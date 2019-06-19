【網購攻略】男士夏天專屬的 夏威夷恤衫

男士們今個夏天衣櫃不可缺少一件夏威夷恤衫！說到夏威夷衫（Aloha Shirt），你會想到什麼？陽光、沙灘、椰子樹、衝浪板？大部份人可能會覺得款式太花巧的恤衫很難襯，小編今天就和大家分享小小心得～

(圖片來源:Pinterest)

充滿著南島風情的夏威夷恤衫可以追溯源至上個世紀三十年代，夏威夷旅遊業的發展帶動了它的大熱。如今經過近百年的洗禮，夏威夷衫依舊是復古潮流界最搶手的春夏必備item。

層出不窮的印花，使夏威夷衫在配搭方面顯露出無限的可塑性。以下分享各種風格的夏威夷恤衫，以及穿搭心得～

A. 美式復古

選擇輕薄的質地，寬鬆的剪裁、傳統的花紋。以白背心打底，襯個高腰褲，型格感馬上提升！

復古沙灘休閒花花恤衫 ¥139

>>按此購買<<

Oversize美式夏威夷短袖恤衫 ¥105

>>按此購買<<

B. 日系復古

若將傳統夏威夷衫印花轉換為日本古典裝飾紋樣，你會驚喜的發現同樣毫不違和——其實夏威夷衫本就是由日本移民所創造，因而帶有與生俱來的日系基因。

日系Vintage夏威夷恤衫 ¥216

>>按此購買<<

日系復古海浪夏威夷恤衫 ¥168

>>按此購買<<

C. 海島男孩

大膽的印花和鮮明的色彩，配合短褲穿著，突顯年輕活潑的熱情奔放。

夏威夷碎花恤衫 ¥213

>>按此購買<<

Oversize短袖印花恤衫 ¥119

>>按此購買<<

D. 不羈紳士

低調的顏色和收斂的花款更顯友好，襯西裝褲，帶出一種慵懶的文藝氣質；與西裝外套配搭，讓悠閒的假日氣息和上班的拘謹感覺碰撞，反而顯出一種意料之外的驚喜效果，有點壞男孩的playful感覺卻又帶點紳士風。

大地色系夏威夷風短袖恤衫 ¥198

>>按此購買<<

夏威夷古巴領恤衫 ¥119

>>按此購買<<

小貼士：把頸喉鈕解開一點，保持舒適、寬鬆的感覺。盡量不要選擇一些繃緊收腰的款式，下裝可以配搭簡潔的褲子，但不宜貼身褲。現在你已經掌握夏威夷恤衫的穿搭技巧啦，要穿得像荷里活明星一樣絕對無難度！

(產品資料以官方最新公佈為準)