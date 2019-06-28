「打工仔」恩物! 盤點6款辦公室解饞必備健康零食

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健康零食在辦公室是十分重要，因為香港「打工仔」一般要坐在office 6-8小時，長時間工作消秏不少身心體力。相信很多打工仔都難以抵抗零食，但零食同時亦可以是「身材殺手」，如何可以又止口痕又食得健康？

1. 天然藍莓乾 $85

辧公室一族吃水果的時間少之又少，以下的水果脆片可以替代新鮮水果，維持日常維他命的攝取量。水果脆片採用冷凍乾燥技術，保留了水果本身的營養和天然果糖，所以不需要擔心攝取過量的糖分及添加糖，而且不會熱氣，絕對是健康之選。有機藍苺乾有豐富的維生素A和花青素，可以紓緩眼睛疲勞和保持視力健康，十分適合長時間使用電腦的office打工仔。

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2. 奇亞籽餅乾 $39.9

奇亞籽有豐富的維生素B、核黃素、Omega-3脂肪酸等多種營養素，被譽為超級食物。而且奇亞籽含有高膳食纖維，不含熱量，有助促進腸臟功能，解決便秘、消化不良等問題。另外，其水溶性纖維能吸收水份膨脹，可以增加飽足感，有助控制飲食及體重，可達致邊食，邊瘦身的效果。

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3. 豆乳威化餅 $21.9

很多零食都含有不少糖分，在辦公室有時不知不覺一包接一包就攝取了過多的糖分，成為致肥元兇。又想食又不想肥，這款日本百邦豆乳威化餅就是不錯的選擇，這款威化餅日本製造，大豆價值營養高，有牛奶的全部營養成份，可補充身體所需。而且不添加任何防腐劑，絕對是有益健康的休閒零食！

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4. 白蘭花茶 $135

辦公室最常見的飲料必定是coffe or tea，要長時間工作又要保持專注力，提神飲品可謂在所難免。但經常喝咖啡奶茶，除了糖分高，攝取過多咖啡因亦會傷身。偶爾換個習慣喝一下花茶，也是不錯的選擇。現在市面上有不少即沖花茶包，每款有不同的功效，例如白蘭花茶而且清香撲鼻，茶味醇厚，可有提神醒腦的功效，對於長時間在office工作的打工仔實在是恩物！

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5. 甘粟仁 $14

甘栗仁的碳水化合物含量較高，蛋白質含量豐富，是能夠提供較多熱能的干果食品。甘栗仁可以提供足夠的飽腹感，減少因持續飢餓而不知不覺吃過多的零食，攝取過多熱量而致胖的機會。不僅如此，甘栗仁味甘性温，能補腎健脾，有益腸胃，有預防心血管疾病等等的食療功效，偶爾吃吃對健康也有不少好處。

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6. 車厘茄 $20

都市人生活繁忙，通常都是外出用餐，多數都是多肉少菜，有時間食新鮮水果的時間更少。如果上班族可以每天帶一點車厘茄到辦公室當零食，就可以補充一點纖維素及維生素。車厘茄體積少，放在食物盒裡輕巧易攜。而且車厘茄有豐富的茄紅素及維生素C，有助抗氧化及增強抵抗力。

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(產品資料以官方最新公佈為準)