AI交流日｜Biamp推AI音訊自動調校　智能降噪

隨著企業對遠距視訊會議的品質要求日益提高，會議室音訊系統的部署與調校效率成為企業資訊技術（IT）部門關注的焦點。於5月15日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，Biamp 區域銷售經理 Mr. Manuel B. Cheung分享傳統會議室系統如何透過AI升級，優化企業協作效率。



傳統音訊部署耗時複雜 故障排查拖慢企業效率

企業在搭建視訊會議系統時，傳統的設備調校高度依賴人工經驗。工程師往往需要花費3至5天時間，根據會議室的幾何結構、牆壁反射等聲學條件進行繁複的數據計算，並手動撰寫音訊控制程式，方能完成交付。

這種傳統模式不僅初期部署周期長，後續的維護與故障排查亦十分繁瑣。當會議期間出現收音不清或雜音干擾時，IT 部門往往難以即時精準定位問題源頭，需要耗費大量時間逐一檢測硬件連線與環境參數，成為企業提升遠距協作效率的主要痛點。

原生兼容Teams及Zoom系統 攜手本地夥伴Compucon落地

在產品生態與企業現有基礎設施的兼容性上，Biamp 旗下的音訊硬件產品均已與主流視訊平台深度對接。系統能原生配合企業現時普遍使用的 Microsoft Teams 及或 Zoom Rooms，免去了跨平台系統整合時複雜的 API 對接與相容性測試。

為了讓Biamp相關 AI 音訊技術更有效對接本地商業市場，品牌目前與香港本地總代理夥伴 Compucon 緊密合作，負責相關智能音訊解決方案的入口代理與本地化技術支援，協助本地企業以更實用、可負擔的架構簡化視訊會議基礎建設的部署工作流。