全民AI培訓與AI+產業升級：給香港企業的三個行動建議｜蘇仲成

今年財政預算案提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，由財政司司長親自擔任主席，為人工智能帶動產業轉型及發展訂定策略，初期聚焦生命健康及具身智能等領域，同時配合全民AI培訓及政府數智化，標誌著香港正式進入「AI產業化、產業AI化」的新階段。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

我觀察到：這並非純粹「科技界」的議題，而是每一個行業、每一位管理層、甚至每一位打工仔未來五至十年的生存課題。

一、從「工具導入」走向「產業重構」

過去幾年，不少企業把AI理解為「加一兩個聊天機械人」、「幫同事節省時間」，重點放在工具層面；但預算案提出的，是利用AI帶動整體產業升級，例如投放資源於生命健康科技、AI與機械人、未來產業，加上成立專責策略委員會，目的在於重構價值鏈，而不只是局部提升效率。

這意味著企業需要回答三個更根本的問題：我們所在的行業，因為AI出現會出現哪些新商業模式？現有的收入來源會否被平台化或自動化侵蝕？我們是否願意在風險仍高的早期，就開始累積AI轉型的內部能力？

在我們與本地不同行業合作的案例裏，最成功的企業往往不是「一次過買很多系統」，而是先選定一條具代表性的業務線，透過AI重新設計流程和服務模式，再逐步內化到其他部門。

二、全民AI培訓：從「學懂工具」到「重寫分工」

預算案同時首次提出「全民AI培訓」，撥款5,000萬元資助公營機構、大專院校及科企在社區舉辦AI應用課程、講座及比賽，目標是讓市民能充分認識AI帶來的發展生態和生活轉變，而不只是學幾個功能。

我們認為，所謂「全民AI」，核心不是人人變成工程師，而是整個勞動市場的分工會被重新定義：哪一些工作可以交給AI代理完成？哪一些判斷仍然必須由前線人員或管理層負責？企業又如何重新設計工作說明，讓人與AI真正成為「隊友」而不是「競爭者」？

香港的優勢在於我們擁有大量具國際視野的專業人才，但限制在於不少企業內部缺乏系統性地設計「AI勝任力框架」——員工究竟需要掌握哪幾級別的AI技能，才能勝任未來三至五年的工作？這正是未來幾年人力資源與培訓策略最需要補上的一課。

三、從「數碼化」走向「數智化」：政府帶頭，企業要跟上

預算案亦提出撥款一億元，引入業界領先技術，加速政府部門的數智化轉型，並加強為公務員提供AI培訓；同時，數字政策辦公室多次強調，目標是推動人工智能在各行各業的廣泛深度融合，實現「AI產業化、產業AI化」。

政府在這一輪轉型中扮演兩個角色：一方面是大型「首位客戶」，透過公共服務和採購帶動市場試用與標準建立；另一方面是「規則制定者」，在數據治理、責任使用AI、跨境數據流動等領域訂立方向。

對企業而言，這是一個學習如何與AI「共治」工作的契機：如何在遵守監管要求的前提下，善用政府開放數據及雲端基建？如何參與試點項目，成為早期參與者，而不是被動等待行業被重塑？

四、香港企業的三點建議

（一）設立「AI轉型責任人」，由管理層親自掛帥

不少AI項目失敗，並非技術不足，而是缺乏決策權和跨部門協調能力。建議由管理層任命一位對業務與人才均有理解的「AI轉型負責人」，獲授權統籌試點項目、培訓及風險管理，並以季度為單位匯報成效。

（二）從一條業務線開始，建立可複製的AI應用範本

與其同時在多個部門「撒網」，不如選擇一條與收入或客戶體驗高度相關的業務線，設計清晰的KPI（例如處理時間、轉化率、錯誤率），以6–9個月為週期進行AI重構，然後把成功模式複製到其他部門。

（三）把培訓視為「生產力投資」，而非「員工福利」

面對全民AI培訓的政策紅利，企業可以主動與院校、行業協會及科技公司合作，為不同職級設計分層課程：基層著重工具應用，中層著重流程重設，高層著重商業模式與風險治理。當培訓與實際業務指標掛鈎時，AI能力會自然沉澱為組織資產。

五、讓香港成為「AI+產業實驗場」

香港在發展人工智能方面，具備科研實力、國際金融中心優勢、法治及專業服務，以及與大灣區高端製造的緊密聯繫，這些條件使我們有潛力成為結合科研、產業與制度創新的「AI+產業實驗場」。

「AI+與產業發展策略委員會」即將展開的工作，為整個社會提供了一個共同討論未來產業形態的框架；而能否真正把政策紅利轉化為企業和市民可感受的機會，關鍵在於我們今天是否願意主動擁抱轉型。

在這個關鍵時刻，我們呼籲本地企業管理層，不要只是「觀望政策」，而是積極把自己所在的行業，變成AI+時代的實驗空間；而我們亦樂意與不同界別攜手，為香港打造一套真正屬於本地的「AI+產業升級實戰方法論」。