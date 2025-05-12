香港01全力支持《AI+POWER 2025》—全港最大型AI應用展覽創科展覽

AI革命已全面爆發！從生成式工具到智慧生活應用，顛覆你對未來的想像！由BUSINESS GOVirtual隆重呈獻的AI+ Power 2025，獲創新科技及工業局及數字政策辦公室鼎力支持，匯聚頂尖企業與趨勢洞察，帶你掌握AI轉型商機，探索科技如何重塑商業與日常。立即報名香港會展中心年度科技盛會，見證無限可能！

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六大活動亮點

1. 🚀 沉浸式AI展區．體驗未來

100+商業方案，互動體驗未來科技，親身感受AI驅動世界！現場更設無人機體驗區，讓你近距離體驗低空經濟的無限可能！

2. 🎤 演講會議：過百重量級講者雲集

百度、Google、Microsoft、商湯、Adobe、H&M Group、國泰、周生生、渣打銀行香港 、WeLab Bank、恒隆地產、永明保險、Preface等不同行業的領袖分享AI應用大趨勢，助你激發創新，提升營運效益！

3. 💡行業論壇：深度聚焦 × 跨界對談

真實案例解析+專家互動，直擊數碼轉型痛點與解決方案！

4. 🔗 高效商業配對．拓展合作機會

一對一合作對接 TechMatching + Networking Party，擴人脈、開創商機！

5. 🏆 年度科技大獎．表彰傑出企業

AI+ Power Awards表彰創新企業，見證科技創意！

6. 🔥 AI實戰工作坊．活學活用

即學即用AI工具，從職場人士到高層管理者，全面提升競爭力，突破市場邊界！

AI改變生活，你準備好了嗎？

「AI+ Power 2025」不只是一場展覽，更是啟發你對未來想像的起點。無論你想了解AI技術、尋找靈感，還是單純享受科技樂趣，這裡都有無限驚喜等著你。機會難得，立即行動，加入我們的未來探索之旅！

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AI+ Power 2025 活動詳情

日期：2025年6月5-6日

地點：香港會議展覽中心

費用：免費（需提前登記）

電話：(852) 3520 3186

更多資訊：http://aipluspower.com/