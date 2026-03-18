Clawdbot／Moltbot到DingTalk Real｜AI助手成為工作系統｜蘇仲成

過去數星期，在科技社群、社交平台及短影音平台上，一個看似荒謬卻迅速爆紅的現象引起廣泛討論：有人專程購買全新的 Mac mini，只為了運行一個名為「Clawdbot」的 AI 系統。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

乍看之下，這像是一場典型的科技圈炒作，但若深入觀察，便會發現這並非單純的工具熱潮，而是一個重要訊號——用戶開始渴望一種截然不同的 AI 使用方式。

先作一點背景說明。Clawdbot 其後因商標問題正式更名為 Moltbot，但核心概念與功能並未改變。真正引發討論的，並非名稱，而是一個全新的定位：一個長期運作、持續在線、近乎「作業系統層級」的 AI 助手。

Moltbot 並非傳統意義上的作業系統，它不會取代 macOS 或 Linux，但它之所以被形容為「OS 級」，是因為它具備幾個關鍵特徵：全天候運行、緊貼系統環境，並直接嵌入人們日常使用的溝通工具之中。使用者不是打開一個網站向 AI 提問，而是透過 WhatsApp、Telegram、iMessage、Discord 或 Slack 與它對話。AI 不再是一個「被召喚」的工具，而是一個隨時待命的存在。

這種「持續存在感」，正是 Moltbot 迅速引起關注的第一個原因。現時大多數 AI 工具仍然是被動式的：用戶主動打開、提問、取得答案，再關閉介面。Moltbot 則顛覆了這種關係，它更像一個數碼操作員，長期在線，並逐步具備代為執行任務的能力。這種心理轉變，其影響遠比介面設計的改良來得深遠。

第二個原因，是控制感。Moltbot 採用自架（self-hosted）模式，使用者可以在自己的硬件與環境中運行系統。即使背後仍可能調用雲端模型，這種「AI 在我自己機器上運行」的感受，對不少人而言極具吸引力。在數據安全與私隱風險備受關注的年代，本地化運行本身已成為一種價值主張。

第三個原因，則是其開源特性。開源意味著 Moltbot 不只是一個產品，而是一個平台。開發者可以為它加入新功能、連接更多工具、設計不同類型的智能體行為。當一個系統變得可擴展、可改造，它便不再只是被「使用」，而是被「參與」。這正是社群文化與生態系統迅速成形的關鍵。

那麼，為何偏偏是 Mac mini 成為焦點？原因其實相當務實。人們需要一部安靜、穩定、低耗電、可長期運作的設備，作為專屬的 AI 主機。Mac mini 恰好符合這個想像，無意中成為非技術用戶心目中的「家用 AI 伺服器」。事實上，運行 Moltbot 並不一定需要 Mac mini，但其形態與心理預期高度契合，於是成為象徵。

然而，這股熱潮同時也揭示了一個嚴肅的問題。當一個長期在線的 AI 助手，能夠接觸訊息、電郵、日程、工具與自動化流程，其風險邊界將被大幅放大。無論是提示注入（prompt injection）、工具濫用，還是權限配置失誤，都可能帶來實質營運風險。正因如此，已有不少資深用戶建議將此類 AI 系統與主力工作設備隔離，嚴格限制權限，並避免直接將服務暴露於公網之上。

這正好引出了企業層面的另一條路線——同樣追求「OS 級 AI」，但所面對的條件與需求卻截然不同。

在這個脈絡下，DingTalk Real 的策略意義便顯得格外清晰。

近年來，釘釘（DingTalk）一直嘗試重新定義自身角色，從一個協作通訊工具，進化為一個 AI 原生的企業工作作業層。其提出的「Agent OS」方向，已清楚表明重心不在於單一聊天機械人，而是建立一個可在組織內運作的智能體系統，覆蓋溝通、文件、流程與審批等核心工作環節。

DingTalk Real，正是在這個框架下被提出的實體支點。從公開資料來看，它被定位為 AI 在工作場景中的「身體」，與釘釘軟件與智能體架構所代表的「大腦」相互配合。其關注焦點不再是個人實驗，而是穩定性、合規性與規模化落地。

Moltbot 與 DingTalk Real 的差異，並非能力高低，而是應用情境。前者強調個人自主與探索，後者則服務於組織執行。在企業環境中，「OS 級 AI」從來不只是聰明與否，而是關於控制層：誰可以做什麼、可存取哪些資料、在什麼政策下運作，以及是否具備完整的審計與追蹤能力。

這正是「Agent OS」概念在企業中如此重要的原因。它意味著智能體的生命週期管理、權限邊界、行為可追溯性，以及與人力資源、財務、客戶關係與專案管理系統的深度整合。AI 不再只是輔助工作，而是成為工作流程本身的一部分。

圍繞 Clawdbot 的 Mac mini 熱潮固然吸睛，但它更像是一個預告。它顯示用戶渴望 AI 變得無所不在、長期在線、並具備行動能力。而企業亦有同樣的渴望，只是必須建立在治理、安全與責任機制之上。正因如此，像 DingTalk Real 這類平台，才具備長線競爭優勢。

真正正在發生的轉變，並非從「沒有 AI」走向「有 AI」，而是從「AI 作為工具」，邁向「AI 作為作業層」。無論從個人效率，還是企業轉型的角度來看，OS 級 AI 助手正逐步成為人類與工作之間的新介面。

問題已不再是這一天是否會到來，而是這一層將由誰掌控，又會在什麼規則之下運作。