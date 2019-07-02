《 旅行旅上癮 》京都大阪奈良 懶人一日遊 必睇！！

網購攻略 網購攻略

香港人去旅行的首選之地非日本莫屬，對於我地呢啲日本瘋，直情係可以用番鄉下黎形容。當中大阪一定係香港人自由行的入門地點，地圖易、搭車方便、行程只要上網搜尋，一定有哂行程，完全零用腦！今次簡介最適合懶人，介紹以下一日遊走京都、奈良基本景點，！

如果係第一次去大阪，緊記除了大阪外，多數我旅遊書寫的京阪神(京都、大阪、神戶)都可以考慮去哂，因此，如果少少地玩4-5日但喜愛大阪市中心SHOPPING的話，可以考慮一日遊，原本自己去要2-3日完成的基本景點，一日內濃縮包哂，唔使理交通麻煩，直達目的地。

京都、奈良、大阪中間有一段距離，每項景點在市內亦需要乘搭交通工具，如到京都金閣寺就必須要依賴京都市內巴士，對於初階自由行人士有一定困難，因此我推薦 【京都奈良巴士一日遊】伏見稻荷大社、嵐山、金閣寺、奈良公園 。

>>按此預訂行程<<

伏見稻荷大社 – 全日本稻荷神社總本宮

稻荷神社是日本十分常見的神社，就如香港的觀音廟同樣。神社的總本宮就在日本過往的天皇首都京都的伏見稻荷大社，大社吸引除外地人外，本地人都十分熱衷參觀大社，因此要影無人靚相就要將就角度了。而神社最出名或最多人的打卡位一定是『千本鳥居』 每個小小鳥居都是參拜者奉納的小小心意，進而形成今日此路的壯觀，亦是全日本神社都未能見到的光景。

(圖片來源: Pinterest)

嵐山 – 經典自然風景

嵐山位於京都近郊位置，如果自行去的話交通亦都相對麻煩，櫻花季同紅葉季簡直係必去首選，但夏天去亦有不同的寺廟可以參觀，都十分吸引!當中最為經典而吸引眼球的就係竹林之道，左右兩旁的竹林絕對係影相打卡位！

金閣寺 – 京都寺廟代表

金閣寺最早在1397年建成，但在1950年被宗教狂熱僧人自焚而完全燒燬，詳細可以睇三島由紀夫的同名小說！現在是根據過往原樣重建而成的樣貌。其為世界文化遺產『古都京都文化財』當中的重要歷史建築，當中的打卡位當然為金閣寺的外表，如果攝影技術高階的話仲可以影埋湖中倒影的金閣寺！

奈良公園 – 鹿天堂

奈良公園對小鹿來說絕對是天堂，每天均有大量遊客來臨進貢鹿仙貝予小鹿。公元710年，奈良鹿隨人們遷都奈良，奈良鹿直至現在已經生活在奈良1300多年，絕對係奈良原居民！據說日本人將腳有白毛的鹿認為是神的後代，如果參觀時發現後腳有白毛的鹿，會帶來好運的！參觀者可先在門口購買鹿仙貝，要緊記仙貝不可以露眼，因為小鹿見到係真係會追住你的！同埋要記得餵鹿時直接了當，唔好玩佢地，佢地真係會嬲到推你patpat的！對於香港人來講，見到除了貓狗外的小動物，係一定會留下難忘且興奮的經歷呀！

京阪奈小貼士

日本人十分喜愛周末的二手或農產品市集，計劃行程包括周六、日時，絕對推薦大家上網搵一搵當日的市集，超過80檔絕對可以花一至二小時去尋珍寶呢！只要搵(如： 大阪 市集) 就會搵到一大堆，絕對推薦！！

(圖為筆者一次到京都時到的東寺跳蚤市集的戰利品)

旅行中途想再上網找市集？ 記住在香港租定WIFI機，日本上網無限量！星期六行程早左完？即時上網搵多個市集行下！

【日本 Wi-Fi 機租借 】4G高速上網＋無流量限制 / 不降速（香港機場領取)：按此預訂！

如果不想去奈良，想留多點京都，亦推薦京都一天遊：

【京都一日遊】伏見稻荷大社、清水寺、金閣寺、嵐山（保證有位）：按此預訂！

(產品資料以官方最新發佈為準)