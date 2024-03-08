加密行業的 AI 賽道的發展，會像幾年前的元宇宙嗎？

前段時間，因為 OpenAI 的 Sora 發布、英偉達財報的發布，英偉達市值直逼 2 萬億美金，使得 Crypto 行業的 AI 賽道熱度飆升，WLD，AGIX，FET 等項目都有了不俗的表現。而這幾天，因為大盤整體向好，再加上英偉達 AI 大會，AI 賽道再次迎來爆發。

目前，AI+Web3 概念項目已經超過幾百個，涵蓋了基礎設施、數據、算力等多個方向，而且像 a16z，幣安等頂級機構都已開始佈局相關賽道，AI +Web3 作為新敘事，註定是會貫穿這一輪牛市，今天，白話帶大家來簡單盤點下 AI 賽道。

01 AI +Web3 與元宇宙的類似軌跡

Crypto 行業雖然一直在出現新敘事，且每輪牛市都會有所不同，但發展的過程中存在一些類似的地方，比如 AI 賽道和元宇宙賽道，都是從 Web2 延伸到 Web3 的產物。

元宇宙最開始熱起來是因為元宇宙第一股 Roblox 當時風頭正熱，然後將這股風吹到了 Crypto 行業，衍生出了 Crypto 版的元宇宙概念，另外，隨着 FaceBook 改名為 Meta，使得相關概念得到全方位的宣傳，Crypto 行業的元宇宙相關概念也在這種環境下達到頂峰。

最近這段時間，已經好久沒有再聽到大家再提元宇宙相關概念了，查了下，關於「全球元宇宙概念第一股 Roblox」的報道，已經是各種負面，上市連跌、7 成收入靠營銷、市值跌幅超 70%，在元宇宙第一股熄火的同時，Crypto 行業的元宇宙概念差不多也走到頭了。

元宇宙相關概念後續能不能起來另說，但 Crypto 行業的 AI 賽道的發展與其何其相似，第一波高潮起始於 ChatGPT 的發布，加上國內外媒體的大肆報道，使得 BN 僅有的兩個 AI 項目得到了狂飆，雖然被大家詬病兩個項目方技術不行，大但目前只要提到 AI，FET 和 AGIX 必然是在其中的；而第二波則是因為近期 OpenAI 的 Sora 發布，導致 AI 相關概念再次席捲而來。

可以看出，目前 Crypto 行業 AI 賽道的發展，更多的還是依賴於 OpenAI，多數項目處於概念階段或者以蹭為主，還沒有較好的成熟落地。設想一下，如果 OpenAI 最終發展停滯不前或者崩掉後，Crypto 行業 AI 賽道是否還會這麼有熱度？

02 AI 賽道分類

目前 AI +Web3 的結合主要集中在算法模型，數據這些方向，具體來看：

去中心化算力（GPU）

隨着 AI 模型變得越來越複雜，對計算資源的需求也迅速增長，尤其是對 GPU 等高性能硬件的需求。從 AI 的角度來看，算力的應用可以分為推理和訓練兩個方向。目前主要集中在推理方向，因為它相對簡單且硬件需求較低。然而，訓練方向的發展仍面臨很多挑戰，因為它需要與神經網絡設計結合，並且對硬件要求極高，因此實施起來非常困難。

去中心化計算系統的核心思想是通過競爭性定價和易獲取性，使計算資源的所有者能夠出租他們閒置的資源，並在一個二級市場上進行交易。這意味着團隊可以按需租用計算資源，而資源所有者則可以以有競爭力的價格出租他們的資源，從而提高了市場效率，並避免了資源閒置的問題。除了經濟和效率方面的好處，去中心化計算系統還具有抗審查性的重要價值。

目前大多算力項目只是跟風階段，高調宣揚去中心化，但卻忽略了去中心化網絡的低效問題，很多項目在設計上同質化嚴重。

zkML（零知識機器學習）

由於智能合約只能做一些預先設置好的事件，稍微複雜一些的運行成本會過於高昂或無法實行，將 AI（如機器學習模型）集成到智能合約中，可以增加功能、安全性和效率，並提升用戶體驗。當然，這種集成也帶來了額外的風險，因為無法保證支持智能合約的模型不會受到攻擊，並且難以處理數據不足的情況下的模型訓練問題。

