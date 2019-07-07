特色Tote bag小分享 返學出街一樣得

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帆布袋，顧名思義就是用帆布做的袋，多指單肩或斜挎帆布袋。由於其容易印製圖案、多色多形、價格便宜、可水洗等多個優良特性，一直是經久不衰的服飾產品。夏天背厚重的材質的袋無論從視覺上還是感官上都讓人覺得不夠清爽，所以帆布袋永遠名列夏日背包最佳選擇No.1。

今天，我們就來跟大家分享一些小眾獨立品牌設計的有趣帆布袋！

字母印字

無論是英文還是中文，字母印字帆布袋都是一種簡單又有文化感的隨身之物。有時候上面的字更是表達年輕人態度的一種方式。

HOWL設計師品牌party animal環保布袋 ¥59起

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square houlest原創小清新休閒帆布袋 ¥39

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撞色單肩帆布袋 ¥79

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square原創單肩刺繡女文藝斜挎袋 領券價¥75

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印花圖案

在帆布身上印花，這往往是一個帆布袋的「價值觀」所在。這也是設計師和藝術家們展示自己作品時的最簡單途徑，所以你經常可以花上買一隻帆布袋的價格，就能擁有你喜歡的設計師或藝術家的作品。

YIZISTORE原創風景印花大容量手提帆布袋 ¥68

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木與石原創單肩手提帆布袋 ¥59

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TYAKASHA 帆布袋斜挎袋 ¥78

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todaynowind 18fw水果印花坯布袋 ¥69

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抽像圖形

抽像圖形跟簡約風一直有著不可分割的關係，如果你不喜歡太張揚的花色圖案，只用線條和色塊組成圖形的帆布袋就是你的最佳選擇！

木與石小清新原創簡約斜挎購物袋 ¥68

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todaynowind tote bag經典款帆布袋 ¥69

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時尚潮流帆布袋 ¥94

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夏天不僅穿的要清爽，肩膊也要一樣涼快！快快讓這些輕便的帆布袋爬上你的肩膀吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)