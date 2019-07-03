一對一教曉你用淘寶 以後買嘢唔走寶

網購攻略 網購攻略

成日見到身邊朋友都用淘寶，入手各種優惠產品，「雙十一」「雙十二」見過又未參與過？今日就等小編一對一，教你點樣淘寶啦！

【電腦版】

1. CLICK入去淘寶網頁，你會見到「免費註冊」CLICK落去

(淘寶截圖)

2. 去到「設置用戶名」填上手機號碼，取得驗證碼。

3. 跟住就可以填寫番「密碼」、「電郵」同「登錄名稱」

*記得密碼資料要保密，唔好亂咁透露俾其他人知啊！

(淘寶截圖)

4. 見到𠵱個「註冊成功」畫面就代表成功註冊！

(淘寶截圖)

5. 跟住就可以去「我的淘寶」，揀「收貨地址」填寫將會收貨嘅地址，填完記得「保存」！

6. 開心去SHOPPING啦！

7. 記得留意下每間鋪頭嘅優惠，係購物車到拎埋！決定落單個時揀番自己心水嘅産品，然後「結算」！

(淘寶截圖)

8. 再睇多次自己決定要買嘅產品，以及收貨地址係咪正確，然後「提交訂單」！額外提提你如果選購多件貨品可以考慮使用淘寶官方集運嫁！

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9. 現時香港可以選擇4種方法去付款，包括支付寶，八達通，信用卡同ＰＰＳ，每種付款方式嘅收費都有唔同，你可以按照需要去選擇適合自己嘅付款方式！

(淘寶截圖)

10. 成功付款就會轉跳到另一畫面，咁就成功淘寶啦！

(淘寶截圖)

11. 如果擔心件貨唔知去咗邊到就可以去「我的淘寶」，「待收貨」入面「查看物流」CHECK番件貨去到邊到啦！

(淘寶截圖)

【手機版】

手機版嘅使用方法都喺大同小異，小編都一對一咁話你知可以點做啦！

1. 下載「淘寶app」，選擇「我的淘寶」註冊番一個帳戶，如果已經申請咗就可以直接LOGIN

2. 如果使用淘寶APP作申請帳戶，記得喺右上角「齒輪圖樣」去設置番「淘寶簡稱」同「地區設置」，唔好忘記喺「帳戶與安全」設置登入密碼！

3. 同樣地可以去SHOPPING啦！

4. 喺「購物車」剔選要購買嘅物品，然後「結算」！

(淘寶截圖)

5. 確認多次訂單，然後「付款」，留意番手機版只可以使用支付寶進行付款！

(淘寶截圖)

6. 同樣成功畀錢之後就可以喺「我的淘寶」上嘅「待收貨」睇番物流進度！

(淘寶截圖)

電腦版同手機版嘅淘寶，可以方便你唔同時間都可以網上購物，跟足以上步驟立即去淘一淘寶啦！