Web3 要聞｜南華早報：香港證監會或參與場外交易規則制定

1. 英國提出將比特幣和 NFT 等加密資產歸類為個人財產的法案

據 Decrypt 報道，英國政府週三在議會提出了一項法案，該法案將比特幣和 NFT 等加密資產歸類為個人財產。該法案還旨在為加密貨幣所有者在遭遇欺詐和騙局時提供法律保護，併為加密貨幣相關案件提供更清晰的指導方針。

2. SBF 前女友承認犯有欺詐和洗錢罪，其法律團隊建議判處其服刑三年並接受監督釋放

據 Cointelegraph 報道，SBF 前女友、 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 承認犯有欺詐和洗錢罪，其法律團隊於 9 月 10 日向美國紐約南區地方法院提交了一份文件，請求在 9 月 24 日的聽證會上判處 Ellison 服刑三年並接受監督釋放（假釋）。

3. Swift 推出基礎設施以簡化代幣化資產轉移

Swift 推出基礎設施以簡化代幣化資產轉移，以便為用户提供數字資產類別和貨幣的訪問權限。該計劃將測試多賬本交付對交付（DvP）和支付對支付（PvP）交易，預計能實現實時支付和交換代幣化資產。

4. 尼日利亞凍政府結超 33 萬美元加密用户資金，指控其操縱奈拉匯率

據尼日利亞媒體 nairametrics 報道，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）獲法院批准，凍結多個加密貨幣用户銀行賬户內超 33 萬美元（約 5486 萬奈拉）資金。EFCC 指控這些用户在 KuCoin 和 Bybit 等平台上的交易活動導致尼日利亞貨幣奈拉持續貶值。同時，EFCC 還指控這些交易平台未能遵守反洗錢和反恐融資法規。

5. 知情人士：香港或調整加密貨幣監管方案，證監會或參與場外交易規則制定

據《南華早報》報道，香港正考慮讓證券及期貨事務監察委員會（SFC）參與監管場外（OTC）虛擬資產交易服務。知情人士透露，SFC 已就潛在的加密貨幣 OTC 服務新牌照制度徵詢業內意見，該制度將由 SFC 與海關共同監管這些公司。此前 2024 年 2 月公佈的提案中，OTC 加密貨幣商店僅由海關監管。然而，一些人抱怨虛擬資產規則令人困惑，促使監管方案可能發生變化。

6.加密貨幣交易所 CEX.IO 已在英國恢復運營

據 The Block 報道，加密貨幣交易所 CEX.IO 已符合英國金融行為監管局（FCA）的監管要求，現已在英國恢復運營。

此前報道，加密貨幣借貸平台 Nexo 經調整新用户註冊流程符合 FCA 制定的監管指南後，恢復英國用户的註冊。

7.OSL 集團以及旗下數字資產交易平台將進行品牌重塑

OSL 集團（863.HK）以及旗下數字資產交易平台 OSL 將委託設計顧問公司 Pentagram 進行品牌重塑，以配合 OSL 的全球擴展。此次品牌重塑旨在擴大其數字資產服務範圍與吸引更廣泛的受眾。

Pentagram 曾與花旗銀行、萬事達卡、Reddit 和 Slack 在品牌形象方面進行合作。

8.東南亞叫車平台 TADA 將在 Telegram 提供叫車服務，支持 TON、USDT 支付

據 The Block 報道，東南亞叫車平台 TADA 與 TON 基金會將合作推出一款 Telegram mini 應用「TADA mini」。

TADA mini 允許用户直接在 Telegram 上預訂行程，並使用 Ton 上的 TON 或 USDT 付款。

9.俄羅斯監管機構：建議強制所有貿易和服務企業在 2027 年 7 月 1 日前接受數字盧布付款

俄羅斯央行發佈公告，俄羅斯監管機構向俄羅斯財政部發出修改立法建議，計劃為貿易和服務企業（TSP）設定強制接受數字盧布付款的最後期限。年收入超過 3000 萬盧布的公司必須從 2025 年 7 月 1 日起執行此操作，年收入超過 2000 萬盧布的公司必須從 2026 年 7 月 1 日起執行此操作，所有其他公司必須從 2027 年 7 月 1 日起執行此操作。

此外，在大規模推出數字盧布後，銀行和商家都可以在系統準備就緒後立即接受數字盧布。

10.港股上市公司易通訊以 1290 萬港元購入香港虛擬資產交易所有限公司 VAX 股份

港股上市公司易通訊發佈 2024 中期報告，其中披露易通訊已經以 1290 萬港元購入香港虛擬資產交易所有限公司「VAX」股份，投資於 VAX。

VAX 為一間非上市公司，現正向香港證監會申請獲取進行證券及期貨條例下用以規管香港虛擬資產交易平台的第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照。

截止 2024 年 6 月 30 日，易通訊集團持有 165,385 股股份，賬面價值約 1,543,000 港元。