《 淘寶小資女 》有好身材不怕露 歐美風淘寶店推介！

網購攻略 網購攻略

小學姐介紹咗咁多篇，全部都偏向韓風小清新，今次就想為各位魔鬼身材嘅學妹們介紹一下歐美風淘寶店啦。你地知啦，香港想買歐美風既衫離不開個幾間大型連鎖店，雖然總有一間係左近，但係會有同人撞款嘅風險。入得嚟小學姐專欄，姐係想搞又平又特別嘅款啦，事不宜遲，拉落去睇推介吧！

１）FIVE GIRLS AA歐美潮

屬於歐美風入門嘅學妹們，不妨撳入去睇吓，因為有好多歐美基本款，而且價錢唔算太貴。比出邊大型連鎖店嘅都平啊。

👉立即進店逛逛👈

V領鏤空高腰短款短袖針織衫開衫上衣 ¥57.9

作為一個魔鬼身材嘅學妹，就算着件u記T恤都可以見到性感線條，所以性感嘅基本款係必要嘅。當然出街着得比較歐美，但又唔想太性感，可以選擇低胸露肚臍嘅短袖款，配番條高腰嘅牛仔褲，短褲長褲都冇問題，反正着咩都遮掩唔到你條長腿。呢一款仲係針織料，有少少暗花紋，平凡得來又唔單調。推介！

👉按此購買👈

性感緊身修身包臀連衣裙 ¥49

講得性感嘅衫點可以少咗包臀連身裙！包臀連身裙令到你身體線條顯露無遺，係歐美風必入手item之一，平時着出街配對波鞋，夜晚去飲嘅就配對高跟鞋，一件衣服兩個風格。小學姐家最多嘅裙一定係包臀連身裙莫屬。

👉按此購買👈

2）過渡性感ZONE

如果想揀歐美風嘅平價衫嘅話，呢一間最適合你不過。事關呢間舖入面性感嘅衫比例會較多，買去蒲着都可以嘛，比較適合熱愛性感風嘅學妹。但今次小學姐就介紹下性感入門款先啦，想睇性感嘅就入去店睇啦。

👉立即進店逛逛👈

性感蝴蝶結綁帶裹胸 ¥29.9

呢件top真係超抵玩，只係¥30！而且仲要有款，好多顏色選擇。呢種top其實可以顯得女仔嘅胸部比較大，腰形嘅線條都可以修得比較好，重要係可以遮到副乳𠻹！配番高腰短裙都一樣可以有種型格嘅歐美風。

👉按此購買👈

鏤空刺繡連衣裙花邊 ¥69

外國女神最愛嘅連身裙。隨意上IG望一望，都見到歐美嘅女神着呢種連身裙然後喺沙灘上面擺pose，又或者係一間好靚嘅酒店入面影相。我哋亞洲人都一樣可以！呢條連身裙已經好特別，咩都唔使加已經好有味道。如果你有一把長嘅卷髮，咁就更perfect了！

👉按此購買👈

3）鲤魚小姐 (1個金皇冠)

呢間可以話係我咁多年見過最多款嘅淘寶店。多款到幾個鐘到睇唔完。所以真係可以話淘寶淘寶，喺呢度真係隨時淘到寶。雖然佢啲相唔算太靚，但係全部都好真實，好清楚。

👉立即進店逛逛👈

彈力抹胸上衣+高腰長裙兩件套 ¥39

呢一套重點係價錢只係¥39！相唔相信係一件top再加一條長裙，即係平均20人民幣一件！仲要有型有款，着出嚟超靚，小學姐已經打算入手一套。手上加番個草袋再配番對涼鞋，如果去旅行嘅時候加一頂草帽，影出嚟嘅相都會靚好多啊。

👉按此購買👈

雪紡露背吊帶連衣裙 ¥45

睇到呢一套即刻諗起去泰國旅行嘅時候一定要買，首先佢嘅花紋好民族風，而且小學姐非常愛佢呢一個露背款！前面冇嘢露唯有露下後面啦，呢條連身裙嘅長度係大腿中間，所以唔會顯得隻腳好短，而且仲要係橡筋腰，可以自己拉上少少着都冇問題。

👉按此購買👈

4）棉寶寶2014 (2個藍皇冠)

如果你鍾意碎花嘅歐美裙，可以入嚟搵吓有咩啱你地。因為呢間較多碎花連身裙，但價錢比出面平一大半！如果咁啱你要去渡假嘅話不妨選擇一下碎花嘅items！

👉立即進店逛逛👈

碎花一字肩修身連衣裙 ¥49

講到歐美款點可以冇紅色嘅items，歐美女神最愛嘅平口領。可能因為佢哋胸部較大，就算着平口都唔會顯得胸細，我地都唔可以輸比先天較優勢嘅佢哋。着呢一種平口領嘅最緊要用一個Push up bar，咁樣胸型就唔會太平坦。仲可以帶一條鎖骨長度嘅頸鏈，畫龍點睛。

👉按此購買👈

田園無袖露背蝴蝶結碎花連衣裙 ¥49

做歐美女神點可以冇一件深Deep V嘅衫，就算影下相吸下晴都好。而呢一件衫前面又有看頭後面又有看頭，可以話一條連身裙可以影幾張相嚟呃like! 而且藍白色好容易着到皮膚顯白，而且只係¥49，畀咗錢都唔會唔捨得。

👉按此購買👈

5）草编包包(4個鑽石)

小學姐又買過呢一間嘅手袋，所以覺得好值得我推介畀大家。首先佢寄貨速度快，我嗰間中運站好快收到，其次嘅就係佢嘅袋同相一啲分別都冇，而且質量都唔錯，今年大熱嘅草袋款佢都有𠻹！

👉立即進店逛逛👈

手工編織包 ¥38

呢一款小學姐買咗番來，容量大不單止，肩帶位唔會成日滑落嚟，而且咁大個圓形草袋好易襯，着條連身裙再加呢個袋，已經可以好有風格。有好多顏色，小學姐買嘅係卡其色，但係覺得圖中嘅咪杏色都好好睇。其實呢種草袋亦都好襯牛仔褲，除咗平時出街，去沙灘都可以用呢種袋𠻹㗎，夠方便！

👉按此購買👈

編織手提包 ¥45起

比較日系風嘅手袋款都有，呢種畀我嘅感覺係偏向日本田園風。佢有兩個size，覺得細同大都好好睇，佢大size嘅款有肩帶位，可以手拎或者上膊。而且佢仲有一個抽繩位喺入面，就唔驚俾人偷嘢啦！

👉按此購買👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)