LLMOps｜利用Manus AI重塑企業SOP:自動化與流程革新未來｜蘇仲成

在當下人工智慧技術日新月異的背景下，一款全新的自主智慧代理——Manus AI 正在悄然改變我們的工作和生活方式。作為中國首個全自主 AI 代理，Manus AI 由 Monica.im 研發，其背後的團隊致力於打破傳統人工智慧助手僅僅停留在對話和建議的局限，實現從資料獲取、資訊分析到任務執行的全流程自動化。與市場上以資料檢索為主的 Deepseek 相比，Manus AI 不僅能夠迅速檢索和深度分析資訊，更具備獨立執行任務的能力，從規劃旅行、進行股票分析、到生成教育內容等，都能一鍵搞定。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

核心功能與技術優勢

根據近期的報導（如《經濟時報》、Medium、LinkedIn 等多家媒體的詳細解析），Manus AI 在設計理念上真正實現了“讓思想落地”的目標。它不再只是一個智慧聊天機器人，而是一整套跨領域、多模態的資訊處理系統，能自動調用各類外部工具，實現以下幾方面的突破：

•⁠ ⁠全自主任務執行

Manus AI 能夠獨立完成從報告撰寫、資料視覺化到複雜流程自動化等任務。例如，在進行股票市場分析時，一個模型即時抓取資料，另一個模型則負責生成圖表，系統內部還有專門的品質檢測模組，確保最終輸出的準確性和實用性。這樣的多模型協作模式，使得 Manus AI 在 GAIA 基準測試中取得了領先成績，遠超傳統僅能提供建議的人工智慧助手。

•⁠ ⁠多模態資料處理與工具集成

Manus AI 不僅能處理文本，還支援圖像、代碼等多種資料形式。它可以借助外部流覽器、代碼編輯器及資料庫管理系統，實現與其他應用的無縫對接。無論是自動生成 PPT、定制化旅行攻略，還是智慧化的供應鏈資料分析，Manus AI 都能根據使用者需求快速回應，形成一整套完整的自動化工作流程。

•⁠ ⁠自我調整學習與個性化優化

通過持續學習用戶的操作習慣與偏好，Manus AI 會不斷優化自身的決策模型，逐步實現從“建議”到“執行”的轉變。這意味著，在日常辦公或業務處理過程中，用戶無需頻繁干預，AI 便能按照既定的標準獨立完成任務，極大地提高了工作效率和資料處理的精確度。

正因如此，Manus AI 被視為繼 Deepseek 之後，又一具有顛覆性意義的技術產品。Deepseek 主要側重於資料深度搜索和內容挖掘，而 Manus AI 則在自主執行、跨模態集成和即時優化上展現出了更大的潛力。隨著 Manus AI 在市場上逐步展開試用，其引發的熱潮也預示著未來 AI 應用將不再僅僅停留在“對話層面”，而是全面進入實操領域，為各行各業注入強勁的智慧化動力。

重構 SOP：從傳統流程到 LLMOps 的轉型之路

在 Manus AI 引領的技術浪潮中，企業不僅需要關注新工具本身，更需要反思和重構自身的運營機制。標準作業程式（SOP）作為企業管理的重要組成部分，在資訊化、數位化迅速發展的今天，已顯得尤為滯後。面對新經濟形勢中不穩定與不斷改革的市場環境，企業更應主動“停下來思考”，找出 SOP 中存在的缺陷、浪費和人為失誤，並借助新一代人工智慧技術實現全流程重構。

1.⁠ ⁠傳統 SOP 的局限與挑戰



許多企業長期沿用幾年前甚至十年前制定的標準流程，這些 SOP 往往基於過去的經驗和單一場景，難以適應今日複雜多變的市場需求。主要問題包括：

•⁠ ⁠資訊滯後與流程冗餘

傳統 SOP 往往存在資料更新不及時、流程環節重複等問題，導致資源浪費嚴重。比如，在人工審核、資料錄入等環節中，既耗費時間又容易出錯，嚴重影響服務品質和運營效率。

