Web3 要聞 ｜ 意大利加密貨幣資本利得税從 26% 提高至 42%

1. 愛爾蘭財政部長：將在 12 月 30 日歐盟法律生效前，緊急立法更新加密法規

據《愛爾蘭審查員報》，愛爾蘭財政部長 Jack Chambers 告訴內閣，在歐盟法律於 12 月 30 日生效之前，將起草緊急立法來更新加密貨幣法規，暫未透露有關新加密貨幣立法或具體何時生效的細節。 愛爾蘭中央銀行截至 7 月已批准 15 家虛擬資產服務提供商，其中包括 Gemini、Ripple、Paysafe、Moonpay 和 Coinbase。

2. 金融服務公司 Euroclear 收購新加坡區塊鏈公司 Marketnode 戰略股權

金融服務公司 Euroclear 收購新加坡區塊鏈公司 Marketnode 戰略股權，具體收購金額未披露。Euroclear 的投資旨在利用區塊鏈實現金融市場基礎設施現代化，重點是通過分佈式賬本技術簡化資金管理並減少結算時間。 Marketnode 由新交所集團和淡馬錫於 2021 年創立，運營着兩個區塊鏈平台：Gateway 和 Fundnode，專注於代幣化和數字基金管理。

3. 韓國金融監督院院長：正調查包括 Bithumb 上 AVAIL 在內的各種異常交易

據 Newsis 報道，韓國金融監督院院長李福鉉 17 日在國會政治委員會審計中表示，「我們正在調查在 Bithumb 上交易的 AVAIL 幣的問題」。 Avail 在 7 月 23 日以 263 韓元上線後，15 分鐘內飆升至 3500 韓元，但不到一天後又跌至 296 韓元，引發了價格操縱的懷疑。對此，韓國民主黨議員 Min Byoung-dug 表示，「這次 AVAIL 代幣事件意味着 Bithumb 自己的異常交易系統根本沒有發揮作用。Bithumb 表示只有佔總發行量 5% 以上的交易才會被視為異常交易。」

4. FTX 前工程主管 Nishad Singh 請求法官寬大處理以免於監禁

據彭博社報道，FTX 前工程主管 Nishad Singh 請求法官寬大處理以免於監禁。Nishad 在週三晚些時候提交給曼哈頓一名聯邦法官的備忘錄中表示，其在 FTX 破產案中扮演的角色有限、與調查人員的密切合作，因此請求寬大處理。

5. Bitwise 向美 SEC 提交 XRP ETF S-1/A 註冊文件

資產管理公司 Bitwise 已向美國證券交易委員會（SEC）提交的 XRP ETF S-1/A 註冊文件。

6. Chainalysis 因將 YieldNodes 項目標記為騙局被指控誹謗

據 Cointelegraph 報道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 因將 YieldNodes 項目標記為騙局，面臨 6.5 億美元的誹謗訴訟。該案將於 10 月 16 日在紐約最高法院舉行聽證會。原告 Exceptional Media 表示，Chainalysis 的錯誤分類對其聲譽和客户羣造成了嚴重損害，並懷有惡意。Chainalysis 則提出多項駁回動議，認為投訴未能證明其分析有誤，並堅持 YieldNodes 可能確為投資騙局。Chainalysis 拒絕對此案發表評論。

7. 意大利將把加密貨幣資本利得税從 26% 提高至 42%

據 CoinDesk 報道，意大利財政部副部長 Maurizio Leo 表示，政府將把比特幣等加密貨幣的資本利得税從 26% 提高到 42% 。

8. 泰國 SCB 銀行將推出穩定幣跨境支付服務

據 Cointelegraph 報道，泰國銀行 Siam Commercial Bank (SCB) 將與金融科技公司 Lightnet 合作，為客户提供穩定幣跨境支付和匯款服務。該服務支持客户每週 7 天、每天 24 小時進行跨境交易，並顯著降低交易成本。該服務已通過泰國銀行的監管沙盒測試。

9. Stripe 正在與專注穩定幣的金融科技公司 Bridge 就收購問題進行談判

彭博社援引知情人士報道，支付公司 Stripe Inc. 正在就收購金融科技平台 Bridge 進行深入談判，目前尚未做出最終決定，任何一方仍有可能退出交易。雙方目前均未對此事做出回應。Bridge 旨在允許企業創建、存儲、發送和接受穩定幣。

10. 遊戲開發商 FractureLabs 起訴 Jump Trading 通過操縱其代幣價格牟利數百萬美元

據彭博社報道，視頻遊戲開發商 FractureLabs 對加密貨幣做市商 Jump Trading 提起訴訟，指控其通過操縱在線遊戲中使用的代幣價格來進行「欺詐和欺騙」。 Jump 曾與 FractureLabs 簽訂協議為其在線遊戲 Decimated 代幣 DIO 提供做市商服務。作為協議的一部分，FractureLabs 向 Jump 的一家子公司借出了 1000 萬枚代幣，同時向 HTX 單獨發送了 600 萬枚 DIO 代幣，供其在發行中出售。FractureLabs 對 Jump 系統性清算 DIO 持倉，為自己創造了數百萬美元的收入，並取消了作為代幣做市商的協議的行為提起訴訟。

11. 資產管理公司 Quantify Funds 推出比特幣和黃金組合 ETF BTGD

資產管理公司 Quantify Funds 推出比特幣和黃金組合 ETF BTGD，該 ETF 可以向用户同時提供黃金和比特幣投資敞口。

12. 交易後市場基礎設施 DTCC 推出數字沙盒以支持數字資產生態

交易後市場基礎設施 DTCC（美國證券存託清算公司）推出數字沙盒 DTCC Digital Launchpad 以支持數字資產生態，並將在 2025 年第一季度公佈優先試點項目。同時，DTCC 還宣佈了 Digital Launchpad 上概念驗證的最新結果。該概念驗證由日本交易所集團清算所日本證券清算公司 (JSCC) 牽頭，探索了中央對手方 (CCP) 如何使用代幣化和智能合約來優化清算會員及其買方公司的抵押品管理流程。

13. Robinhood 將推出比特幣、以太坊期貨合約產品

據 Decrypt 報道，Robinhood 的發言人向 Decrypt 透露，預計將在未來幾個月通過其交易應用推出期貨產品。該發言人表示，產品將包括比特幣合約、微型比特幣期貨、比特幣週五期貨、以太坊期貨和微型以太坊期貨。

Techub News 注，比特幣週五期貨為在每週五結算或到期的期貨合約。

14.招商永隆銀行推出香港虛擬資產 ETF 交易服務

據信報報道，招商永隆銀行正式推出港股市場虛擬資產交易型開放式指數基金（ETF）交易服務，併成為香港地區首批提供虛擬資產 ETF 交易服務的中資銀行。