Elon Musk稱只有Tesla能造Optimus？中國量產千台反擊｜蘇仲成

特斯拉執行長Elon Musk在本月斷言，只有特斯拉(Tesla)具備軟硬體整合、AI與自動化生產能力，有資格打造真正實用的雙足人形機器人。但筆者認為，中國的製造業正快速崛起，其電動車（EV）產業鏈的轉型能力將使中國成為人形機器人領域的強力競爭者。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

（AI製圖）

特斯拉Optimus：從夢想到硬體現實

2021年，Musk在AI Day發表Optimus原型，當時引來眾多質疑，但隨著後續的技術展示，Optimus逐步走出PPT階段。Optimus高約1.73米，重57公斤，擁有40個關節自由度，搭載2.3kWh電池，單次充電可運作一整天。其控制核心來自特斯拉自駕車的FSD晶片與電腦視覺系統。

Optimus的設計初衷是取代工廠內「危險、重複、無聊」的工作，例如搬運零件、簡單裝配、倉儲物品整理等。Musk表示，Optimus將於2025年開始在自家工廠部署，並預計在2026年後進入大規模生產，期望售價壓低至2萬至3萬美元，長期目標是達到汽車產量等級的規模。

然而，特斯拉目前仍未公開實際交付計畫或外部訂單情況。根據Musk說法，2025年內部測試產量約數千台，2026年起進一步量產5萬台以上。

除了硬體外，特斯拉強調AI軟體的重要性。Optimus運行的是特斯拉自家開發的神經網絡平台，能夠在複雜環境中識別物體、規劃路徑，並進行手部操作。從2023年下半年開始，特斯拉展示了Optimus疊衣服、分類小物件的影片，顯示其在感知與操作層面有了實質進展。

中國的應對：人形機器人國策化，全國總動員

與特斯拉相對照，中國政府已在2023年底將人形機器人列入"未來戰略性產業"。工信部明確提出，到2025年要實現關鍵技術突破，並達到世界領先的量產水準。於是，一波機器人創業潮席捲全國，各大電動車、電子與AI公司紛紛下場。

中國的策略不是靠單一龍頭企業，而是形成多點開花的「創業矩陣」。從深圳、上海、杭州到合肥，每個地區都成立了AI與機器人創新園區，吸引人才與資金投入。北京與上海市政府甚至啟動超過10億人民幣的產業基金，支援本地機器人公司發展量產線與供應鏈整合。

領先企業與代表作品

•⁠ ⁠UBTech優必選：旗下Tien-Kung Xingzhe為目前中國速度最快的雙足人形機器人，時速可達10公里，預售價約人民幣29.9萬（約41,000美元），預計2025年交付。

•⁠ ⁠Unitree宇樹科技：推出H1人形機器人，在2025年春晚驚艷亮相，具備精準平衡控制，目前已應用於NIO汽車生產線。報價約人民幣65萬（約90,000美元）。

•⁠ ⁠AgiBot志遠機器人：成立僅一年即完成1,000台量產，其產品聚焦通用型工業與物流應用，是中國目前量產數量最多的公司之一。

•⁠ ⁠樂聚機器人：2025年已交付超過100台人形機器人給北汽集團，具備每年200台產能。

•⁠ ⁠EngineAI、Fourier Intelligence等新創公司：持續推出不同尺寸與功能的機器人產品，涵蓋教育、工廠、醫療等應用場景。

電動車廠的轉型：從四輪到雙足

中國電動車企業正快速將現有產能轉向機器人製造。例如：

•⁠ ⁠比亞迪（BYD）：設立專門機器人部門，與UBTech合作開發Walker機型，現已在車廠中執行搬運與物流任務。比亞迪還規劃投入1000億元人民幣於AI與機器人技術。

•⁠ ⁠小鵬汽車（Xpeng）：投資上百億元人民幣研發「Iron」系列人形機器人，將未來20年列為重點方向。

此外，Leapmotor、蔚來汽車、理想汽車等企業也建立機器人研發部門，甚至考慮將未來車用AI平台同步應用於人形機器人。

這些轉型得益於電動車技術的延伸：動力電池、伺服馬達、控制晶片與生產自動化技術，全部可直接移植到人形機器人研發中。從供應鏈角度來看，電動車零組件90%以上與人形機器人重疊，意味著中國已有一套可立即轉用的「機器人製造底盤」。

政策 vs 市場：中美兩種模式的對決

中國採政府主導路線，不僅資助研發，還投入公共資金建立產業基金與創新中心，加快開發速度。例如，國家級「X-Humanoid中心」提供開源的機器人軟硬體平台，降低創業門檻。

相對地，美國則由私營企業主導（如Tesla、Figure AI、Apptronik），缺乏整體國家戰略。雖然美國在AI基礎研究與晶片研發方面仍具優勢，但面對中國龐大政策資源與試錯速度，其技術領先可能在未來幾年內被拉近。

此外，中國的製造業生態系統強大，從減速機、伺服電機到外殼加工都有完善產線，能快速迭代並將機器人成本壓低。據UBTech內部資料，一台具備移動與搬運功能的機器人若能達到5000台年產量，單位成本將可壓低至10萬元人民幣以下。

專家觀點：誰能主導下一輪工業革命？

科技顧問指出：「特斯拉擁有全球最成熟的AI與視覺系統，而中國具備把產品大規模商業化的土壤。」若Optimus能以2萬美元以下成本實現日常作業，中國勢必要迅速應對，否則將被特斯拉奪走先機。

不過，也有專家表示，目前全球對人形機器人的真實需求仍處於試探階段。絕大多數應用場景（如物流、搬運、巡檢）其實已有更成熟的非人形解決方案，例如自動導引車（AGV）與固定機械臂。而人形的最大價值，在於能在「人設計的空間內」無需改動環境直接工作。

若特斯拉能證明Optimus在工廠中比人類更有效率、可靠且長期成本更低，則將為人形機器人打開第一道商業化之門。屆時，中國企業能否及時跟上，將決定其在全球市場上的份額與影響力。

未來十年將是人形機器人黃金時代

無論是Optimus，還是H1、Tien-Kung，中美的這場機器人競賽已超越單一企業的對決。這是一場技術、政策、資本與製造體系的綜合對抗。特斯拉擁有領先的AI大腦，中國則打造出更多"身體"與"肌肉"。

而誰能掌握成本、可靠性與AI智慧三要素，誰就有可能成為未來的「人形iPhone」發明者。

從汽車時代走來的特斯拉，與製造之國中國，在人形機器人的新世代再次正面交鋒。這場競賽，將深刻影響未來全球產業分工與科技霸權的分布。