機器學習需要大量計算資源才能運行復雜模型，這使得在智能合約內直接運行 AI 模型成本高昂。為了降低在智能合約中運行 AI 模型的高昂成本，一些項目正在研究使用 zkML 的方法。zkML 可以在鏈下進行計算，而只需在鏈上提交驗證結果的證明。這樣可以大大減少鏈上計算的需求，降低成本，並保持無需信任的特性。這種方法特別適用於需要大量計算資源的場景，如 DeFi 協議中的收益優化模型。

AI 代理

AI 代理是一種能夠自主接收、理解和執行任務的機器人，它們使用 AI 模型來做出決策和行動。在 AI 和加密貨幣的結合中，代理扮演着重要角色。加密貨幣提供了一種無需許可和無需信任的支付基礎設施，而代理則可以利用這一特性。

一旦代理經過訓練，它們可以擁有自己的數字錢包，使其能夠直接與智能合約進行交易。舉個例子，一個簡單的代理可以使用 AI 模型在網路上搜索訊息，並根據預測的市場情況進行交易。代理可以通過智能合約自主地做出決策和執行交易，而不需要依賴第三方的信任。

AI 賦能 DApp

AI 賦能 Dapp 是一個非常常見的方向。生成式 AI 的廣泛適用性使其能夠通過 API 接入，從而簡化和智能化各種應用，包括數據分析平台、交易機器人、區塊鏈百科等。

此外，生成式 AI 還可以扮演聊天機器人（如 Myshell）或者 AI 伴侶（如 Sleepless AI），甚至能夠創造鏈遊中的虛擬角色（NPC）。然而，由於技術壁壘較低，許多應用只是簡單地接入一個 API 並進行微調就稱自己是 AI 項目。

03 代表項目

盤點下目前存在較強的幾個項目，畢竟這個行業，在強者恆強的環境下，對於大多數投資者來說，獲取阿爾法收益還是太難，穩穩地抓住貝塔也不錯。另外，最近 AI 賽道短期熱度較高，注意回調風險。

Worldcoin

Worldcoin 是 OpenAI 聯合創始人 Sam Altman 創立的項目，旨在建立一個全球身份和金融網絡，實現全球範圍內的廣泛採用。該項目的核心是 World ID，使用戶能夠在線驗證自己的身份，同時保護其隱私。

Worldcoin 的目標是解決現有金融系統中存在的一些問題，併為全球十億人提供金融服務和身份驗證。通過建立一個全球身份網絡，它旨在提供一個安全、可靠並保護隱私的方式來驗證人的身份。

關於 Worldcoin 詳細介紹可以看白話之前的文章《OpenAI 創始人的 WorldCoin 上線，V 神發表對其虹膜識別證明看法文章全文》。

隨着最近 AI 賽道的熱度飆升，Worldcoin 各項數據也在上升。據官方介紹，截止 2 月 21 日，經驗證的 World ID 用戶數已超 350 萬人，而其旗下的 World App 每日用戶數量也突破了百萬。WLD 市值接近 12 億，全流通市值 880 億。Worldcoin 從背景等各方面來說，可以說是 AI 賽道完美的躺平標的，但由於其恐怖的全流通市值，可以嚇退絕大多數投資者。

Render

Render 專注於滿足媒體制作中日益增長的計算需求，尤其是在增強現實、虛擬現實和 AI 增強媒體等領域。通過連接全球去中心化的圖形處理器（GPU），共享算力，完成 AI 視頻渲染和貢獻 AI 算力。Render 的核心產品是與 AI 的整合，通過支持 AI 相關任務，幫助藝術家生成資產和優化數字藝術作品，它還擴展了對大規模藝術收藏的管理和優化渲染工作流程的能力。

Render 的願景是構建一個去中心化的算力池，將創造出來的算力與需要算力的應用相連接。Render 的背後投資方包括微軟、蘋果等公司，其母公司 OT­OY 也全力支持。OT­OY 一家在視頻渲染領域享有盛譽的公司，為微軟、蘋果和谷歌等頂級科技公司提供視頻渲染技術服務。

Fetch.AI

Fetch.AI 是一個開放平台，旨在構建 AI 應用程序和服務。它通過結合 AI 和區塊鏈技術，為用戶提供了一種創新的方式來利用 AI 代理進行各種任務和交易。

AI 代理是 Fetch.AI 的核心，它們是可以執行特定任務的模塊化構件。這些代理可以自主連接、搜索和交易，與其他代理進行交互，並創建動態市場。通過與這些代理進行集成，傳統產品可以接入 AI，優化業務流程，並創造新的商業模式。它的目標是推動智能經濟的發展，實現去中心化的數字經濟，並提升各種流程的自動化和效率。

