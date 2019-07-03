女生恤衫穿搭指南 一件恤衫多個配搭

網購攻略 網購攻略

常年休閒隨性，衣櫃中恤衫數量恐怕要位居第一第二，在不知道穿什麼的時候，選它準沒錯。有一類恤衫搭配起來總是需要稍微花一些小心思——沒錯，我們說的就是版型寬鬆，長度至少遮住屁股的長恤衫。其實相比於短恤衫，長襯衫的玩法更加多樣，今天就來叫醒衣櫃裡的長款恤衫吧！

1. 當裙裝

這是最常見的方式，春夏季可以單穿，冬季可以搭配毛衣，比普通連衣裙多了一絲帥氣。

譚煙米2019新款夏設計感小眾中長款恤衫 領券價¥156

​>>按此領券並購買<<

印花長款恤衫 ¥328

​>>按此購買<<

+ 2

單穿恤衫裙易顯得拖沓，當然你想要這種隨性感也可以。用配飾可以為整體造型提氣，譬如貝雷帽、馬丁靴、項鍊、長襪等，塑造Ready for surprise的Total look。春秋季配搭絲巾還能增添一絲優雅。

BABYGHOST女格紋印花恤衫 ¥339

​>>按此購買<<

UOOYAA 美少女印花裝飾防曬休閒恤衫 ¥1799

​>>按此購買<<

DiDDI長款恤衫 領券價¥299

​>>按此領券並購買<<

裸穿白色長款（男朋友）恤衫的女人是各種電影作品、小說中有關性感氣息的記號。一點內衣露出，散發一點女人味。

腰帶束住寬鬆襯衫，在寬鬆間創造曲線，又十分的不經意，增添一絲率性。

Jiaxin Xu長款白色恤衫 領券價¥449

​>>按此領券並購買<<

sdee肩袖長款襯衫 ¥199

>>按此購買<<

不止是腰帶，束腰，或用另一間恤衫繫在腰間，也是個不錯的選擇。外出，郊遊時造型好看，冷的話又可隨時穿上。

less前短後長雙蠶絲中長款恤衫 ¥598

​>>按此購買<<

條紋長款恤衫上衣 ¥139

​>>按此購買<<

2. 當外套

在裡面襯T-shirt、短款恤衫、背心等，感覺休閒隨性，又可當作防曬衣，一舉兩得。

C＆A度假風植物印花中長款寬鬆恤衫 ¥249

​>>按此購買<<

長款恤衫還能當作連衣裙的外搭，事實上用它來配搭任何夏裝幾乎都可以，捲起袖子不會顯得太悶。

Amii極簡慵懶風設計感不規則棉麻恤衫 ¥299.9

​>>按此購買<<

+ 2

uare中長款印花寬鬆恤衫裙 ¥323.1

​>>按此購買<<

3. 作內搭

一個只有長恤衫能做到的功能，就是配搭半截裙露邊，立即有時尚感！

同時它還適合各種疊搭大法，譬如外套，創造更多色彩與層次。

與西裝一起，很好的中和了乏味的氣質。下擺隨風飄，走路立即氣場滿滿的。

ZUCZUG/素然Z系列做舊棉布貼袋襯衫 ¥825

​>>按此購買<<

有耳uare原創設計女裝2019新春印花寬鬆中長款短袖襯衫 ¥269

​>>按此購買<<

搭配毛衣，可以在秋冬解放雙腿，穿長靴。

JNBY寬鬆方領中長款短袖恤衫 ¥248

​>>按此購買<<

今天的長款恤衫配搭就到這裡啦，簡簡單單的恤衫有着無窮潛力，快和衣櫃裡其他衣物配搭起來吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)