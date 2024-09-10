都 2024 年了，NFT 數字藏品創業還能搞嗎？

前兩天，兩位在國內 NFT 數字藏品行業摸爬滾打了多年的資深從業者來曼昆律所交流，他們分享了他們過去兩三年在這個行業經歷的各種神奇故事，也討論了很多平台方和創業者關心的問題，不少話題能夠代表想在 NFT 領域創業的朋友面對行業監管現狀的困惑。

本着行業正向建設的想法，在脱敏的前提下，曼昆律所將劉紅林律師和兩位朋友交流的內容整理成文字，希望能給到相關領域的創業者提供一點思路或啓發。

內地NFT 行業的現狀與政策

首先，大家普遍會擔心，現階段國家到底允不允許做 NFT 數字藏品？

很多創業者擔心自己投入的項目會不會被直接認定為違法，甚至面臨刑事風險。但紅林律師的觀點是：從法律角度來看，國家並沒有明確禁止 NFT 數字藏品。無論是兩年前還是 2024 年的今天，國家並沒有出台任何政策來限制 NFT 數字藏品的開發和銷售，也沒有任何文件否定其市場價值。

相反，一些地方政府還有相關的扶持政策出台。就拿上海來説，近兩個月關於區塊鏈企業的支持政策已經陸續發佈。這説明，部分打着 NFT 名義的玩法雖然在國內監管上敏感，但並代表沒有商業上的生存空間。跟產業結合、跟數字經濟集合的商業化嘗試反而是政策有些鼓勵傾向。當然，創業者需要注意的是，NFT 領域畢竟還處在一個較為早期的階段，監管的缺位並不意味着沒有風險。

NFT 與數字電商的關係

從紅林律師的個人角度，我是建議創業者把 NFT 數字藏品視為新一代的數字電商。

相比直接講去中心化、資產真正屬於用户，將 NFT 與虛擬貨幣相提並論，多少會有點抽象。對於普羅大眾、對於消費者，將其理解為虛擬商品更為合理。比如，你購買一件 NFT 數字藏品，無論他的內容本身是數字藝術品或者虛擬紀念品，和你在線上購買一套 QQ 皮膚、虛擬道具，本質上沒有區別。它們都是通過數字平台進行的虛擬商品交易。

有朋友會説中國 NFT 數字藏品行業立法不完善，期望後續能有專門的立法來規範。我説這個也沒必要，原因很簡單，現階段的法律規範其實很齊全，目前這個行業遇上的所有問題，要麼是在《民法典》裏有規定，要麼是在《刑法》裏頭有説法，監管部門也不至於會特別針對 NFT 這一技術進行專門的立法操作，法律的核心關注點還是這些產品的交易和消費行為。正如你買遊戲皮膚不會遇到特殊的法律問題，購買 NFT 也是一樣的邏輯。作為創業者，應該把 NFT 視為互聯網電商的一部分，而不是單獨出來的特殊賽道。只要運營上嚴格遵守電商平台的標準規範，比如消費者權益保護、廣告合規等，就能大大降低法律風險。

法律糾紛的趨勢：民事糾紛增多

近年來，圍繞 NFT 的糾紛確實有所增加，尤其是侵權、消費合同糾紛的案例越來越多。以前我們談到的是平台跑路、消費欺詐的情況，但隨着越來越多的 NFT 企業相關訴訟案件的曝光，你會發現消費者權益保護逐漸成為焦點。這其實從側面證明了，NFT 正在被當作一種常規的虛擬財產對待，法律環境在逐步規範化。

不過創業者也要意識到，由於 NFT 的虛擬性，確實更容易出現一些問題。比如某些平台利用 NFT 的虛擬屬性進行不正當營銷、侵權行為等。為了避免這些法律糾紛，企業必須在運營過程中加強合規建設，特別是對平台交易透明度、資金安全和用户數據保護的嚴格把控。

「一元購」、大逃殺模式的法律風險

在行業內，此前有階段很流行的幾種玩法如「一元購」或「大逃殺」，從我們的角度看，這是典型的高風險商業模式。這些玩法並非天然違法，但確實容易踩到一些法律紅線。

很多平台通過一元購的方式，讓用户以極低的價格去抽取高價值的 NFT 藏品。特別是當平台涉及法幣和虛擬財產的雙向兑換時，風險會大大增加。比如，用户通過法幣購買平台的籌碼，再用這些籌碼去抽取 NFT 藏品，後續再通過官方或者合作的第三方幫用户完成出金兑換，如果平台運營不當，很容易涉嫌開設賭場的刑事法律風險。因此，我建議在採用這些模式時，務必要從法律合規角度評估風險，避免因一時疏忽而陷入法律困境。

選擇公司註冊地點的重要性

對於現在的 NFT 數字藏品創業者來説，選擇公司的註冊地點至關重要。我們能看到，過去很多公司選擇將公司註冊在海南、成都等地，利用這些地區的政策紅利。然而，隨着一些地方政策的逐漸收緊，不少企業選擇遷移。相反，像上海、深圳、杭州這樣的城市，由於互聯網企業的密集聚集和執法部門對新技術的相對理解，當地的政策和執法環境更適合 NFT 企業的落地發展。

比如，上海的區塊鏈政策不僅開放，而且本地法院對區塊鏈技術的理解程度較高，有利於創業者解決法律糾紛。這種城市選擇的差異，決定了創業者在經營過程中會有不同的法律環境和政策支持。因此，選擇一個合適的註冊地點，既能幫助公司規避政策變化的風險，也有利於企業獲得更好的發展機會。

此外，與地方監管部門保持良好關係，避免引起不必要的負面社會影響，也是創業者必須重視的一點。我們看到很多公司雖然在網絡上爭議較大，但並沒有因此遭到行政處罰或其他不利的法律後果。這往往是因為這些公司能夠及時與監管部門溝通，在用户投訴時迅速做出反應，通過協商或和解解決問題，幫助監管部門減輕不必要的負擔。與監管部門保持良好的互動非常重要。這不僅有助於企業的長遠發展，也能夠有效降低法律風險。對於創業者來説，這是一項長期戰略，要在業務開展過程中始終保持合規意識，避免觸碰監管紅線。

曼昆律師總結

NFT 創業者在當前的政策和法律環境下並非毫無機會，實際上，只要注意合規，仍然有較大的市場空間。重要的是，不要被眼前的市場浮躁所迷惑，尤其是在操作平台模式時，要有明確的法律防控意識。

本文獲得《都 2024 年了，NFT 數字藏品創業還能搞嗎？》授權轉載，作者；劉紅林律師