SingularityNET

SingularityNET 是一個去中心化的 AI 平台和市場，旨在連接各種 AI 工具和服務，並促進它們之間的合作和交易。它提供了一個開放的平台，讓 AI 代理可以相互交流和合作，同時也為用戶提供了一種便捷的方式來獲取和使用 AI 技術。

在 SingularityNET 平台上，用戶可以通過交易訊息、協商付款和評級等方式，將任務委託給不同的 AI 代理。這樣的去中心化結構使得代理之間可以自由地合作和競爭，為用戶提供更多選擇和高質量的 AI 服務。

SingularityNET 的目標是推動 AI 技術的發展和應用，促進 AI 在各個領域的廣泛應用。通過建立一個開放的平台和生態系統，它致力於加強 AI 工具和服務的互操作性，為用戶帶來更多創新和便利。

很多時候會將 FET 和 AGIX 兩個放在一塊討論，畢竟一直處於同漲同跌的狀態，一般提到 AI 賽道，肯定會想到 BN 這兩個，雖然被專業人士噴人家技術不行，但因為佔據早期優勢，不妨礙每波 AI 浪潮來臨時，跟着吃肉，兩個項目市值都在逼近 10 億美金大關。

Bittensor

Bittensor 是一個開源協議，一個基於區塊鏈的去中心化機器學習網絡，旨在通過為多個去中心化商品市場（或稱為」子網絡」）創建一個平台，實現 AI 的民主化，並將其統一在一個單一的 Token 系統下。Bittensor 的使命是通過獨特的激勵機制和先進的子網絡架構，建立一個與 OpenAI 等大型 AI 超級公司媲美的網絡。

Bittensor 的系統可以被視為一台機器，通過區塊鏈高效地將 AI 能力轉移到鏈上。網絡由兩個關鍵的參與者管理：礦工和驗證者。礦工提交預先訓練好的 AI 模型到網絡中，並獲得獎勵作為貢獻。驗證者確保模型輸出的有效性和準確性。這種設置創建了一個競爭環境，激勵礦工不斷改進他們的模型，以獲得更好的性能和更多的獎勵（以原生 Token TAO 形式）。用戶通過向驗證者發送查詢與網絡進行互動，驗證者將查詢分發給礦工。驗證者對礦工的輸出進行排名，並將排名最高的回覆返回給用戶。

Bittensor 不訓練模型，因為模型訓練複雜且成本高昂。相反，該網絡依賴於分散的訓練機制。驗證者的任務是使用特定的數據集評估礦工生成的模型，並按照特定標準（如準確率和損失函數）對每個模型進行評分。這種分散評估確保模型性能的持續提升。

coingecko 數據顯示，Bittensor 目前市值 36 億美金左右，因為佔據 PoW 和 AI 兩大賽道，去年表現比較亮眼，但整體流動性較差。

Arkham

Arkham 是一個加密智能分析平台，通過連接區塊鏈地址和現實世界實體，提供詳細的數據和分析，同時利用通證經濟學的概念創造了情報交易平台，使用戶能夠買賣區塊鏈地址所有者的訊息。它使用名為 Ultra 的 AI 算法引擎，將區塊鏈地址與現實世界實體進行連接，以揭示區塊鏈活動背後的個人和公司，並提供相關的數據和分析。

主要產品是 Profiler，它提供了對實體或地址活動的全面視圖，包括交易歷史、持倉、餘額歷史、盈虧情況、交易平台使用情況和頂級對手方等訊息。通過使用 Profiler，用戶可以獲取有關實體活動的詳細訊息，並進行更深入的分析。

它的目標是對區塊鏈交易進行系統性的分析和去匿名化，建立一個去中心化的情報賺錢經濟，推動加密市場的透明性和效率。值得一提的是 OpenAI 聯合創始人 Sam Altman 是投資人之一。

04 小結

以上便是關於 AI 賽道的彙總，作為這一輪的新敘事，外加 Web2 的助攻，可以預見的是，在這一輪牛市中，AI 賽道將必然會佔據一席之地，另外，可以重點關注 Web2 行業的 AI 進展，一般重大事件，Web2 與 Web3 之間會進行聯動。

本文獲得《加密行業的 AI 賽道的發展，會像幾年前的元宇宙嗎？》授權轉載，作者：Day