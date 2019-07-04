《旅行旅上癮 》富士山+河口湖 超抵一日遊套票

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東京相信都係香港人最鐘意的地方沒有之一，東京除咗SHOPPING之外，好多人都會去佢近郊地區欣賞下風景，而最近最靚的風景一定係富士山！

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今次帶大家睇吓一啲基本的富士山行程，外加幾個特別市集介紹，就到時間嘅話一定要去吓！

首先去富士山一定要選擇好季節，咁先會有一個比較美麗嘅山峰觀看。如果不是登山的話筆者建議一月左右的月份去，天氣不至於太冰冷，大概3-6度左右，又可以浸溫泉！

東京 - 富士山交通

近年開始因為旅客漸多，JR現在有一日2班/假日一日3班不用轉車直達富士河口湖站的富士回遊特急，可以極方便到達當地。

在此介紹富士山、河口湖觀光巴士一日遊（內含 JR 東京廣域 3 日券），東京廣域劵可以3 日內不限次乘搭區域內的新幹線、特快列車，即可以乘搭富士回遊特急，新宿上車，十分方便，要注意如果唔想冇位可以上網進行預訂當日的指定席位置。仲送埋張一日巴士劵，係河口湖穿梭必備！

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富士山在河口湖的唔同地方都好值得大家打卡影相，其實要去到果到先真係感受到富士山有幾壯麗，真係好勁。大家去每一個景點都可以留意太陽照射的位置去唔同景點，筆者去天上山公園 上山觀富士山的時候，正正就不幸地反光，影出來的富士山都會受影響呢。

山上有雪糕、手信舖，仲可以180度睇到整個富士山的美觀，仲有「天上之鐘」、「兔子神社」大家一定記住要再上去手信舖的頂，先會冇咩人，可以影到一個最全面的富士山。

逆富士

富士山都有分正面同反面？ 不是，其實係講緊湖面反射出來的倒影富士叫做逆富士，如果想影到的話，可以乘搭周遊巴士到第13站「湖山亭うぶや前」或者多人的話可以去後一些的站(但就會好似我咁有座山擋了少少)，都有湖面比大家捕捉。筆者冇咁勁，只可以影到有湖的富士山，有機會都想再學下呢。

14號站的位置可以沿湖邊玩一陣，筆者當日為淡季，完全一個人都冇，可以享受下寧靜，途中仲有一個小型玩樂園，可以一邊盪鞦韆一邊欣賞富士山！仲可以見到日本好出名傳說中的炸蝦扮蜜蜂的小朋友玩具！

(圖片來源：作者)

其實可以去埋附近的博物館或者周圍兜下都夠你玩一日或者半日，如果係兩日一夜建議大家早啲番去享受溫泉，如果唔係可以係周邊行下睇下風景，14號站果邊有啲博物館、美術館可以行，SHOPPING就冇咩嘢買，但風景都夠欣賞一日了。

如果係旅行初級人士，又怕麻煩要自己去富士河口湖咁遠，加上其實富士山附近的酒店大多都係好貴的溫泉一泊二食，如果怕怕的話其實都可以參加一啲即日來回的一日遊東京出發團，以下係一啲推介，有個去御殿場Outlet都推介大家，因為自己去的話太麻煩了，但都推薦大家去玩下：

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)

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