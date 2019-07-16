《 淘寶小資女 》懶人推介來啦！淘寶套裝一次看！

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次次睇小學姐介紹淘寶店舖，有冇邊一間比我燒中左既呢？但係小學姐有一個問題就係我鍾意睇人地配好晒跟住再成身一齊買，講咁多小學姐都係懶姐。所以今次小學姐要介紹嘅就係套裝啦！

1）多美啦的店 (4個藍皇冠)

呢一間鋪頭種類繁多，型格風斯文款都有，而且佢呢一間每日都會上新貨，價錢平均係¥45至到¥75左右。而家店舖優惠7月15至到7月17，每滿¥200減¥10。

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收腰吊帶裙連衣裙兩件套 ¥115.88 (原價¥119)

小學姐第一眼望到呢一套嘅時候，即刻諗到對鞋一定要襯番對型格既老爹鞋！長身款嘅T恤已經將身上所有缺點遮晒，再配番一頂畫家帽，一款型格嘅斜孭手袋！而且黑色馬甲平時都可以分開着，入邊着件緊身長袖衫，再親牛仔褲都好好睇㗎。

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西服高腰闊腿褲兩件套 ¥135.98 (原價¥158)

夏天其實有時都好想着西裝款嘅嘢，呢個時候其實麻棉質料都係一個好選擇。而且麻棉料會比較休閒，唔會太過正式，比較隨性所以適合日常穿着！而且重點係佢7分嘅袖款，唔使特登卷上去着。短褲後面做番個橡筋位，乜嘢size嘅人都着到，高腰嘅褲型顯得隻腳線條修長。

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２）大Sim小Sim小清新 (3個金皇冠)

呢間店舖正如個名一樣比較小清新，所以款式都會比較有活力。其實除咗今次介紹嘅套裝仲有好多其他款式大家，不妨撳入去睇下。好多人買過所以信譽良好，而佢哋亦都係實物拍攝所以貨品有一定嘅保證。

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露臍短袖針織衫顯瘦短裙兩件套 ¥59.9 (原價¥79)

想顯露身材嘅話一定要揀呢一個款，而且價錢超級抵，只係60人民幣就可以買到兩件衫。A字裙每一年都可以着到，上身就算分開咗着着返牛仔短褲都一樣得。而且中間V領有一個抽繩位，你想肚臍露幾多就抽幾多。小學姐覺得呢一種基本款非常值得購買。

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西裝套裝 ¥78.89 (原價¥88.9)

上面介紹咗麻棉嘅西裝套裝，點可以少得雪紡料套裝。雪紡嘅布料會比麻棉質料平少少，所以呢一套只係¥70幾，就有一件雪紡西裝外套同埋高腰短褲，小學姐真係即刻心心眼，而且杏色真係好好睇，就咁襯番白色嘅T恤係入邊再加對帆布鞋，做番一個Q版金秘書都好呀。

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３）kumayes (3個金皇冠)

又一間信譽良好嘅淘寶店，呢一間比較多背心同埋淨色嘅款，換言之花紋類型嘅唔算太多，仲有手袋同鞋買𠻹！𠵱家買滿¥269可以減¥20，最高買滿¥359可以減¥30！

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背心短袖短褲針織三件套女潮 ¥69.9 (原價¥79)

究竟係咩野可以¥60人民幣就一次過買到三件衫呢？答案就係呢度！而且呢一件嘅面料係硬挺有型嘅針織棉，不會軟塌塌的，仲舒適透氣𠻹。有齊背心短袖同埋短褲一套，$60唔係唔落手呀嘛？

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套裝兩件套翻領上衣Ａ字裙 ¥59.9 (原價¥69)

小學姐知道近排韓國流行番學院風，好多娃娃領水手領嘅款，而今次呢一個套裝只係¥70！就咁單睇件衫已經值番成個價錢。而且店鋪好好，有曬尺寸表畀你地睇。

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4）奕嘉韓版女装(1粒鑽石)

這一間淘寶店鋪攞貨嘅地方其實就係大多數人都會去嘅批發市場，但係佢嘅價位會非常之貼近批發價，所以如果喺呢間淘寶店見到喺街見到嘅款，一點都唔出奇，因為大家攞貨嘅來源可能都係一樣嘅。

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套裝背心上衣+褲子 ¥95

小學姐好鍾意闊腿褲，原因係小學姐係一個粗腳病患者，所以闊腿褲係可以修飾到我腳型嘅救世主。今次呢一款就比較休閒，襯番涼鞋都冇問題。而且藍色非常之襯夏天，配對白色涼鞋同草袋都好好睇。

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套裝短袖方領上衣+高腰Ａ字半身裙 ¥85

一講到夏天就會諗起野餐，一講到野餐就會諗起格仔圖案，而今次呢款藍白格仔圖案唔會太花巧，仲好小清新𠻹！但係記得最好着嘅時候要以白色嘅鞋袋為主，唔係嘅話就會太多顏色係身上面㗎喇。中長裙款亦都可以遮到下半身，重點係唔使燙！

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５）LOVEHEYNEW (3個金皇冠)

最後呢一間係我非常之鍾意嘅淘寶店舖。第一就係佢每一日都會有新款，而且佢哋非常之用心去拍攝相片同埋排版，全部實拍得來又好有佢哋嘅風格。喺呢度咩風格都可以搵到，種類亦都非常之多，飾品手袋鞋款樣樣都齊，而且重點係價錢平均係¥45至到¥69！

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小碎花半裙閨蜜款一字肩上衣長短裙套裝 ¥45.9-55.9

呢個碎花圖案真係好靚，可以係呢一套套裝上面見到清麗脫俗四個字，有短裙或者中長裙選擇，仲可以同閨蜜一齊買，去旅行就啱晒啦！如果唔想全部都同閨蜜一樣嘅話，大家可以着返背心或者T恤喺上面，剩係條裙一樣都可以！

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格子馬甲長裙兩件套套裝 ¥89.9

如果你係走中性文青風，呢種英倫格仔圖案就好適合你啦學妹！講咗件馬甲先，可以着平時日常嘅T恤，襯返闊腳牛仔褲，再配一個帆布袋同黑色帆布鞋。中長裙亦都可以配番女人小小嘅lace上身，配一個黑色手袋，一對平底鞋。一個價錢兩件，但係可以襯到好多種唔同風格！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)