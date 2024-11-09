天價上幣費背後，虛擬貨幣交易所的「隱形遊戲」

Web3 項目哪個不發幣！但怎麼發？去哪個虛擬資產交易所發？這就是非常值得 Web3 項目方考慮的問題。很多時候，Web3 項目方往往會選擇頭部加密交易所上幣。原因在於：

在用户眼中，能上這類交易所=交易所肯定了項目的價值=發幣肯定能漲=買它！

在項目方眼中，頭部交易所上幣=用户買賬 + 交易所支持=暴富。

這裏就會扯到另一個問題：上幣費。考慮到近些年，即使上了頭部交易所，項目的市場行情也不一定起得來，所以很多 Web3 項目在上幣的時候就得考慮性價比——上幣費是不是合適？另外，我支付了高昂的費用，除了在你們平台上個幣，還有沒有其他的「支持」能保證我的收益？

這不，本週就因為上幣費開啓了新一輪「大戰」，本文就先讓曼昆律師帶大家一起吃吃瓜。

天價上幣費

雖然許多加密交易所並沒有在明面上披露上幣費，通常只有一個上幣申請的入口與聯繫方式，但「上幣費」這一潛在成本早已在市場中流傳。不過這一次，Binance 和 Coinbase 的正面「硬剛」讓上幣費的話題火力全開，不少幣圈 KOL 也紛紛參與討論。

事情起源於 11 月 1 日，加密貨幣諮詢和投資公司 Moonrock Capital 的 CEO 在推特上爆料，稱 Binance 向某個頭部項目方提出了「15% 代幣」的上幣條件——按市值算下來相當於 5000 萬到 1 億美元。這一消息瞬間讓市場炸開了鍋，有關 Binance「天價上幣費」的傳聞迅速發酵，KOL 們也各自站隊。有些人認為，這種「天價上幣費」源自頭部交易所巨大的權力，有些人則認為中心化交易所的上幣模式正在損害項目方、用户和市場的長遠利益，甚至激起了對去中心化交易所（DEX）必要性的討論。

原本這場爭論的中心是幣安，但 Coinbase 聯合創始人 Brian Armstrong 的一條推文將這家頂級交易所也捲了進來。Armstrong 表示「Coinbase 的上幣是免費的」，然而話音未落，Sonic Labs 聯合創始人 Andre Cronje 卻跳出來曝料稱，幣安並未收取他們的上幣費，反倒是 Coinbase 提出了收費要求，甚至達到千萬級別。瞬間，爭論從「頭部交易所收不收天價上幣費」升級為「誰在收費、誰收得更高」。

不過，也有人質疑 Andre Cronje 遇到了假的 Coinbase 工作人員，但 Andre Cronje 表示可以公開所有溝通記錄。在此期間，Binance 的何一也發推表示，沒有上幣費，如有疑問可以參考已經上線的代幣，Binance 都有設置代幣分配介紹，有沒有收取 15% 一看便知。

到目前為止，「到底有沒有上幣費」這個問題，其實還沒有一個定論。不過，這場圍繞上幣費的交鋒不禁也讓人反思，虛擬貨幣交易所在加密行業中究竟扮演着怎樣的角色？交易所提供的上幣服務究竟包含了哪些支持？這些支持是否會影響到市場價格走勢，甚至波及普通用户的權益？曼昆律師認為，這些幕後操作的隱性影響才是更值得關注的問題。

交易所上幣申請

為了深入瞭解當前虛擬貨幣交易所的上幣流程，曼昆律師嘗試在諸如 Binance、Coinbase、OKX 等多個知名交易平台進行了基礎申請操作。

* 部分平台申請頁面截圖

在初步申請階段，Web3 項目方僅能填寫申請表提交項目和代幣的基本信息，供平台方審核。正如網上很多人詬病的信息完全不透明，在這一環節，申請者通常難以獲知具體的上幣服務、費用等細節，一切只能「聽天由命」，等待上幣支持團隊的聯繫。通常，項目方在與平台溝通的初期很可能會被要求籤署一份保密協議，禁止泄露與上幣相關的具體信息和溝通記錄（這也正是 Andre Cronje 在回應時表示可以公開信息的原因，他沒有簽署相關的保密條款）。

儘管所有上幣信息保密，但世界哪有不透風的牆。根據曼昆律師團隊與業內人士的溝通，再結合網上多篇相關文章，基本可以拼湊出當前主流交易所的上幣費與對應服務的「三板斧」：

1、技術費與集成支持

技術費是平台收取的基礎費用，通常以穩定幣結算。這筆費用主要用於平台技術團隊對項目代幣的適配和集成，包括代幣合約的審查、兼容性測試及技術支持等。不同交易所的技術費有一定的差異，主要取決於平台的集成複雜度和要求的安全標準。

2、市場營銷費與推廣

上幣後如何獲得流量？這是很多項目方頭疼的問題，而交易所的市場營銷服務則可以部分解決這一需求。交易所的市場推廣服務，通常包含媒體宣傳、空投、流動性挖礦、用户激勵活動等。為此，交易所往往會要求項目方提供一定額度的代幣作為推廣的獎勵。此類空投活動在增加項目曝光度、吸引新用户上有較好效果，但 Web3 項目方也需考量這種「空投」是否會帶來過多拋壓。

