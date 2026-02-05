傳統媒體的覺醒：AI時代的內容革命｜蘇仲成

在人工智能的浪潮裡，媒體這個古老的行業正悄悄地被重塑。從前我們談媒體，總是說內容為王、創意第一，誰的節目更有明星光環，誰的報導更能撼動人心。但現在，真正的權力核心已經轉移。內容的靈魂，不再只屬於編導與主持人，而是隱藏在背後那片龐大的數據海與演算法模型之中。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

我一直認為，媒體是一面社會的鏡子，但在AI時代，它更像是一個不斷學習的大腦。這個大腦每天接收數百萬次點擊、評論、轉發的訊號，透過數據去「感受」觀眾的情緒與興趣。它不是冷冰冰的機器，而是對市場的另一種敏感：誰在乎什麼、什麼被忽略、哪些內容會引起情緒共鳴。傳統的製作人靠直覺選題，如今AI則讓這份直覺有了科學依據。

在音樂產業，這種趨勢早已發生。歌曲上榜的關鍵不再是製作預算，而是演算法推薦；AI能分析旋律與情感曲線，預測哪些片段會被大量分享。這同樣適用於新聞與娛樂內容。創作的靈感當然仍然重要，但方向必須由數據指引。創意要有根據，想像要有座標。沒有數據支持的創意，就像在霧中開車。

AI帶來的另一個革命，是速度。現在內容的生命週期比任何時代都短。人們的注意力被社交平台切割成幾秒鐘。這逼使媒體人學會「短、精、準」的語言——不僅要快，還要懂得何時停下。AI在這裡成了加速器：自動剪輯影片、合成語音、翻譯字幕、甚至根據觀眾行為自動生成延伸內容。內容從前是一次性輸出，如今變成動態更新的生態系。它會自我學習，會根據反饋不斷進化。

有些人擔心AI會取代編輯與記者，這種恐懼我理解，但我更相信AI只會放大人的價值。它讓我們更懂觀眾，更快地捕捉社會情緒。真正該被取代的，不是人，而是陳舊的思維。

媒體的未來不會再是單向的。過去「我說你聽」的傳播模式已經過時。新一代觀眾想要參與，想要互動，甚至希望影響內容走向。AI使這種雙向互動變得可能。觀眾的留言、點讚、提問，全都能被AI分析並轉化為創作靈感。節目因此不再是終點，而是起點——一場持續發酵的對話。媒體不再高高在上，而是與受眾共創的夥伴。

我最近出版的一本AI專書，其實就是這種思維的縮影。整本書的內容結構由AI協助設計，語言潤飾也由模型進行。讀者只要掃描書中的QR Code，便能進入AI朗讀版本——一個用我聲音說話的虛擬我。更有趣的是，我們為這本書建立了一個Chatbot。讀者可以向它提問、延伸討論，甚至辯論觀點。這個Chatbot會記錄每一次互動，分析哪些章節最受關注、哪些概念最難理解。

這樣的出版模式，已經超越了「書」的概念。它更像是一個有生命的知識體：會聽、會學、會回應。內容不再是靜態文字，而是一個可以與讀者共同成長的智能夥伴。這就是我心目中AI時代的內容精神——不只是被觀看，而是被理解；不只是傳播，而是互動；不只是教育，而是陪伴。

這種轉變也正在改變教育與媒體的邊界。知識不再等於嚴肅，學習也不再需要在課堂進行。AI推動了一種新的內容形態——「Infotainment」，即知識娛樂化。當我們用遊戲的方式講述科學、用故事的節奏傳遞歷史，學習就變成一種享受。AI能把艱深的理論變成互動模擬，把嚴肅議題變成可感的體驗。這正是吸引Z世代與Alpha世代的關鍵。媒體的挑戰，不是如何說得更嚴肅，而是如何讓深度變得可親。

然而，科技越強大，責任也越重大。AI賦予媒體前所未有的力量，也帶來倫理與信任的考驗。演算法能推送，也能操控；生成式AI能創作，也能造假。當真與假、知識與噪音越來越難分，媒體的角色比以往任何時候都更重要。

我始終相信，真正有價值的媒體，應該是引導而非操控。它不只是追逐流量，而是堅守公共價值；不只是製造話題，而是維護真實。特別是面對新一代年輕人，他們有理想、有責任感、有熱情去改變社會。媒體的責任，是為這股能量提供舞台，引導它向善，而不是被流量吞噬。

AI的崛起，也改寫了媒體競爭的規則。未來的競爭，不再是頻道對頻道、平台對平台，而是誰的內容能被AI引用、被模型學習。當大型語言模型在生成答案時引用某篇報導、某段節目，那個品牌就成為知識來源的一部分。這是一場無形卻深遠的競賽。能被AI信任的媒體，才會在新時代中立足。

如果說過去的媒體靠聲量取勝，那麼未來的媒體靠「可引用性」取勝。誰能製作出高品質、可靠、AI可讀的內容，誰就能在全球知識鏈中擁有發言權。這是內容產業的下一個高地，也是一場關乎文化主權的戰爭。

有人問我，AI會不會讓媒體失去靈魂？我倒覺得恰恰相反。AI會迫使我們更誠實地面對「什麼才是人類的價值」。當所有重複的事都能被機器完成，剩下的部分——情感、倫理、創意、判斷——才是真正的人性所在。AI不是奪走創作，而是讓真正有靈魂的創作者被看見。

這是一場漫長的革命，也是一場新的文藝復興。AI讓內容更聰明，也讓媒體更謙卑。它逼我們重新思考「真實」與「價值」的意義。未來的媒體成敗，不在於節目多華麗，而在於它是否能被理解、被互動、被信任。

AI不會毀掉媒體，它只是照亮誰還在創作真實，誰只是在製造噪音。對於願意擁抱變化的人來說，這是一個新的起點——讓內容再次成為文明的橋樑，讓智慧與人性並肩前行。