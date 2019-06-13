【網購攻略】618淘寶節勁抵產品推介 5大小型家電入手好時機！

618淘寶節推出多種優惠，瘋狂減價的產品多不勝數，搞得大家都心大心細﹑花多眼亂不知該入手甚麼產品！以下推介5大值得趁著618淘寶節減價好時機入手的小型家電！

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Dibea的家電一向在淘寶很受歡迎，今次首先為大家推薦在Dibea官方旗艋店必買的3款吸塵器！

1. Dibea無線家用手持吸塵除蟎器DW200

Dibea DW200手持吸塵除蟎器，擁有分列式雙效刷頭，可以清潔不同地面機身的構造上，DW200採用大角求流線風道設計，強大風力能使灰塵吸得一乾二淨。多級旋風過濾，可在過濾初期物理隔離大部份垃圾，過濾乾淨，節省濾芯使吸塵器更耐用。

更重要的是，它能變身床褥清潔刷頭，高頻震動，可深層刮掃及強力勁吸床褥表面，能吸出蟎蟲和花粉，使大家可以睡得更舒適放心。為這個無線手持吸塵器換上長扁吸嘴，即可在車箱使用。即是平日清潔不到的罅隙，都可以一一靈活的打掃乾淨。

原價¥713，現在只需¥599，領取優惠券後更可即減¥30，到手價只需¥569！現在購買均送電動床褥清潔刷﹑收納掛架﹑長扁吸嘴，及短扁毛刷頭。

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+ 4 + 3 + 2

2. Dibea無線家用手持紫外線殺菌機UV-1008

Dibea UV-1008手持紫外線殺菌機，擁有獨立電機驅動滾刷，能深層清除螨蟲。強勁吸力能把塵螨皮匾瞬間吸乾淨，而且六重過濾的設計能使細小塵螨有進無出。密集滾刷孤形排列，可密集地清掃，確保不會有漏網之蟲；13cm的加長大吸口，讓清掃更順暢有效。

加寬UV-C紫外線照射能有效殺死細菌，石英紫外線除螨燈管的功效大，而且設有加長的燈管，可加大紫外線殺菌的面積，根據檢測中心證明，殺菌率可達99%。

現在只需¥399(原價¥1399)，領取優惠券後更可即減¥20，到手價只需¥379！原價三分一的價錢也不到，慳了¥1000有多！現在購買均送清潔毛刷﹑英式三腳電源轉插器。

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+ 4 + 3 + 2

3. Dibea智能掃地機械人D960

平日懶得做家務的你，智能掃地機械人可說是懶人的恩物了！Dibe aD960 智能掃地機械人，可以利用手機APP智能控制機械人，可以遠距離操作，一鍵即按啟動機械人為你進行打掃。D字型的外型設計，利用沿邊清掃模式緊貼牆壁邊緣，可以輕鬆清潔死角。

現在只需¥999(原價¥3599)，領取優惠券後更可即減¥50，到手價只需¥949！比原價便宜了¥2650！現在購買均送英式三腳電源轉插器。

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※​以上三款產品香港澳門地區均可享有包郵服務。

其餘兩款小家電都是抵到爛的良心推介：

4. 超聲波家用眼鏡飾物清洗機

這個清洗機運用超聲波空氣淨化原理，產生高頻率掁動，可鎖定頑固污積，分解污垢。更厲害的是，除了可用清洗眼鏡，還可洗潔小飾物，例如手錶﹑手鏈等。把要清洗的物件放入水中，蓋好蓋子後便可自由選擇清洗時間的長短，一般3-5分鐘即可把物件清洗乾淨。

現在只需¥129(原價¥399)，領取優惠券後更可即減¥20，到手價只需¥109！

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5. USB迷你便攜式風扇

這個小風扇可以夾在桌子，還可以360度旋轉，沒噪音。輕巧的設計可以方便在辦公室﹑車內﹑嬰兒車等地方使用。三個強度的風力可自由調節，風力足夠。外置USB充電接口，內置2000mAh電池，雙重供電可持續10小時使用。

現在領券後只需¥46就能帶回家，享受清涼夏天！

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所有優惠價都是限時的，所以事不宜遲，早買早享受，遲買多兩舊！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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