3、保證金

保證金是另一項重要費用，通常也是以穩定幣支付。交易所往往會要求項目方存入一定額度的保證金，以確保代幣價格不出現大幅波動。這意味着，如果代幣在上幣後的市場表現不佳、價格跌破一定標準，交易所可不退還保證金，作為補償平台流動性損失的「兜底」手段。這項費用對項目方而言是一個不小的負擔，但在交易所看來，這樣的保證金機制既能保護平台形象，也能篩選出更具穩定性的項目。

此外，一些交易所還會為 Web3 項目方提供做市服務。雖然做市服務通常不屬於上幣標準服務，但不少項目方會將其作為增進代幣流動性和市場表現的額外手段。

綜合來看，Web3 項目方想在交易所上幣，可能並沒有大部分人認為的「上幣費」一説，但其他環節依然會涉及到費用問題。這些環節各有其作用，至少從表面上看，這些上幣服務似乎都是為了確保 Web3 項目在平台上的安全性、流動性以及吸引更多用户。

上幣服務的潛在風險

但曼昆律師認為，這些服務組合的背後可能也會存在一些不容忽視的潛在風險——一旦交易所與項目方在利益上達成默契，可能會讓上幣變成「聯合做市」的操作場所。那麼，這些「服務」如何影響到市場的公正性？這裏，曼昆律師現提出自己的一些疑問：

推廣營銷：是否會製造短期流量假象？

上幣後的市場營銷費往往用於空投、流動性挖礦等用户激勵活動，毋庸置疑，這類機制確實能在短期內迅速拉昇代幣的流通和交易量，為項目帶來較高的關注度。但我們不得不考慮一個問題：這種初期流量究竟是長期支撐還是短期「虛火」？

假如在上幣初期使用這類高額激勵，很可能會迅速推高代幣價格，引發普通用户的追漲心理，從而在短期內製造一種「良好」的市場表現。然而，一旦代幣的空投獎勵消耗殆盡，流動性也許會大幅下降，市場價格隨之承壓，這種情況下普通用户的投資風險將顯著上升。

保證金：保護市場還是隱藏的「風險雷區」？

在交易所上幣過程中，保證金常被看作市場的「保護傘」。項目方一般需要支付一定額度的保證金，用以確保代幣價格在初期保持相對穩定，防止因流動性不足或市場波動而出現劇烈下跌。保證金從表面上看為代幣提供了短期支撐，營造出一種「穩健」的形象，這無疑吸引了更多投資者進場，尤其是那些對短期穩定有信心的散户。

不過，保證金託底的效果其實並不持久。一旦項目方或交易所停止託底操作，或者保證金資金耗盡，代幣價格可能瞬間失去支撐。對散户而言，這種「託底」在早期創造了價格穩定的假象，容易讓他們在價格高位進入，而一旦託底撤出，價格支撐消失，散户的資產便可能迅速縮水，風險驟然放大。這種情況不僅對普通投資者構成潛在風險，也可能加劇市場波動，帶來更廣泛的恐慌情緒。

做市：為流動性「加油」還是為價格「控盤」？

做市服務表面上是為項目方提供流動性支持，幫助代幣在交易所保持流暢。然而，如果出現最壞的情況，即交易所和項目方聯手，通過調整交易量、控制流動性來影響市場情緒，做市服務可能成為一種隱蔽的價格操控手段。之前很多做市商也因為這類質疑，而遭受監管以及市場詬病。

對散户來説，交易量的快速增長往往意味着市場的看漲信號，促使他們在高位進場。然而，實際情況是，交易量可能並非由真實需求推動，而是通過做市服務「製造」出來的流動性假象。這種操控最終可能導致散户在價格高點被套，承擔較高的風險，而交易所和項目方則在幕後收穫流動性收益。

在市場上看似正常的交易波動，背後可能隱藏着做市服務的精心安排，尤其是在散户缺乏足夠信息透明度的情況下。這種「温和」的價格引導不僅對散户投資者不公正，也可能讓市場的真實性受到質疑，引發監管層的關注。

曼昆律師建議

綜上看來，上幣服務雖然是幫助項目順利上線的輔助工具，但在缺乏透明和監管的情況下，交易所和項目方之間可能達成默契，通過做市服務、保證金和營銷活動的方式影響市場價格走勢，甚至對散户形成誤導。因此，曼昆律師建議：

就 Web3 項目方而言，項目方在選擇交易所時應對上幣流程保持謹慎，優先考慮透明度高、服務項目明確的平台。同時，項目方需嚴格遵循信息披露的原則，避免可能誤導投資者的推廣活動，以維護自身的品牌信譽。

就虛擬貨幣交易所而言，上幣流程的透明化、費用公開，以及加強外部監管，不僅有助於增強市場的公平性，也可以有效保護普通投資者的權益。交易所應建立完善的披露機制，明確各項上幣服務的內容與費用標準，以減少市場的負面猜測。同時，引入合規的外部審計或監管機構，確保交易行為符合市場規則，提升行業的整體信任度。

就個人投資者而言，投資者在進行代幣投資前，務必審慎分析項目的基本面，避免被短期市場波動和高頻空投活動所迷惑。對於價格波動大的新上線代幣，建議投資者保持理性和耐心，不盲目追漲，以規避潛在風險。同時，投資者應關注相關項目的市場活動與交易所的透明度，從而做出更為理智的投資決策。

通過這些多層次的建議，曼昆律師希望進一步推動虛擬資產市場的透明化和合規化，維護市場的長遠健康發展，併為 Web3 的創新生態提供穩固的支持。

本文獲得《天價上幣費背後，虛擬貨幣交易所的「隱形遊戲」》授權轉載，作者：Iris、劉紅林