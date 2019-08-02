200萬人網上購物平台如何起步？同你分析經營網購平台考慮因素！

網購攻略 網購攻略

小編看到了連登討論區近日的熱爆post，得知網民打算創立200萬人網上購物平台，主要售賣零食﹑飲品﹑日常用品等，目標客戶為參與社運年青人及媽媽們。

網購平台開始愈來愈普遍，足不出戶亦能給予消費者良好購物體驗。愈來愈多年青人擁有創業夢，部份更希望以經營網購平台所得的盈利，以支持各種社會運動發展。

年青人若想自立門戶，營運可持續發展的網購平台，當中需要考慮甚麼因素？營運一個專業網購平台的話，當中需要考慮多個範疇，包括不同工序可能遇到的困難及風險。今日同大家分享一下幾個可參考的營運模式！

首先同大家簡單講解一下網購流程：

1. 買家A從電商平台訂購貨品，假設訂單係100個橙🍊

2. 電商平台倉務員從倉庫進行pick and pack過程 (對應訂單後選取及包裝所需貨品)

3. Third-Party logistics再將貨品從倉庫運送到買家地址

以上就係簡單嘅網購流程。雖然網購流程看似簡單，但其實營運的當中涉及多個考慮範疇，簡單分為採購﹑倉存﹑物流，幾個範疇。以下分析幾個可行方案：

倉庫管理：

1. 倉庫儲存量

假設買入橙🍊的MOQ是100箱，網購平台打算購入100箱橙🍊，每箱10個。首先要考慮的是倉庫是否有足夠的存放空間，當中應運用到WMS (Warehouse Management System)，透過數據化管理系統就可以即時得知倉庫尚餘的存放空間，從而計劃入貨的數量。而且使用的單位(箱/個) 亦需要注意，方便點算存貨。實時知道倉庫的可售庫存非常重要，要麼是庫存過多導致滯銷，要麼是庫存過少導致斷貨。

設定安全庫存量提示亦十分重要，當庫存量下跌至非安全庫存量，會收到提示補充貨存量。

2. 倉庫擺放貨品安排

銷售貨品時需考慮到產品的過期日期，因此倉庫擺放貨品的安排亦十分重要。假設倉庫存放了100箱橙🍊，愈早入倉的橙理應愈早過期。在倉務員收到訂單後進行pick and pack的過程時，可使用「先入先出」的方法，將較接近過期日期的貨品先送出。所以在安排放置貨品的時候可考慮以此原則來擺放。

此外快速消費品（銷售速度快、價格相對較低的貨種）可以庫存周轉率為排序的依據，經常性的出入庫頻次較高﹑出入量比較大的品種，可放在離物流出口最近的固定位置。

3. 多個倉庫分佈存貨問題

香港地寸金尺土，搵倉庫存放貨品不是易事，當然有很多有心人士亦願意提供倉庫存放空間，但若同時使用多個倉庫存放貨品，而倉庫分佈在不同位置，可能會遇到以下問題：

- 接到訂單後應由哪個倉庫的倉務員處理？當中涉及溝通成本﹑人手資源。

- 貨物該如何分佈存放於不同倉庫？若以貨品類別存放到不同倉庫的話，假如訂單的內容包括多種類別貨品，將需人手到不同倉庫「執貨」，結集貨品然後再送出，亦會牽涉不必要成本。

- 接到訂單後應由哪個倉庫出貨？而該倉庫出貨後理應是扣減該倉庫的庫存，但在系統上的數據處理會變得非常複雜。

因此，最理想的建議方案是將所有存貨集中存放於同一個倉庫，以減少資源開支。

當然如果少規模的訂單量還可以應付，如規模達過千甚至過萬訂單，需要管理的事情將會變得更加複雜。如貨位配置、商品入庫管理(採購入庫、退貨入庫、調撥入庫、生產入庫、盤盈入庫)、商品出庫管理(銷售出庫、採購退貨出庫、調撥出庫、盤虧出庫、其他出庫)、盤點等。

「最後一哩」(Last Mile) 物流運送：

「最後一哩」指貨物由網購平台的倉庫將直接送抵客戶的過程。物流該如何安排才可節省成本？

方案 1：擁有自己車隊及派送員。

方案 2：利用眾包物流模式，讓素人以「接單形式」進行。

先分析方案1的利弊，若投放固定成本聘請車隊的話，可能會遇到人力資源失去彈性的問題。在沒有訂單或生意淡季時，固定成本仍然存在，因而會浪費了資源。

使用方案2的話投放資源的彈性相對較大，眾包物流是指原本需要職業快遞員運送的貨品分配給普通人來完成配送，企業可利用這種物流模式降低成本、提升效率。以「接單形式」送貨，可以讓有心人士隨時彈性地接單送貨，亦可點對點地送達貨品，效率相對地提升。

但方案2需考慮到風險控制的問題，因眾包物流對快遞人員的聘請要求普遍較低，需考慮與快遞人員之間的信任問題。此外，眾包物流的模式較難預早安排人手送貨，未必能夠實踐「物流時效保障服務承諾」。

建議物流運作可使用眾包模式，由義士/有心人士以「接單形式」承擔部份Last Mile成本；日常可因應固定訂單量聘請固定送貨人員。如遇上大型活動時，即可預先號召有心人士準備接單以應乎突如其來的訂單高峰期。

營銷層面的可行模式— 訂閱制(Subscription Model)

建議快速消費品可實行訂閱制，日常用品例如柴米油鹽醬醋茶等，均屬消耗性產品。於消費者而言，此類產品一般會定時性消耗，而且需要定時補充。

為快消品實行訂閱制意在消費者可定時性於固定日子自動下單，補充所需。

訂閱制的好處包括：

1. 使網購平台採購的程序易於管理，可因固定的訂閱數量從而定時購入倉存，亦避免出現短缺問題。

2. 使物流運輸的程序更容易安排，較容易預計物流開支。

3. 存在固定收入，創造穩定現金流動。

網購平台的規模效應：

規模效應指擴大生產規模而使經濟效益增加的現象，是長期平均總成本隨產量增加而減少的現象。

規模效應有何好處？

1. 能夠實現產品規格的統一和標準化；

2. 通過大量購入貨品，而使單位購入成本下降；

3. 有利於管理人員和工程技術人員的專業化和精簡；

4. 可進行大數據分析，使營銷、貨量預估、採購更精準

長期平均總成本因規模效應而下降，對物流運作的層面上帶來莫大好處。

希望以上資訊能為各位有意創業的年青人提供實際﹑可行的參考建議。在香港，相比起零售業，網購市場佔比相對較小，相信在這個行業仍然有很大的發展空間。希望會見到更多本地企業可在這行頭繼續百花齊放，有更多發展的商機。