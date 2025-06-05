當AI Agent成為新職場主力，我們準備好了嗎？｜蘇仲成

近半年來，我的工作方式已經出現徹底的改變。我開始大量使用AI，不只是用來寫稿、整理資料，更進一步投入學習LLM Ops（大型語言模型運營架構），並嘗試用Low Code平台如DiFY.ai、n8n、Langflow，將我個人的日常工作、自媒體營運、甚至某些業務流程轉化為可自動執行的AI Agent。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

一、從個人感受出發：我如何踏入「Agent 經濟」的世界

這些實驗一開始只是嘗試性的，但慢慢地，我發現自己幾乎每一個專案的起點，不再是打開Word文件，而是打開AI Agent Builder。我開始不再親自去完成每一個細節，而是設計出邏輯與流程，交由AI代理完成初步的工作——然後我再進行優化與判斷。

說得更直接一點，我個人已經開始「依賴」AI進行創作、營運與分析。我不再問自己「AI會不會取代我」，而是每天都在思考「我可以讓AI幫我取代哪一部分的我」。

這樣的轉變，讓我開始真正理解——所謂的「Agent 經濟」並非口號或理論，而是一種新型態的經濟生態，它正如浪潮般席捲全球每一個創作者、工作者與企業經營者。

本文將從我這段親身經歷出發，帶大家看看什麼是AI Agent，為什麼我們正在走向一個以Agent為核心的新經濟時代，以及我們應該如何準備自己，把知識與專業變成Agent，在市場中重新獲得價值。

二、AI代理：從工具到經濟體的演進

AI代理不再僅僅是輔助工具，它們已成為能夠自主決策和執行任務的數位實體。例如，OpenAI的Operator可以自動完成網頁填寫、線上購物等任務，而中國初創公司Monica開發的Manus則能獨立處理網站建設、股票分析等複雜工作。這些代理的出現，標誌著AI從輔助角色轉變為經濟活動的主體。當AI成為某種形式的「員工」或「分身」，新的工作邏輯與經濟結構也隨之誕生。

三、AI代理經濟的崛起：市場與職場的雙重轉型

據《Forbes》報導，AI代理正在重新定義生產力和決策流程，推動企業向更高效的運營模式轉型。例如，EY（安永）已部署150個AI代理，協助8萬名稅務專業人士處理數據收集和合規性工作，顯著提升了效率；IBM則利用AI代理取代了數百個人力資源相關職位，雖然這些崗位被裁撤，但同時也創造了新的程式設計、行銷與數據分析職位。然而，這場轉型也帶來了結構性的挑戰。CrowdStrike在2024年底宣布裁員500人，其中一個原因正是內部AI工具提升了運營效率，減少了對部分職位的依賴。我相信，未來的工作模式將徹底改變。那些重複又重複、需要依賴人工操作的任務——無論是資料錄入、報表處理，還是客服回應——都會逐步由AI Agent取代。這就像幾十年前工廠引入自動化機械臂，取代了大量重型與重複性工序，今天的AI Agent，正是數位時代的「知識型機械臂」。

四、個人如何在AI代理經濟中找到立足點

與其被動等待改變，不如主動擁抱未來。以下是幾個我實際經驗與觀察後的建議：

技能轉化為AI代理

將自己的專業知識和技能模組化，開發成AI代理。例如，顧問可以訓練一個諮詢Bot、設計師可以設計出品牌策略Agent、教師可以創造互動學習助教Agent。

利用Low Code平台開始實踐

使用如DiFY.ai、n8n、Langflow等低代碼工具，無需高深程式技術，也能建立功能性的AI代理流程，幫你處理網站、問卷、客服等任務。

建立個人品牌並與AI整合

將你擁有的影響力、粉絲與內容，與你的Agent結合，透過平台分發、網站上架，甚至是API介接，形成新型態的「知識即服務」商業模式。

持續學習與理解LLM Ops架構

明白如何維護你的代理、如何接入更大的知識庫、如何結合記憶體、插件、甚至多模態技術，是未來不可缺少的能力。

五、擁抱AI代理經濟的未來，不只是跟風，而是一場「個人再工業化」

AI Agent不僅是一種新技術，更是一種新的經濟核心力量。它不單會改變我們工作的方式，甚至會改變我們「定義自己是誰」的方式。對我而言，這場轉變像是一種「個人再工業化」：過去只有企業才有資本和資源去自動化流程、訓練人員、擴張業務，但現在，一個人只要擁有清晰的專業流程、足夠的數據範本與合適的AI平台，就可以擁有自己的「數位工廠」，批量產出屬於自己的服務型Agent，24小時無間斷地運作。但要真正進入這場新經濟，我建議每個讀者可以從三個層面思考與實踐：

從技能出發，拆解你的價值鏈

把你日常的工作內容拆開來看：哪些部分是可預測的？有哪些邏輯可以標準化？這些部分，就是最適合由AI Agent接手的開始點。你不需要一開始就把整份工作自動化，只要從最痛苦、最重複的環節著手，便足以讓AI介入成為生產力提升的槓桿。

從產品思維看待自己，不再只是「工作的人」

未來的你，應該像是一個創業者。你的時間、知識、經驗是原料，而AI是你的代工廠與經紀人。問問自己：如果我是一個「產品」，我可以為誰創造價值？我能否複製這個價值，並在平台上被搜尋、被選用、被訂閱？

用平台而非個人時間去累積收入與聲譽

真正具規模的Agent經濟，不是靠一對一的服務實現，而是透過API、網站、社群、第三方平台，讓Agent自動被呼叫、自動完成任務、自動回報成果。這正是「可擴展性」的開始，也是真正讓一個人擁有無限工作能量的來源。

我們或許會懷疑：「AI真的能做這麼多嗎？」但實情是，它已經在做了，只是還沒輪到你參與而已。你不參與，代表別人會比你更早在這場遊戲中掌握分配權。如果說20世紀是工廠、企業與大規模生產的時代，那麼21世紀的後半段，將是個人智慧、流程知識與AI共同營運的時代。而AI Agent，正是這場數位經濟裡最值得投資的「數位資產」。別等到你的技能被人家的Agent取代，才後悔沒有早點把自己轉化為Agent。與其害怕被AI取締，不如開始讓AI為你工作。這不只是生存之道，更是讓個人價值再進化的機會。