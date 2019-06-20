【網購攻略】將屋企變成打卡位！精選Instagram風格靚靚家居裝飾

換季要買衫之餘，屋企也需要換一番新氣象，為家中添置一點大自然的氣息吧～ 屋企也可變成Instagram打卡位！

1. OTB umbra 北歐風壁牆裝飾架 ¥ 178起

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可以利用不同植物作裝飾，例如蘆薈﹑仙人掌﹑綠夢﹑銅錢草等，甚至單純的用來擺放雜物也可。

2. 北歐風室內仿真綠色植盆栽 ¥59起

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喜歡值物的你更加不可以錯過這個「Instagram草」，雖然看上去會佔很多空間，但其實放在房間或客廳的角落都很適合，建議可以放置在沙發旁邊的空位。這種仿真植物手感也很好，摸上去的仿真度很高。

3. 床頭牆壁裝飾掛畫布 ¥24.8起

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這種掛畫布可以放置在床或沙發的背後作裝飾，除了讓環境變得有生氣之餘，更可成為拍照一流的背景。在畫布上方更可掛置一些小燈泡，製造更浪漫的感覺。

4. 毛絨絨厚地墊 ¥ 46起

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在客廳或房間中央放置一些特色的地墊也不錯，除了可以裝飾之外，更可以方便的坐在地上也不怕骯髒。將地墊放置在茶几或枱下更可防止枱腳刮花地板，或避免移動桌子時產生的噪音。一些有pattern的地墊可以為空間帶來點綴。

5. 北歐簡約風圓形地毯 ¥48.51起

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6. 簡約風黑白條紋地毯 ¥85.44起

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7. 綠色植物裝飾牆壁掛畫相框 ¥ 146

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六角形的相框可以令簡潔的牆身更有設計感，這個相框一共有三個大小，可選不同的植物圖片，圖片的風格也比較活潑跳脫，可令環境更有視覺效果。

8. 白色拍照背景布

如果你是拍物件的愛好者，或是喜歡在家中拍OOTD(Outfit of the Day)，這個白色背景布必定幫到你～不要小看這塊白布，因為它配任何物件或outfit都能很出色，讓布隨意地鋪在地上，讓皺紋自然地襯托小物件，必定能拍出包你滿意的product shot。不同大小任意選購。

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9. 北歐風格背景掛畫

空白的牆壁可以佈置的潛能可以說是無窮無盡，這款掛畫也能為你的房間和客廳添上色彩。毛絨質地，多種款式可供選擇，例如有動物圖片﹑植物﹑quote等。更可以提供自己喜愛的圖片作私人訂製，製作出獨一無二的掛畫。

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10. 仿真花假玫瑰擺設

在房間可放置一些仿真花擺設，增添點少女味道。這個仿真玫瑰花可選不同的顏色，包括粉紅色﹑粉黃色﹑白色等。若覺得一束太少的話，可以多買幾束一起放置在美美的花瓶，再縛個蝴蝶結，立即變得美美的～

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是否覺得各款家居精品也很討人喜歡，難以選擇呢～ 將他們都帶回家吧！反正房間﹑客廳﹑廚房﹑走廊甚至廁所，要佈置的地方可不少！

(產品資料以官方最新公佈為準)