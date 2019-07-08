辦公室消暑神器：放得喺你枱上嘅冷氣

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天時暑熱，冇嘢比得上喺涼浸浸嘅辦工室吹住冷氣「扮工」更幸福。可惜，世事往往冇咁完美，唔係個個辦工室嘅冷氣都夠涼，更唔係個個打工仔都有幸一直留喺室內工作。今日就同大家介紹一款小編喺網上發掘到嘅辦工室消暑神器，畀大家不幸要喺個唔夠涼嘅辦工室工作，或者啱啱喺室外返到辦工室想要極速降溫時使用。

Carkoci 迷你小空調（原價：¥168 現特價 ¥98起）

呢個根本就係一部放喺你枱上面嘅風扇 x 加濕美容機 x 冷氣機！首先，佢有三個模式：

第一個模式乜都唔使加，就咁開着佢就係一把普通風扇。啱晒公司冷氣可能因為個別同事特別怕凍而開得好細，令你唔夠涼嘅情況下用。

第二個模式係加濕模式，只需要喺佢嘅水箱倒入常溫水，佢就會幫你周圍嘅空氣加濕，啱晒因為常年喺冷氣環境下工作令皮膚乾噌噌嘅人，尤其是各位貪靚嘅女士，完全可以當一部日日陪住你做嘢嘅加濕美容機咁用。

第三個模式係冷氣模式，只要喺水箱入面加入冰水，比得上1匹冷氣嘅涼風就會不停咁吹埋嚟，最啱啲要極速降溫嘅人喇。

唔好以為佢細細部就唔襟用，倒滿水可以用3-8個鐘，視乎風速（冇錯，連風速都有得調校，有三段風速住君選擇）。然後，佢亦都好方便，只要插住USB線就可以用，叉電後更可以便携用一段時間。更令小編驚喜嘅係佢外型都幾別緻，放喺枱面都絕對唔失禮。仲有紅白藍三隻顏色揀，買晒番去襯衫都仲得呀。對於小編呢類咁怕熱嘅人嚟講，簡直就係恩物。小編自己用咗兩個星期都十萬分滿意，喺到誠意推介俾大家。

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+ 5 + 4 + 3

香港近幾年真係越嚟越熱，呢類小神器對小編呢啲怕熱嘅人幫忙真喺好大，希望都可以幫到有相同困擾嘅讀者喇。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)