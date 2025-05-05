AI作為ESG的催化劑：全球案例與企業領袖的洞察｜蘇仲成

在過去兩年，我作為嶺南大學研究生院的兼任助理教授，與社會創業和創新管理碩士學位課程的學生們一起，經常探討ESG（環境、社會與治理）和科技的結合如何應用，並且如何將這一領域轉化為創業機會。我們研究了如何利用創新管理策略來推動可持續發展，並且深入了解科技如何促進社會創業，達成更具社會影響力的企業目標。在這個背景下，我希望在這篇文章中，探討AI技術如何成為推動ESG的催化劑，並揭示AI如何在企業中創造出新的商業模式和增值機會。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

人工智慧（AI）正逐漸成為企業可持續發展努力中的強大盟友。最近的一項調查發現，77%的專業人士預計，AI將在未來五年對其工作產生“高或變革性”的影響，其中78%的人認為AI是積極的力量。這種樂觀情緒出現在企業面臨日益增長的環境、社會和治理（ESG）壓力時——從投資者要求氣候行動到監管機構推出新的披露規則。在全球範圍內，製造業、金融、科技、能源和零售等行業的組織正在利用AI更高效、透明地實現ESG目標。以下，我們將探討AI驅動的ESG創新的實際案例，並總結出對企業領袖具有高度相關性的經驗教訓。

AI與環境可持續性

AI技術正幫助公司以實際的方式減少排放、降低浪費並保護自然資源。企業領袖可以從以下具有可衡量環境影響的示例中汲取經驗：

谷歌數據中心能源效率：谷歌的DeepMind將機器學習應用於數據中心的冷卻，減少了40%的冷卻能源使用，並將整體電力消耗降低了15%。這種AI優化超越了人工操作，突顯了預測性分析如何削減能源消耗高的運營中的碳足跡。它還展示了AI帶來的效率提升（和成本節省）如何直接轉化為較低的溫室氣體排放——這是任何有氣候目標的公司所關注的重點。

沃爾瑪零售廢棄物減少：全球零售商沃爾瑪正在其門店試行一個AI驅動的廢棄物管理系統，旨在減少食物浪費。該AI系統監控接近過期的產品（例如，檢測多袋生菜是否即將變質），並推薦改進措施——例如降價或捐贈這些物品——在它們成為垃圾之前。它還會識別哪些產品產生了最多的浪費，並向店員提供相關見解。通過積極引導員工介入，沃爾瑪的AI旨在防止大量食物被丟棄到垃圾填埋場。這不僅降低了環境影響，還通過捐贈改善了社會效益。

聯合利華的森林砍伐監控：消費品巨頭聯合利華利用AI驅動的衛星分析實現了97.5%的無森林砍伐棕櫚油供應鏈。通過先進的衛星數據和機器學習監控超過2000萬公頃的種植園和森林，聯合利華能夠檢測土地使用變化，確保其供應商不會砍伐森林。這種技術支持的透明度幫助公司達成了嚴格的採購承諾並得到了獨立驗證。此案例展示了AI如何通過追蹤複雜的供應鏈（例如棕櫚油）來保護生物多樣性並確保環境合規。許多企業依賴於區域供應鏈，採用類似的AI監控可以確保原材料和產品符合全球監管機構和消費者日益要求的無森林砍伐和可持續性標準。

AI促進治理、報告與合規性

AI在公司治理和透明度的提升中發揮了關鍵作用，尤其是在應對日益複雜的ESG披露和風險管理問題上：

EnerSys的ESG數據自動化：全球工業電池製造商EnerSys的案例展示了AI如何簡化ESG報告流程。該公司部署了一款名為ESG Flo的AI平台，自动收集跨180個站點的可持續發展數據，利用機器學習從公用事業賬單和能源使用PDF中提取關鍵信息。結果是顯著提高了數據的準確性和可審計性，在追蹤範圍1和2的碳排放時，AI能夠標記異常並確保沒有遺漏。EnerSys還利用生成性AI（通過ChatGPT Enterprise）分析排放、廢物和旅行記錄的大數據集，並幫助回答客戶和監管機構的詳細ESG問卷。可持續發展團隊估計，這將ESG調查的時間減少了大約50%。通過節省一半的報告時間，員工可以更多地專注於戰略和行動。

自動化ESG披露（提高40%的速度）：Zevero，一個碳管理平台，最近推出了一款AI工具，旨在將ESG報告時間減少40%。該工具使用AI從內部文件中提取數據，並自動生成符合全球標準（如歐盟的CSRD和CDP）的回應，準確度超過90%。這使得公司能夠快速編寫複雜的可持續發展報告或合規表格，AI確保輸出符合所需格式和指標。

挑戰與負責任的AI治理

儘管AI在ESG中的潛力巨大，但實踐者提醒，這並非萬能解決方案，而且存在一系列挑戰。有效的AI治理對於真正推動ESG目標至關重要：

數據質量與偏見：AI的效果取決於它所學習的數據。如果AI模型接收到質量差或帶有偏見的數據，它的見解將是錯誤的——可能導致錯誤的決策或忽視風險。企業需要在ESG數據基礎設施上進行更多的投資，並繼續進行地面盡職調查，確保AI在提供建議時保持客觀。

倫理與治理風險：部署AI必須遵循良好的治理原則。AI的使用可能會面臨隱私、透明度和算法偏見等問題，如果不加以控制，可能會削弱ESG目標。企業應確保AI工具的使用符合透明度和問責制的基本原則。

結論

AI與ESG的結合正在開啟可持續商業的新可能性，尤其是在環境監控和減少排放的領域。以上案例展示了這些不僅僅是流行語，而是可實現的結果——AI已經幫助減少排放、降低浪費、增加供應鏈透明度並簡化ESG合規工作。這些案例不僅能幫助企業改善環境足跡，也為推動更有韌性的可持續商業模式提供了關鍵見解。

對於企業領袖而言，學習如何負責任地將AI整合到ESG戰略中，無論是在減少碳排放還是提高報告透明度，都能在不斷變化的市場中提供競爭優勢。AI不僅是提升環境可持續性的一個工具，更是改變整個業務運營模式的催化劑，為未來的商業運營和社會責任創造更高的價值。