理其集團內部流動性，DBS Bank 認為這可以優化工作流程和可見性。除了區塊鏈技術，螞蟻金服的 Whale 平台還利用人工智能和加密技術來提高銀行賬户之間資金轉移的透明度和效率。