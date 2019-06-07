【網購攻略】居家恩物分享 幸福感提升！躺在家也能享受無比舒適

家是歸屬於自己的空間，只有住得舒適溫馨，我們的人生幸福感才會得到提升。今天我們就來給大家推薦一些能夠快速助你提高居家幸福感的好物，操作輕鬆不費力，讓你做快樂高效的居家能手、享受家的溫暖。
快樂高效好物之淨水系列
生活的品質源於細節，高品質的生活質量從你喝的每一杯水開始。進門為自己倒上一杯潔淨的水，喝下去神清氣爽，感覺自己的生活品質瞬間提高好幾個level。
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1. 安吉爾高端智能淨水器A6pro ¥ 6299
三級深度反滲透淨化系統，500G美國原裝進口陶氏濾芯；全防護智控無鉛水龍頭，輕輕一點智控出水；精巧的機身設計適合需求不同的各種家庭。
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2. 碧然德光汐濾水壺3.5L+專家版濾芯3枚
¥ 199
採用新一代德國原裝BRITA MAXTRA濾芯，能過濾水中的重金屬、餘氯和異味；杯蓋位置有濾芯更換提示屏，避免濾芯壽命到期後繼續使用帶來的二次污染問題。
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3. 安吉爾3合一強效膜無廢水淨水器 ¥ 898
3合1強效膜，有效過濾自來水中的餘氯、細菌、水垢、重金屬等雜質；節能環保，物理濾水無需用電，同時無廢水產生，省錢省心。
快樂高效好物之廚具系列
上班族每天一回到家就像被抽光了身上所有的力氣，能坐著就不站著，只想飯能馬上送到自己嘴邊。可是還是需要自己做飯呀！沒關係，這兩件懶人必備的廚房神器解救你。
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1. 山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 ¥ 298
無需用油，近似太陽熱風對流加熱，全方位均勻受熱，將食物本身油脂通過高速熱空氣煎炸，健康又美味！ 30分鐘定時，過溫保護等功能，把食材放入安心等待美味出爐即可。
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2. 山本家用薄餅春餅煎餅鍋 ¥ 99
15秒速熱，6秒出餅，均勻透薄，口感香酥，方便不粘鍋；用來烤肉也是相當好使！多種美食，一鍋搞定；安全的食品級不沾塗層，小毛巾輕鬆清潔，免去刷鍋的苦。
快樂高效好物之儀式感增強
舒適的居家生活，需要一點儀式感。比如，消滅那些皺巴巴的衣服，讓他們變得整齊煥然一新。快速乾完這些家務，然後躺在沙發上享受舒適按摩。
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1. 貝爾萊德膠囊手持蒸汽熨斗機TS-F03
¥ 219
精緻小巧好收納，高顏值兼備實用性；小體量大蒸汽，幾分鐘讓你的衣服“煥然一新”；值得一提的是，這款機器適配120~220V電壓，出門旅行帶上也可以！
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2. 倍輕鬆isee16智能眼部按摩器 ¥ 369
溫和的42度，配上親膚PU皮感覺像毛巾一樣舒適，為你消滅浮腫黑眼圈；仿真人手氣壓11點按壓穴位，雙引擎動力多頻震動，還可遠紅外熱敷；甚至配有靜心放鬆音樂，讓你無束縛享受舒適時光。
願每個人的家，都能成為溫馨有格調的治愈港灣。
（產品資料以官方最新公佈為準）
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