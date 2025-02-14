公然上線傳銷項目　Web 3的底線已經被無限突破

早些時候，OKX將上線PI的消息在圈內引起軒然大波，對於上線被板上釘釘為傳銷盤子的「項目」 ，Techub News聯繫了OKX公關，但對方拒絕置評。



OKX將上線PI的消息在圈內引起軒然大波。（OKX）

說起 PI（派幣或π幣），想必全行業的人都知道是典型的傳銷項目，專門「收割」中老年群體。該項目自稱由斯坦福大學博士創業推出，並冠以「公益」之名對大齡人群進行授課宣講，號稱只需手機下載APP並簡單操作就能免費挖礦。

據藍鯨財經去年的一則報道，所謂的「挖礦」只需在「π幣」應用中每隔 24 小時點亮首頁閃電標誌即可，完成操作，π幣就會慢慢增加，沒有技術含量，也不需要資金投入。加上社區內狂轟濫炸的「用π買車買房」的傳銷話術，多年來不少中老年人被騙入局。

儘管諸如無錫市等警方多次警告此類傳銷騙局，稱不法分子以「免費」、「送禮」為噱頭吸引貪圖小利的群眾下載軟件，再以低操作門檻、無資金投入、贈送少量「π幣」給受害群眾甜頭，以拉人頭獎勵方式擴大受害者群體，騙取受害人錢財，但缺乏判斷能力的中老年群體很難意識到，在不斷上漲的π幣數量背後，根本就沒有任何提現渠道，所謂100來個派幣就能換一輛勞斯萊斯的自有商城報價，也不過是騙局的幌子。

當然，也有人提到當前PI並未開放交易，參與者也只是通過在手機上「挖礦」獲取所謂的「代幣」，但無論從任何角度來看，「π幣」都是以區塊鏈之名行傳銷之實，當下沒有受害者、沒有人財產遭受損失並不能改變其性質，也並不能保證未來不會出現作惡的情況。

然而，今日OKX宣布將於2月20日上線Pi Network代幣PI現貨交易的消息算是徹底震驚了全行業。相比與此刻定是鑼鼓喧天的派幣社區，對於這一魔幻消息，幣圈內除了來自年輕投資者們「想跟大爺大媽做朋友」的自嘲和戲謔外，大都「沉默」了。不少投資者直呼看不懂，感嘆「加密市場變天了」。

加上社區內狂轟濫炸的「用π買車買房」的傳銷話術，多年來不少中老年人被騙入局。（網上圖片）

一面是幣圈對派幣社區的鄙夷，另一面似乎派幣也嫌棄幣圈。@0xJaleel_eth分享到，「兩個世界，誰也瞧不上誰」。他表示，目前派幣的社群甚至瞧不上OKX ，對上交易所也完全不感興趣，因為他們自己就有易貨市場。此外，@0xJaleel_eth分享了當前派幣社群的一些信息。他表示，「派幣流通非常少，KYC就需等待很長時間，其次大部分通過 KYC的賬號都是處於等待『映射到主網』的狀態。500個人的群裏，只有1個持有幣數量算少的普通人已經成功『映射到主網』，而只有映射到主網才能轉出幣，映射規則黑箱操作非常大。」

吳說區塊鏈的創始人也在X上建議不要報道與Pi相關的情況，其表示，「傳銷關聯產業鏈都是嚴打的對象。大家還是有點法律常識。沒發生過不代表僥倖心理，發生了一次是全家的災難。」

從特朗普在正式就職前發行TRUMP，到前些天中非共和國總統疑似效仿發行CAR，現在的幣圈已令不少「老韭菜」傻眼，甚至萌生「退圈」想法。此前的幣圈，有DeFi，有NFT，而現在，除了已顯頹勢的比特幣生態和AI代理敘事外，滿眼皆是驟然拉升然後又可能腰斬的Memecoin（加密貨幣情報平台Merkle Science的報告顯示，2024 年加密貨幣投資者在Memecoin騙局中損失超5億美元）。

許多觀點認為，Memecoin代表了散戶投資者對於傳統VC模式的反叛。通過Memecoin，普通投資者不再是被動的接盤俠，而是能夠聯合起來，推動集體行動，形成新的市場規則。然而，如果這一理念被不良之人利用，原本作為普通投資者反抗傳統金融壟斷工具的去中心化精神，最終也可能被扭曲。

當人人高喊關注Memecoin等「注意力經濟」，交易所上幣成為輿論焦點的時候，恰恰也暴露了當前市場缺乏實際應用與新資金流入的問題。就如 @tmel0211所指，「TRUMP亂搞一通吸走了行業大量流動性，PI幣又帶走了行業僅存的道德『優越感』」。曾經引以為傲的去中心化、透明化、打破傳統金融格局的夢想，或許已少有人在堅持。

在一片震驚聲中，當然也有一些不同的聲音。一些X用戶表示，雖然項目本身性質存疑，但無疑也帶來了用戶，就像早期的比特幣，如果沒有「傳銷的堅持」，似乎也走不到今天這一步。筆者認為，「帶來用戶」不是其存在合理性站得住腳的理由，在行業內影響力巨大的頭部交易所支持明顯的「傳銷項目」更應該被堅決抵制。Web3的發展需要最基本的底線，行業本身的發展缺失方向感是事實，但請記住「天作孽猶可違，自作孽不可活」。

本文轉載自「Techub News」，作者為Yangz。