•⁠ ⁠人為操作引發的錯誤

由於人工干預不可避免地帶入主觀因素，許多 SOP 中存在的“關鍵節點”容易因人為失誤而導致整體流程出錯。無論是檔整理、資料分析，還是審批流程，都可能因操作不當而造成不可逆的後果。

•⁠ ⁠缺乏靈活性與個性化支持

許多標準流程無法根據市場變化或使用者需求進行快速調整。固定化的 SOP 模型在面對突發情況或特殊需求時，顯得束手無策，無法發揮應有的效率優勢。

2.⁠ ⁠LLMOps：推動流程再造的智慧解決方案



在新經濟環境下，企業需要利用停下來反思和重構的“沉澱期”，通過引入 LLMOps（大語言模型運營）的理念，重新定義和優化 SOP。LLMOps 強調的是借助大型語言模型的強大分析與自我優化能力，實現企業流程的全自動化管理與動態調整。具體而言，可以從以下幾個方面入手：

•⁠ ⁠資料治理與即時監控

現代企業應構建完善的資料治理體系，利用 Manus AI 這樣的自主智慧代理，對業務流程中的每個環節進行即時監控與資料分析。通過對資料的清洗與整合，及時發現流程中的低效和重複環節，為後續優化提供精准依據。

•⁠ ⁠跨部門協同與資訊互通

傳統的部門割裂和資訊孤島問題在新經濟中尤為明顯。LLMOps 提倡打破部門壁壘，構建一個互聯互通的智慧生態系統。Manus AI 的多模態處理與工具集成功能，可以將各部門的資料即時整合，形成一個全域視角，説明企業管理層做出更科學、及時的決策。

•⁠ ⁠持續學習與流程反覆運算

LLMOps 的核心在於持續學習和不斷優化。企業應建立回饋機制，借助 Manus AI 等智慧系統不斷收集實際業務資料，對 SOP 進行動態調整。這種自我調整機制不僅能減少人為失誤，還能使流程更加靈活高效，真正實現從傳統作業流程向智慧化、自動化運營的轉型。

3.⁠ ⁠實施路徑與未來展望



在實踐中，企業可以通過以下步驟逐步推進 SOP 的智慧化改造：

•⁠ ⁠評估現有流程：全面梳理企業內部現有 SOP，明確每個流程節點存在的缺陷和浪費情況；

•⁠ ⁠引入智慧系統：借助 Manus AI 等先進工具，對各個環節進行資料化管理和自動化監控，實現從資料獲取到決策執行的無縫銜接；

•⁠ ⁠構建回饋反覆運算機制：建立一個基於大資料和人工智慧的持續回饋系統，即時調整和優化 SOP，確保流程始終符合市場變化與企業戰略需求；

•⁠ ⁠培養 LLMOps 思維：在企業內部推廣 LLMOps 的理念，不僅重視技術升級，更強調管理理念和組織架構的變革，讓智慧化工具真正融入企業的每個業務環節。

正如 Manus AI 所展示的那樣，未來的智慧時代不僅需要先進的技術工具，更需要企業在管理模式和流程設計上的全新突破。只有重新審視和重構傳統 SOP，並以 LLMOps 為支撐，企業才能在新經濟環境中穩固自身競爭優勢，實現從“人”到“智”的蛻變。

Manus AI 的崛起不僅展示了中國在全自主 AI 代理領域的技術實力，更為企業開啟了一扇通往智慧化未來的大門。通過借助 Manus AI 強大的自主執行、多模態處理和工具集成功能，企業可以在日

常運營中大幅提升效率，降低人為錯誤。而在此基礎上，重新審視 SOP 並引入 LLMOps 思維，將幫助企業構建一個靈活、高效、自動化的運營體系，為應對不穩定經濟環境和激烈市場競爭提供強大支撐。

在這個轉型過程中，企業需要不斷探索、反覆運算和創新，以適應未來技術發展的新趨勢。只有真正將先進 AI 技術與企業管理深度融合，才能在智慧時代搶佔先機，實現高品質、持續穩定的發展。