【網購攻略】夏天驅蚊神器 郊遊必備

總有啲朋友仔係特別惹蚊！一到夏天只要做戶外活動，一定會比蚊咬到周身都係。所以出外郊遊你必需攜帶以下驅蚊神器！

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小時候的驅蚊妙方，長大發現竟然不再那麼有效。隨著蚊子的抗藥性提高，更多的驅蚊神器也被發明了出來，在此推薦給準備迎接夏天的你。

神器一：驅蚊噴霧

小時候遭蚊叮蟲咬，呀媽可能會叫你塗白花油，不僅是人類記住了白花油獨特的味道，可能是幾百代的蚊也都記得住。隨著人們對於成份的安全意識愈來愈注重，更多的品牌開始使用檸檬草、迷迭香、天竺葵、橘子水等等具備抵禦蚊蟲、清涼消癢又舒緩身心的天然植物萃取作為原料，百元左右的價格十分親民，成人和寶寶都適用。

日本ALOBABY驅蚊噴霧110ml ¥138

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美國Bella B天然有機驅蚊噴霧 ¥65

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神器二：驅蚊手環

因為非常小巧，外形百變又可愛，一條手環表面附著著濃濃的天然驅蚊氣味，具備好幾天的驅蚊功力。被品牌設計成金屬首飾系列的驅蚊手環，憑藉著它漂亮的外表絕對讓人刮目相看。從外表看上去，一點都不像是用來驅蚊的工具。帶在手上，反而為你添加了幾分時尚品味，同時又能為你對抗蚊咬！還有各種卡通公仔的手帶，例如鬆弛熊﹑Hello Kitty等，小朋友們一人一隻帶在手，活潑又可愛，深受大眾歡迎。

日本KINCHO驅蚊手環 ¥48

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BinWan時尚驅蚊手環 ¥128起

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BinWan時尚香氛驅蚊手鈪 ¥128

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神器三：驅蚊貼

直徑1-2cm的小小圓片，可以隱藏在衣服表面的任何角落而不被察覺。能默默地散發出淡淡香茅、桉葉、薰衣草、薄荷的混合香氣，讓人聞著就感到舒服和安心，不但給你也給你旁邊那位，一個隱形防蚊圈來貼身守護這個夏天。

日本和寓良品驅蚊貼 ¥48起

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日本Greennose驅蚊貼 ¥50

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神器四：防蚊網 VS 蚊帳

超人氣日本明星長澤雅美出演過KINCHO金鳥防蚊網的廣告，這個金鳥防蚊網可以說是日本家庭的夏日必備了。小小一個無需用電，掛在房間任何地方都能安靜地提供100日的驅蚊能量，從此不用關窗都能安心渡過夏日。

日本KINCHO金鳥防蚊網 ¥81

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超威薄荷香味驅蚊網 ¥79

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盛夏即將而來，不想被蚊咬？快快挑選合適自己的驅蚊神器吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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